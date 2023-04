Byl jsem šťastný, že jsem skončil, říká Uličný. Co bouřliváka těší?

Při návštěvě Letné byl dojatý, jak ho ve VIP sektoru vlídně přijaly fotbalové legendy Sparty, s nimiž ve slavném klubu působil, byť byl jen náhradníkem. V Plzni, kde hrál i trénoval, mu zase šéf Viktorky Adolf Šádek nalil frťana fernetu a Petr Uličný pak vzpomínal na osudovou štaci ve městě, ve kterém se jim s paní Alenou narodil syn.

Ve třiasedmdesáti letech vyhlášeného trenérského bouřliváka těší, že doma v Olomouci je váženým členem dozorčí rady Sigmy. Kromě fotbalu si užívá penze, rodiny, zpěvu i vína. Jen kvůli dvakrát operovanému kolenu už nepinká s kamarády oblíbený tenis.

„Radost mi dělají především čtyři vnoučata. Jedenáctiletý Tomášek hraje fotbal za Sigmu, osmiletá Barunka hraje zase po mamince házenou,“ vypráví Uličný v podcastu Z voleje. „Zpěv je můj velký koníček. Zpívám i anglicky, chuděra manželka se musí vždycky zavřít. Jsme spolu padesát roků, klobouk dolů před Alčou, že se mnou vydržela, protože jsem byl dacan.“

Platilo to často i na trenérské lavičce, na které moc neposeděl, cloumalo to s ním a emoce z něj sršely. S týmem žil jako málokdo. Už je to jedenáct roků, co odkoučoval poslední zápas. Milovanou Olomouc zachránil po odečtu bodů za korupční aféru v nejvyšší lize a jako sladkou tečku vyhrál pro sebe i pro Sigmu první trofej, když ve finále poháru v Plzni porazil Spartu. Snad aby se kruh dokonale uzavřel. „Je to můj největší úspěch,“ kývne.

Není pochyb, že čestné místo ve vedení hanáckého klubu si zaslouží. „V Sigmě se ke mně chovají famózně,“ váží si srdcař, rapl, vtipálek, vypravěč, skvělý společník a bonviván, který pro pohlazení ani ostřejší slůvko nikdy nešel daleko.

Chválí Spartu i Slavii

Když v něm bouchly saze, byl schopný se do hráčů tvrdě pustit. Házel po nich ovoce, nebo na ostravského Milana Timka dokonce vystrčil holý zadek. „Nebyl jsem vyhazovaný za výsledky, ale za chování. Bylo to až přes čáru,“ uznává. Asi i proto srdíčko dostalo zabrat. Konec přišel na vrcholu a v pravou chvíli. „Mám arytmii srdce, fibrilace síní.“

Z voleje podcast iDNES.cz

I tak stihl v samostatné české první lize odkoučovat 413 zápasů, což byl dlouho rekord. Až před třemi lety jej předstihl Petr Rada. „Nemrzelo mě to, za chvilku mě překonají další – Jindra Trpišovský nebo Pavel Vrba. To číslo je ale pěkný. Jednu dobu jsem na to byl pyšný, protože asi deset roků jsem byl na čele.“

Sigma mu letos dělá postavením v elitní šestce radost. „Trenéry strašně respektuju, je to těžké zaměstnání. Vaška Jílka chválím, kultivovaný člověk, perfektní tréninky, to samé Jirka Saňák. Mám je rád a podporuju je.“ Oceňuje rovněž obě pražská S. „Líbí se mi, jak hraje Sparta i Slavia, Jindru Trpišovského mám hrozně rád a Brian Priske zase vtiskl tvář Spartě.“

Olomoucké trenérské legendy Karel Brückner (vpravo) a Petr Uličný.

Zpátky na trenérskou lavičku to Uličného ani jednou nelákalo. „Nikdy nebyl návrat ve hře. Byl jsem šťastný, že jsem skončil,“ připouští úlevu od neustálého psychického vypětí. „Ale 53 let jsem dělal koníčka, kterého jsem miloval, a ještě dobře placeného. Jsem šťastný člověk. Těšil jsem se na práci a měl jsem z toho ještě prachy.“