Ševčík je fantastický, chválí Zavadil. Brnu přeje hlavně nový stadion

Na tréninku ucítil, jak ho tahají svaly. Postupně. Téměř všechny na obou nohách. I když se v hlavě cítí na mnohem méně než 44 roků, tělo fotbalovému válečníkovi Pavlu Zavadilovi řeklo jasně: Skonči, tohle už na nejvyšší úroveň nebude. Cíl však splnil.

Z voleje podcast iDNES.cz

Především jako respektovaný mentor pomohl vrátit Brno do první ligy a teď nadšeně pozoruje, jak Zbrojovka kurážně rozjela sezonu.

„Jsem rád, že kluci dělají body a mají dobré zápasy. Jen ať jim to dál takhle jde,“ přeje si Zavadil, jenž šest roků vedl Brno jako kapitán. „Překvapilo mě to, čekal jsem, že budou mít malinko problémy, protože mužstvo sice není špatné, ale nemohli ho dlouhou dobu dobře doplnit.“

Nadšený je hlavně ze svého nástupce v záloze, dvacetiletého Michala Ševčíka, který v devíti zápasech zaznamenal pět gólů, dvě asistence, Brno vytáhl na šesté místo a stal se z něj nejžádanější hráč soutěže.

„Ševa je správně nastavený. Ví, co chce dokázat. Pracuje a ve fotbale se vám to vždycky vrátí, když tomu dáváte všechno. U něho je jasně vidět skvělý přístup,“ řekl Zavadil v podcastu Z voleje.

„Navíc je strašně fotbalový, má krásnou levačku, perfektně vnímá hřiště, ví, kde se pohybovat. Byl jsem zvědavý, jak ligu uchopí, myslel jsem, že to bude pro něj těžší, ale zatím je fantastický.“

A stejně jako Zavadil také Ševčík fotbal miluje ryzím způsobem. Hrou se baví, třebaže vnímá rostoucí zodpovědnost za výsledky mančaftu.

„Je to poznat hned na tréninku, jak vnímá hru, není nervózní, užívá si to. Má strašně rád balon, někdy ho předržuje, ale vychází mu to. Fotbalem se vyloženě baví, ale není to tak, že by to zneužíval,“ podotýká Zavadil. „Fotbal miluje a já mám takové hráče rád. Ale mladých hráčů je tam strašně moc, jsou šikovní.“

V Brně Zbrojovku milují, ale stadion potřebují

Šampion české ligy se Spartou a izraelským Maccabi Haifa, jenž strávil sedm roků také ve Švédsku, si přeje, aby se Brno konečně zabydlelo mezi domácí elitou. „Po tom úvodu Brnu věřím. A věřím, že se poučilo z minulých sezon, kdy to bylo nahoru dolů,“ připomíná pády a postupy.

„Je velké plus, že teď mají nějaký polštář, ale sezona je teprve na začátku a mančafty si na ně už dají větší pozor. Budou to muset potvrzovat.“

Oceňuje také práci trenéra Richarda Dostálka. „Ríša je takový trenér, jaký byl hráč. Hodně cílevědomý, velký profík, který nic nevypustil. V kabině vystupuje podobně. Má rád disciplínu, pořádek na hřišti. Umí udělat i srandu, dobrou atmosféru. To je základ, aby byl tým úspěšný. V Brně je dlouho, prostředí zná dokonale.“

K tomu, aby se Zbrojovka posunula jako klub, potřebuje podle Zavadila především nový stadion. Ten na Srbské není zrovna oblíbený nejen mezi fanoušky, ale ani hráči.

„Jak jsem poznal lidi v Brně, tak milujou Zbrojovku a Kometu. Ať jdeš na oběd nebo na pivo, lidi se baví o Zbrojovce. Divácký potenciál je tam ohromný. Stadion je ale špatný, lidi ho nemají rádi, hráči moc taky ne, i když už jsou na něj zvyklí. V Brně by to vyřešil nový stadion. To je sen všech fanoušků. Vrátili by se zase do ochozů a podpora by byla silnější. Dokud nebude stadion, půjde to hodně pomalu,“ přemítá.

„V nejbližší době to asi nebude, ale věřím, že se jednou dočkají. Všichni fanoušci by si přáli, aby stadion byl za Lužánkama, ale tam je asi větší problém, jinak by tam už stál.“

V olomouckém Divadle na cucky vyprávěl také o tom, proč se neprosadil ve Spartě pod trenérem Hřebíkem, o vítězství v Lize mistrů nad Mourinhovým Portem, bombových útocích v Izraeli, hádkách se soupeři i rozhodčími, o umění uznat chybu nebo o tom, jak snášel, když hráčům nevadily porážky už pár minut po utkání.

Nejstarší hráč v historii české ligy vzpomínal také na dětské mače na vesnici v Pňovicích a prozradil, co chce dělat po kariéře.