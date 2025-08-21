Přestup Zafeirise potvrdil ve středu odpoledne na sociální síti X. Na setkání s ženským týmem Slavie v centru Prahy pak popsal další okolnosti sledovaného transferu.
„Pro nás to bylo těžké, protože jsme hráči, s kterým počítáme jako s jedním z pilířových, byli připravení v létě umožnit odchod. On sám ale v nějakém momentu změnil názor, přišel za mnou i majitelem klubu a chtěl zůstat. Vylepšili jsme jeho kontrakt a hráče, které jsme si na jeho pozici připravovali – pana Bužka a pana Oumu – jsme poslali hostovat,“ řekl Tvrdík.
Slavia by měla ze Soluně za dvaadvacetiletého řeckého reprezentanta získat až 12 milionů eur, což je v přepočtu více než čtvrt miliardy korun. Z norského Haugesundu ho v lednu 2023 přiváděla asi za 50 milionů korun.
|
Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík
Tvrdík ho tehdy před domácím utkáním s Jabloncem (5:1) osobně doprovodil z tunelu až na půlku hřiště. Fanoušci aplaudovali, když drobná posila s desítkou na zádech zažonglovala s míčem. Možná to mělo připomínat proslulé představovačky hráčů Barcelony nebo Realu Madrid.
„Hráče jako je on sem dostanete buď v tomhle věku, nebo nikdy,“ říkal Jindřich Trpišovský. Ve Slavii věřili, že lesknoucí se talent do dvou let ještě rozvinou a prodají do top ligy na Západě.
Místo toho si teď Zafeiris vymodlil Řecko, což na první pohled působí zvláštně.
„Říkal, že kdyby ho chtěl jakýkoli jiný klub v Evropě, zůstal by ve Slavii. Ale tady měl pocit, že je to jednou za život. PAOK je v kontextu řecké fotbalové soutěže ikonická značka, pro Zafiho klub jeho srdce,“ vysvětlil Tvrdík.
Výraznou roli v celém příběhu podle slávistického šéfa sehráli i hráčovi nejbližší.
„Zafiho rodiče jsou z Řecka, je to věřící a silně spojená rodina. Chápu oba rodiče i jeho sourozence, že chtěli mít Christose doma. Pro nás však tahle situace byla velmi komplikovaným a nepříjemným překvapením.“
Ve Slavii odehrál Zafeiris přes 100 zápasů, vstřelil třináct branek a u dalších dvanácti asistoval. Přicházel jako mládežnický reprezentant Norska, kde vyrůstal, v průběhu času se však stal oporou národního týmu Řecka, kde má kořeny.
„V kabině ho provází pověst srdcaře, dříče a bojovníka a současně velmi emoční osobnosti,“ řekl Tvrdík. „Právě emoce přitom hrály roli při jeho změnách názorů. Nejprve se nechal strhnout atmosférou oslav titulu, skvělým kolektivem, který ve Slavii je, a také možností hrát Ligu mistrů.“
A pak ho okouzlil PAOK.
„Neříkal nám žádné racionální argumenty. V diskusích s ním permanentně znělo slovíčko family, tedy rodina. To byl jediný důvod, proč se chtěl vrátit do Řecka. Pro nás to bylo složitě uchopitelné,“ řekl Tvrdík.
Klub ze Soluně, se kterým se mimochodem Slavia v lednu utkala v Evropské lize a padla 0:2, si v aktuální sezoně připomene sté výročí.
„Pochopil jsem, že příchod Zafeirise má být dárkem pro fanoušky. Majitel ho chtěl přivést nejen jako sportovní hvězdu, ale také jako ikonu s marketingovým přesahem,“ pokračoval Tvrdík.
A zpočátku odmítavá reakce Slavie?
„Čtrnáct dní před uzavřením soupisek Ligy mistrů jsme ho prostě nemohli pustit okamžitě. Hráče, které za něj máme připravené, aktuálně nemůžeme stáhnout z hostování, protože to regule neumožňují. A získat kvalitní náhradu na trhu v hodnotě jednotek milionů eur taky není možné ze dne na den. Museli bychom takového hráče skautovat delší dobu, mít jistotu, že děláme dobrou investici.“
Proto se Tvrdík a spol. s řeckou protistranou dohodli na kompromisním řešení.
|
Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně
„Věřím, že to tak vyhovuje Slavii, Paoku i samotnému hráči. A věřím, že si Christos bude chtít užít Ligu mistrů, kde ukáže fanouškům v Česku i v Řecku, co v něm je,“ řekl Tvrdík.
Zafeiris zůstane na hostování minimálně do konce prosince, tedy na šest zápasů Ligy mistrů. Jestli se v červenobílém objeví ještě v lednu, kdy základní fáze prestižní soutěže dvěma duely pokračuje, není jasné.
„Tenhle detail jsme zatím neřešili. Ale primárně Zafiho potřebujeme na období, kdy budeme hrát dva zápasy týdně,“ naznačil Tvrdík.
Do středu zálohy mají trenéři Slavie k dispozici kromě Zafeirise ještě Oscara Dorleyho, Davida Mosese a letní posilu Michala Sadílka.