Chance Liga 2025/2026

Tvrdík o Zafeirisovi: Neměl racionální argumenty. PAOK si vysnil, jinam by nešel

Autor: ,
  6:30
Vedení Slavie údajně přesvědčoval: „Kdyby si pro mě přišel jakýkoli klub v Evropě, zůstanu. Ale PAOK Soluň odmítnout nemůžu.“ Fotbalista Christos Zafeiris odehraje v Edenu poslední půlrok před odchodem do Řecka. „Dohodli jsme kompromis, který vyhovuje všem,“ oznámil Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva.
Slávistický záložník Christos Zafeiris slaví s fanoušky zisk mistrovského...

Slávistický záložník Christos Zafeiris slaví s fanoušky zisk mistrovského titulu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický Christos Zafeiris slaví gól do sítě Teplic.
Slávistický Christos Zafeiris slaví gól do sítě Hradce Králové.
Řecký záložník Christos Zafeiris (vlevo) a sportovní ředitel klubu Jiří Bílek...
Slávistický Christos Zafeiris slaví gól do sítě Hradce Králové.
77 fotografií

Přestup Zafeirise potvrdil ve středu odpoledne na sociální síti X. Na setkání s ženským týmem Slavie v centru Prahy pak popsal další okolnosti sledovaného transferu.

„Pro nás to bylo těžké, protože jsme hráči, s kterým počítáme jako s jedním z pilířových, byli připravení v létě umožnit odchod. On sám ale v nějakém momentu změnil názor, přišel za mnou i majitelem klubu a chtěl zůstat. Vylepšili jsme jeho kontrakt a hráče, které jsme si na jeho pozici připravovali – pana Bužka a pana Oumu – jsme poslali hostovat,“ řekl Tvrdík.

Slavia by měla ze Soluně za dvaadvacetiletého řeckého reprezentanta získat až 12 milionů eur, což je v přepočtu více než čtvrt miliardy korun. Z norského Haugesundu ho v lednu 2023 přiváděla asi za 50 milionů korun.

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Tvrdík ho tehdy před domácím utkáním s Jabloncem (5:1) osobně doprovodil z tunelu až na půlku hřiště. Fanoušci aplaudovali, když drobná posila s desítkou na zádech zažonglovala s míčem. Možná to mělo připomínat proslulé představovačky hráčů Barcelony nebo Realu Madrid.

„Hráče jako je on sem dostanete buď v tomhle věku, nebo nikdy,“ říkal Jindřich Trpišovský. Ve Slavii věřili, že lesknoucí se talent do dvou let ještě rozvinou a prodají do top ligy na Západě.

Norský záložník Christos Zafeiris, nejnovější slávistická posila, se představil...
Norský záložník Christos Zafeiris, nejnovější slávistická posila, se představil...

Místo toho si teď Zafeiris vymodlil Řecko, což na první pohled působí zvláštně.

„Říkal, že kdyby ho chtěl jakýkoli jiný klub v Evropě, zůstal by ve Slavii. Ale tady měl pocit, že je to jednou za život. PAOK je v kontextu řecké fotbalové soutěže ikonická značka, pro Zafiho klub jeho srdce,“ vysvětlil Tvrdík.

Výraznou roli v celém příběhu podle slávistického šéfa sehráli i hráčovi nejbližší.

„Zafiho rodiče jsou z Řecka, je to věřící a silně spojená rodina. Chápu oba rodiče i jeho sourozence, že chtěli mít Christose doma. Pro nás však tahle situace byla velmi komplikovaným a nepříjemným překvapením.“

Ve Slavii odehrál Zafeiris přes 100 zápasů, vstřelil třináct branek a u dalších dvanácti asistoval. Přicházel jako mládežnický reprezentant Norska, kde vyrůstal, v průběhu času se však stal oporou národního týmu Řecka, kde má kořeny.

„V kabině ho provází pověst srdcaře, dříče a bojovníka a současně velmi emoční osobnosti,“ řekl Tvrdík. „Právě emoce přitom hrály roli při jeho změnách názorů. Nejprve se nechal strhnout atmosférou oslav titulu, skvělým kolektivem, který ve Slavii je, a také možností hrát Ligu mistrů.“

A pak ho okouzlil PAOK.

„Neříkal nám žádné racionální argumenty. V diskusích s ním permanentně znělo slovíčko family, tedy rodina. To byl jediný důvod, proč se chtěl vrátit do Řecka. Pro nás to bylo složitě uchopitelné,“ řekl Tvrdík.

Klub ze Soluně, se kterým se mimochodem Slavia v lednu utkala v Evropské lize a padla 0:2, si v aktuální sezoně připomene sté výročí.

Slávistický záložník Christos Zafeiris se snaží zastavit akci PAOK Soluň.

„Pochopil jsem, že příchod Zafeirise má být dárkem pro fanoušky. Majitel ho chtěl přivést nejen jako sportovní hvězdu, ale také jako ikonu s marketingovým přesahem,“ pokračoval Tvrdík.

A zpočátku odmítavá reakce Slavie?

„Čtrnáct dní před uzavřením soupisek Ligy mistrů jsme ho prostě nemohli pustit okamžitě. Hráče, které za něj máme připravené, aktuálně nemůžeme stáhnout z hostování, protože to regule neumožňují. A získat kvalitní náhradu na trhu v hodnotě jednotek milionů eur taky není možné ze dne na den. Museli bychom takového hráče skautovat delší dobu, mít jistotu, že děláme dobrou investici.“

Proto se Tvrdík a spol. s řeckou protistranou dohodli na kompromisním řešení.

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

„Věřím, že to tak vyhovuje Slavii, Paoku i samotnému hráči. A věřím, že si Christos bude chtít užít Ligu mistrů, kde ukáže fanouškům v Česku i v Řecku, co v něm je,“ řekl Tvrdík.

Zafeiris zůstane na hostování minimálně do konce prosince, tedy na šest zápasů Ligy mistrů. Jestli se v červenobílém objeví ještě v lednu, kdy základní fáze prestižní soutěže dvěma duely pokračuje, není jasné.

„Tenhle detail jsme zatím neřešili. Ale primárně Zafiho potřebujeme na období, kdy budeme hrát dva zápasy týdně,“ naznačil Tvrdík.

Do středu zálohy mají trenéři Slavie k dispozici kromě Zafeirise ještě Oscara Dorleyho, Davida Mosese a letní posilu Michala Sadílka.

Vstoupit do diskuse

6. kolo

Kompletní los

5. kolo

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Tvrdík o Zafeirisovi: Neměl racionální argumenty. PAOK si vysnil, jinam by nešel

Vedení Slavie údajně přesvědčoval: „Kdyby si pro mě přišel jakýkoli klub v Evropě, zůstanu. Ale PAOK Soluň odmítnout nemůžu.“ Fotbalista Christos Zafeiris odehraje v Edenu poslední půlrok před...

21. srpna 2025  6:30

Zápas s Izraelem vydělá na Gazu. Norsko daruje peníze na humanitární pomoc

Norský fotbalový svaz (NFF) věnuje výtěžek z prodeje vstupenek na říjnový zápas kvalifikace mistrovství světa proti Izraeli na humanitární pomoc v Pásmu Gazy, kde od začátku izraelské ofenzivy...

21. srpna 2025

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Vyšponoval se do vzduchu, natáhl nohu a podrážkou dostal míč do sítě. Co si pamatuje pak? Jen absolutní extázi. „Euforie jak sviňa! Každý slavil jak smyslů zbavený,“ zavzpomíná Matěj Mikulenka, objev...

21. srpna 2025

Bodö/Glimt je po kanonádě blízko hlavní fázi Ligy mistrů, další zápasy vítěze neměly

Fotbalisté Bodö/Glimt v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů rozdrtili Sturm Štýrský Hradec 5:0. Další tři dnešní zápasy skončily nerozhodně. Basilej remizovala s FC Kodaň 1:1,...

20. srpna 2025  23:49

Sparta oznámila příchod Mannsverka. Norský záložník by mohl hrát už proti Rize

Šestou letní posilou sparťanských fotbalistů je norský záložník Sivert Mannsverk. Na Letnou přichází třiadvacetiletý mládežnický reprezentant z Ajaxu Amsterdam na roční hostování s opcí na přestup....

20. srpna 2025  22:01,  aktualizováno  22:29

Odchod z Girony po jediném roce? O Krejčího se zajímá Wolverhampton

Ve Spartě nosil kapitánskou pásku a patřil k největším oporám, před minulou sezonou odešel díky skvělým výkonům do Girony. A teď má fotbalista Ladislav Krejčí z katalánského celku odejít? Podle...

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  22:08

Jako finále proti Spartě. S Malmö se popereme o postup, hlásí kapitán Breite

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Na začátku středečního tréninku svolává všechny hráče do kolečka a s každým si po jednom plácne. „Atmosféra tady bude bouřlivá. Bude důležité, aby se nám z nerozklepala kolena,“ pronese na Eleda...

20. srpna 2025  20:40

Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném...

20. srpna 2025  19:26

Sparta - FC Riga: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty mají blízko účast v ligové fázi Konferenční ligy. V play off se však musejí vypořádat s lotyšským FC Riga. Ve čtvrtek začnou na domácím hřišti. Kdy a kde můžete první utkání...

20. srpna 2025  18:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

20. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  18:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris přestupuje do PAOK Soluň, ale podzimní část sezony odehraje ještě v dresu českého šampiona na hostování. „Ano, nalezli...

20. srpna 2025  17:18

Slavia vítá posilu z druhé ligy. Zaujal ji senegalský obránce Mbodji z Jihlavy

V jihlavském dresu odehrál pouhých šest zápasů a už se stěhuje na jednu z největších adres v Česku. Ke slávistickým fotbalistům se přidává jedenadvacetiletý senegalský obránce Youssoupha Mbodji, ...

20. srpna 2025  17:11

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.