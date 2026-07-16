Jeho kariéru poznamenaly zdravotní problémy a podstoupil už čtyři operace kolena. Se Slavií získal dva tituly, k tomu letošnímu přispěl v podzimní části svými prvními dvěma ligovými góly. Na jaře hostoval v druholigové Zbrojovce Brno a na postupu týmu mezi elitu se podílel třemi brankami.
„Lukáš je mimořádně talentovaný hráč, o jehož kvalitách není pochyb. Bohužel jeho rozvoj v posledních letech výrazně ovlivnila opakovaná zranění, která ho na delší dobu přibrzdila,“ uvedl sportovní manažer 1. FC Slovácko Michal Kadlec. „Věříme, že náš způsob práce a důvěra, kterou v něj máme, mu pomohou naplno rozvinout jeho potenciál,“ dodal.
Vorlického potěšil velký zájem klubu o jeho služby. „Velkou roli sehrál trenér Jan Jelínek, se kterým jsem měl výborný vztah už ze Slavie, a také obrovský zájem Michala Kadlece. Za poslední roky jsem si prošel spoustou překážek, ale o to větší mám teď motivaci,“ řekl Vorlický.