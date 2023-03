Slavia je nejblíž, ale zůstávám nohama na zemi, říká kometa Chytil

Zažívá průlomovou sezonu. Ve třiadvaceti letech hraje Chytil v životní formě; ve fotbalové lize devátou brankou překonal své maximum a při debutu v české reprezentaci zazářil, když mu na hattrick proti Faerským ostrovům stačilo deset minut, nikdo nebyl dosud rychlejší.

Od léta by se měl klenot Olomouce stěhovat do Slavie. „Dokud se kluby nedohodnou, jsem útočník Sigmy,“ upozorní.

Avšak v podcastu iDNES.cz Z voleje potvrdil: „Mám to nastavené tak, že Slavia je nejblíž. Cítil jsem zájem z celého klubu.“

Za sebou má už zdravotní prohlídku ve Slavii a nepočítá s tím, že by do hry mohl vstoupit ještě jiný zájemce. „Nechtěl jsem ani moc vědět, jak probíhají jednání mezi kluby, nechci být jejich součástí,“ soustředí se profesionálně na svou práci v Olomouci, kde patří kolo co kolo k nejlepším.

Nemyslí na to, co by se stalo, kdyby se zranil, třebaže si jako dorostenec prošel tíživým obdobím, kdy musel dvakrát na operaci křížového vazu v koleni. „Bavili jsme se o tom. Když do toho jdete naplno, nic se nestane. Větší pravděpodobnost je, když uhýbáte,“ doufá.

Na velkou výzvu a život v metropoli je rodák ze Skalky, vesnice u Prostějova, připravený fotbalově i mentálně. I když připouští jisté obavy z větší konkurence. „Vždycky jsou nějaké obavy, ale zdravá konkurence je dobrá věc, hráče nejvíc posune. Ani v Sigmě nemám nic jisté.“

Pochvaluje si, jak díky velké minutáži a kvalitním tréninkům komunikativních koučů Václava Jílka s Jiřím Saňákem pokračuje v herním i kondičním pokroku. „Jsem přesvědčený, že mě posouvají. Dbají hrozně na to, abychom každý trénink dělali ve stoprocentním nasazení jako v zápase a plně se soustředili.“

K tomu Chytilovi přispívá i souhra s vrstevníkem Antonínem Růskem. „Výborný hráč, nejen od něj se mohu něco přiučit.“

V mentálním nastavení na zápas udělal také velký pokrok. Ostatně ani magický listopadový večer, když vstřelil na zaplněném olomouckém stadionu tři góly v reprezentační premiéře, což se povedlo například Josefu Bicanovi, mu život naruby neobrátil.

„Život se mi nezměnil, ale byl to krásný zážitek, užil jsem si to v Olomouci moc,“ usměje se. „Jsem nohama na zemi, zatím se za reprezentanta nepovažuji. Bylo by to hodně troufalé,“ povídá pokorně.

Změnu pozoruje snad jen v tom, že když se prochází Olomoucí, více lidí jej poznává a žádá o fotku. „Když jsem byl malý, tak jsem o reprezentaci snil, ale po zranění kolene už ne. Bylo to takové zadostiučinění, že i po těch zraněních se můžete dostat do formy,“ považuje si své cesty přes překážky i slzy.

Své mimořádně povedené představení v národním triku viděl ze záznamu pouze jednou. „A sestřihy párkrát,“ upřesní. „Rodina na mě byla pyšná. Takový večer není každý týden, musíte si ten pocit užít, ale pracovat dál.“

V Olomouci, ve Slavii... A co třeba na Euru 2024? „Cíle si nedávám, může přijít cokoli - zranění, pokles formy,“ uvědomuje si ligová kometa, u které si trenéři cení nejen gólů, ale také přístupu k fotbalu a neúnavné práce pro tým.