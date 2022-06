Z VOLEJE: Daněk stagnoval, musí zesílit, jinak mu ve Spartě nevěřím, říká Kobylík

„I když Kryštof je braný jako posila do budoucna, která dostane čas se adaptovat, myslím, že první půlrok bude mít extrémně těžký, a je otázka, jak se s tím popere.“

Ofenzivní záložník Daněk má za sebou třetí sezonu v lize. V Olomouci si získal pevné místo v sestavě, v uplynulém ročníku odehrál 29 zápasů s bilancí dvou gólů a dvou asistencí. Celkem v lize reprezentant do jednadvaceti let skóroval pětkrát, z toho dvakrát proti Spartě. Podle Kobylíka se však jeho vývoj v posledním roce zastavil.

„Prodali jsme Daňka, za tuhle sumu obrovský úspěch vedení. Ale proč jsme ho prodali? Protože je mladý a je talent, neprodali jsme ho proto, že bychom ho za poslední rok někam posunuli,“ tvrdí bývalý záložník francouzského Štrasburku či německého Bielefeldu, který zápasy Sigmy bedlivě sleduje. „Ten kluk to bude mít teď ve Spartě velmi těžké. Naběhá hodně, ale dva roky stagnuje silově. Je otázka proč, já to nevím, nicméně to vidím.“

Daněk zaujme sebevědomou hrou dopředu, podobně jako Kobylík ve své kariéře se nebojí přejít přes soupeře. Ze Sigmy však odešel dřív, než se stihl stát rozdílovým hráčem mančaftu.

„Víc ukáže až jeho další kariéra, jak se posune, ale nyní je podle mě v takovém útlumu,“ pokračuje Kobylík. „Sigma i přesto vyšponovala cenu neskutečně vysoko, udělala fantastický krok a zaslouží si uznání. Ale co se týče Kryštofa Daňka, tak si myslím, že mu poslední rok spíš ublížil, než pomohl. Ten vývoj nebyl takový. A je otázka, jestli je to takto u jednoho hráče, nebo takhle pracujeme se všemi. Když člověk říká A, měl by říct i řešení, ale neznám ho.“

185 centimetrů vysoký Daněk, který váží 62 kilogramů, potřebuje zapracovat podle Kobylíka především na fyzické síle. „Bude muset pracovat na silovém vývoji tak, aby svou hru, která je založená na perfektním vidění a hře jeden na jednoho, byl schopný vůbec provádět s tím, že opravdu prohrává spoustu osobních soubojů a je extrémně subtilní.“

Osmé místo Sigmy v lize považuje její odchovanec za úspěch. Podotýká však, že už vyklidila pozice ambiciózního klubu, jenž pravidelně bojoval o evropské poháry.

„Je to dobré umístění, ale další otázka je, jakou máme výkonnost, jak posouváme hráče a jaký má být náš cíl,“ přemítá Kobylík. „Olomouc vnímám ze širšího kontextu - jak by měl klub fungovat, kam by se měl posouvat, jaký je jeho význam. Sigma byla něco. A momentálně jsme se dostali do stavu, kdy už respekt na české fotbalové mapě moc nemáme. Je strašně na dlouho rozebírat proč.“

V olomouckém Divadle na cucky vzpomínal také na jedinou zlatou medaili pro český fotbal, kterou pomohl vybojovat před dvaceti lety na evropském šampionátů juniorů, a připustil, že měl ze své kariéry vymáčknout víc. Rovněž v otevřeném rozhovoru přiznal, že o vydělané peníze neuváženě přišel, a musí tak denně do práce.