Zafeiris už se zase směje. A hraje. Bořil: Hlavou byl jinde, ale choval se normálně

Autor:
  9:28
Spíš chladný než vřelý potlesk. A místy dokonce nesmělý pískot. Zaznamenali jste, jak v sobotu fanoušci v Edenu vítali zpátky Christose Zafeirise? Proti Pardubicím (3:1) naskočil na posledních dvacet minut a trenér Jindřich Trpišovský ujistil: „Už má zase dobrou náladu.“
Slávistický záložník Christos Zafeiris během utkání proti Pardubicím.

Slávistický záložník Christos Zafeiris během utkání proti Pardubicím. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Pardubický útočník Abdullahi Tanko se diví, proti Slavii dostal už třetí...
Slávista Lukáš Provod se snaží překonat brankáře Jáchyma Šeráka z Pardubic.
Slávistický útočník Mojmír Chytil hlavičkuje v utkání proti Pardubicím.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský
16 fotografií

Zrovna když slávistický kouč odpovídal novinářům v improvizované mixzóně v garáži, protože tiskové centrum na stadionu se rekonstruuje, Zafeiris procházel kolem.

Otočil se, na šéfa mávnul a Trpišovský mu pozdrav s úsměvem vrátil.

„Do zimy ho potřebujeme, ze čtyř středových hráčů, které máme, je směrem nahoru určitě nejsilnější,“ vidí Trpišovský. „Během týdne se situace zlepšila, zase má dobré nastavení, od středy se usmívá a také v tréninku vypadal dobře. Proto jsme ho mohli použít. Doufám, že to takhle bude na podzim pokračovat.“

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Není třeba dlouze rozepisovat, co se okolo Zafeirise dělo. Na konci minulé sezony chtěl odejít, ale po titulu otočil. Od klubu dostal lepší smlouvu a ve videu fanouškům vzkázal, že v Edenu zůstává. Jenže když ho už v rozjeté sezoně oslovil PAOK, znovu zatoužil po přestupu.

Slavia si nakonec vymohla, že Zafeirise pustí až v zimě. Podzim stráví dvaadvacetiletý záložník v Edenu a k dispozici bude i pro Ligu mistrů.

Tvrdík o Zafeirisovi: Neměl racionální argumenty. PAOK si vysnil, jinam by nešel

„Říkal nám, že od PAOK je to neuvěřitelná částka pro něj i pro rodinu. Chtěl si zahrát doma, což jsme akceptovali,“ zmínil kapitán a šéf kabiny Jan Bořil. „Choval se normálně, žádné problémy nevznikly, byť byl asi hlavou trochu jinde. I proto ho trenéři minule v Jablonci nepostavili. Ale všechno bylo v pohodě.“

Tedy až na výsledek, protože remíza 1:1 byla pro Slavii málo.

„Určitě nám dost chyběl,“ připustil Trpišovský. „Ale od té doby jsme spolu zase mluvili. Aktuálně by pro nás byla jeho ztráta citelná. Asi bychom to řešili příchodem jiného hráče, ale všichni víme, jak je těžké si na náš styl zvyknout.“

Zafeiris byl navíc v úvodu sezony jedním z nejlepších slávistů. V týmu, který na začátku ročníku herně drhnul, vynikal nejen svou obvyklou energií. V prvních čtyřech kolech měl bilanci 2+1, vynechal jen osm minut.

Slávistický záložník Michal Sadílek si dělá prostor před Filipem Šanclem z Pardubic.

Proto dostával mnohem méně prostoru třeba i Michal Sadílek, letní posila z Twente. Český reprezentant nastoupil v základní sestavě domácího utkání poprvé.

A od kouče Trpišovského dostal pochvalu: „Skvělý pohybově, výborný v represinku. Uprostřed hřiště zvládne všechno, ale nám se zatím líbí na vyšší pozici. Přišlo mi, že v prvních zápasech si hodně zvykal, přemýšlel, kde má stát a s kým se chytit. Nebyl přirozený. Tentokrát to z jeho strany byl velmi dobrý výkon, určitě nejlepší.“

Což ale neznamená, že lusknutím prstu Zafeirise nahradí.

Haalandův bratranec ve Slavii? Trpišovský potvrdil jednání, dohoda zatím vázne

„Zafimu jsem dřív vyčítal, že nehraje za obranu. Teď mu vyčítám, že když se kolmé přihrávky konečně naučil, chce jít pryč,“ hlásil Trpišovský s nadsázkou, než zase vážnějším tónem přidal: „Věřím, že do toho na podzim dá sto procent a my budeme mít během čtyř měsíců čas přemýšlet, kudy se v případě jeho náhrady vydáme dál.“

Řecký PAOK by měl za Zafeirise zaplatit i s bonusy asi 12 milionů eur, což je v přepočtu více než čtvrt miliardy korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

