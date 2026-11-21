„Do utkání jsme vstoupil velice dobře, měli jsme dvě příležitosti, ale neproměnili je. A po naší ztrátě na vlastní polovině šli hosté do protiútoku a ten vyřešili,“ komentoval Roman Skuhravý gól Idrise Hopiho z 38. minuty.
S čím jste šli do druhého poločasu?
Cítili jsme, že jsme schopni s výsledkem něco udělat. A povedlo se nám vyrovnat.
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Baník - Teplice 1:2, domácí sahali po remíze, rozhodli dva reprezentanti
Jenže z následného náporu jste druhý gól nepřidali a soupeř vás potrestal. Proč?
Pohltila nás desetiminutová hektika, kdy jsme chtěli dát okamžitě druhý gól. Měli jsme rozbitou organizaci hry. Vážím si však toho, že mužstvo po bodech šlo celých devadesát minut. Ale fakta jsou neúprosná – neproměnili jsme příležitosti, které jsme měli. K tomu dostaneme jednoduché branky, i když hosté ty akce vyřešili skvěle rychlostně. Ale dalo se jim zabránit. Proto jsme prohráli.
Několik výborných příležitostí měl Václav Jurečka, který býval výborný střelec, ale v Baníku se nemůže chytit. Jak s ním pracujete?
Nejvíc, koho ta koncovka trápí, je Venca. A možná to je ten největší problém. Moc mu chceme pomoct. Čtrnáct dnů jsme ho chystali na to, že bude hrát. I pro to, že Škrky měl za sebou dva fyzicky náročné zápasy (Vít Škrkoň nastoupil za reprezentaci do 21 let v baráži o mistrovství Evropy proti Turecku) a my ho vedeme tak, abychom mu neublížili.
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Má Jurečka stále vaši důvěru?
Pořád mu věříme. Ať je to, jak chce, tak se zase do gólových situací dostal, ale je na něm patrný neklid. Je mi ho líto. V této chvíli bychom potřebovali, aby některé z příležitostí proměnil. Stát za ním ale budeme i dál.
Přesto, nepřemýšlel jste, že byste ho po prvním poločase vystřídal?
Přemýšlel, ale zapadá to do té předchozí odpovědi – chtěl jsem mu dát důvěru. Na hřiště jsme ale poslali Davida Planku, protože Rhodri Smith byl prvních dvacet pět minut strašně nervózní. A i když se potom do hry dostal, chtěli jsme, aby Plankis prvních deset patnáct minut druhé půle hru Vencovi rozbíhal.
Kromě toho, že jste nechtěli přetížit mladého Škrkoně, nemohl kvůli žlutým kartám nastoupit Filip Kubala. Poznamenalo to vaši hru dopředu?
Jsme ve fázi sezony, kdy absence kvůli kartám budou. Když se podívám na statistiky, nemám pocit, že bychom nebyli v útoku nebezpeční. Pokud ale během sezony dostanete do formy útočníka a najednou ho nemáte, tak ve spojení s tím, že nám kluci dorazili z reprezentačních akcí ve druhé polovině tohoto týdne, to může být problém. Bez jakýchkoliv výmluv ale bylo v našich silách dnešní zápas vyhrát.
V minulých dvou zápasech jste sice dali čtyři góly, ale tři díky Filipu Kubalovi. Dá se říct, že pořád hledáte útočníka, když je zraněný Abdallah Gning, Škrkoň góly nedává a Jurečka se trápí?
Není to hledání. Je to zrcadlo toho, jak se mužstvo vyvíjí. Podařilo se během čtyř měsíců po roční pauze kvůli zranění dostat Kubalu tam, kde ho chceme mít. Venca Jurečka je zvyklý dávat góly, ale najednou je nedává, ale vnímá, jak by byly pro mužstvo důležité. A Škrky ještě nemůže být útočník číslo jedna, ale stane se jím. A proto mu dáváme příležitost. Kdyby vše bylo jednoduché, že budeme mít skvělého hroťáka, skvělého stopera, tak by Baník rok a půl nehledal sestavu. Tohle je přerod mužstva. Posun vidím a chci ho vidět. A jestli to bude stačit na to, aby se naplnily ambice Baníku...
Po minulé domácí prohře s Plzní 0:4 jste říkal, že vám s některými hráči došla trpělivost. Nejmenoval jste je a ani jste nikoho nevyřadil z kádru.
Všechno, co říkám, je naplánované a vím, že u toho někdy vypadám jako idiot. Vždycky to je primárně ve vztahu k hráčům, protože, až vám budu jednou povídat, kolik energie stojí, když ty chlapce zvedáte... Bezmezně ale věřím tomu, co děláme.
Každopádně hra mužstva se viditelně zlepšila. Co ten tým potřebuje, aby zvládal zápasy, jako ten s Teplicemi?
Prožitek. Zkušenost je nepřenosná. Jsme nespokojení, zklamaní, protože tam, kam se posouváme, ještě nejsme. Pro mě to je škola, která mě dennodenně učí. Naše výkony musejí vystřelit. Potřetí jsme byli v situaci, kdy jsme po výhře chtěli další utkání urvat za každou cenu. Dneska jsme tomu byli blízko. Třeba se nám to do konce podzimu ještě povede.
Vnímáte posun i v tom, že proti Teplicím se mužstvo na rozdíl od předchozích utkání po prvním gólu, který dostalo, nesesypalo?
To je krásný moment. Minule po Plzni jsme se tady bavili, že mužstvo není schopné zápas otočit. Z mé zkušenosti to je těžké, když hrajete jako by o život a k tomu je více změn. Nemyslím jen těch na hřišti, ale i co se děje v mikrocyklu, jak s hráči komunikujete. Ano, tým se v kritických momentech zlepšuje, ale furt nejsme tak daleko, abychom obrat zvládli.
Vyrovnávací gól Artúra Musáka na 1:1 hráče ale hodně nabudil, ne?
A také ukázal paniku. Tam nám chyběl klid – zpomal, počkej, ono to přijde, buď trpělivý. My jsme byli velice hektičtí a měli přemíru snahy. Nesmíme dopustit, aby kluci o sobě pochybovali. Před sebou máme dva těžké soupeře venku (Slavii a Liberec), a to nám paradoxně může svědčit, protože nemáme, co ztratit. Asi nečekáte, že na Slavii vyhrajeme 3:0, ale my jo.