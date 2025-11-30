Chance Liga 2025/2026

Z kritizovaného odpadlíka hrdinou. Icha parádní ranou vystřelil Liberci top čtyřku

Michael Havlen
  20:48
Dřív byl u fanoušků v nemilosti, teď ho oslavují jako hrdinu. Marek Icha nádhernou ranou z dálky vystřelil fotbalistům Liberce výhru 1:0 nad Olomoucí a posun na čtvrté místo ligové tabulky.
V 83. minutě si zpracoval vysoký míč, potáhl si ho podél olomoucké šestnáctky a slabší levačkou se z dobrých dvaceti metrů trefil do šibenice. Následoval obrovský výbuch euforie mezi libereckými hráči, na lavičce i v hledišti.

„Mááárek Icha,“ znělo promrzlým stadionem U Nisy, kam si při termínové kolizi s atraktivním hokejovým zápasem Liberec – Pardubice našly cestu více než dvě tisícovky nejvěrnějších diváků.

Liberec - Olomouc 1:0, hosty dlouho držel brankář Koutný, překonal ho až Icha

„Musíme poděkovat fanouškům, že přišli v takovém počtu a hnali nás celý zápas. My jsme je dostali do varu tím, jak jsme hráli, a to, že vyvolávali moje jméno, bylo hrozně hezké,“ říkal po důležité výhře nad ambiciózní Olomoucí třiadvacetiletý Icha, který pod Ještěd přišel před minulou sezonou z Pardubic.

Vy jste to přitom s fanoušky Slovanu neměl zrovna lehké a při horších výsledcích vás na internetu dost kritizovali. Vnímal jste to?
Člověk to trošku vnímat musí. Snažím se tomu vyhýbat, ale když vám někdo z kamarádů napíše zprávu, že něco takového četl, trošku to v hlavě máte. Ale já se snažím do každého zápasu dávat sto procent a teď si snad fanoušky znovu získávám na svou stranu.

Byl to proti Olomouci váš životní gól?
Gólů z dálky jsem celkově moc nedal, a to ani v přípravě nebo když jsem byl mladší. Takže to byl určitě jeden z nejhezčích gólů, které jsem kdy dal.

Podívejte se na gól Marka Ichy:

Co vám před ním blesklo hlavou?
Sebral jsem vysoký balon, dal si dotek pravou nohou a musím říct, že mi vyšel výborně. Věděl jsem, že si dám ještě jeden přípravný a zkusím vystřelit. Trefil jsem to přímým nártem a pak už jsem jen koukal, jestli to Koutný chytí, a byl jsem rád, že ne. Následně vypukla euforie a chtěl jsem si to hlavně užít.

Rozhodl jste až v závěru, jak byste zhodnotil celý zápas?
Vstoupili jsme do něj aktivně, protože jsme věděli, že Olomouc má v nohách utkání Konferenční ligy a chtěli jsme je utavit. V prvním poločase se s námi ještě drželi, ale ve druhém už to bylo podle mě jednoznačné. Myslím, že jsme to zvládli skvěle, dali jsme gól a udrželi jsme nulu vzadu.

Poslední dobou se vám osobně daří, sbíral jste asistence, teď jste dal gól. Čím to je?
Celkově se tým hrozně zvedl, věříme si a hlavně máme pevnou obranu. Ve čtyřech zápasech jsme nedostali ani gól, což je nejdůležitější. V domácích zápasech nám pomáhají fanoušci a venku si na soupeře věříme. Po derby s Jabloncem jsme se rozjeli, jak nedávno říkal i trenér Kováč.

NEJ Z LIGY: Baník na dně i Plechatého gólová premiéra. Probudil se Vojta?

V Liberci jste nastupoval ve středu zálohy, ale teď hrajete na pravém kraji. Cítíte se tam líp?
Já bych pořád radši hrál střeďáka, tam to mám hrozně rád, protože je člověk celou dobu v centru hry, ale pravý bek mi nevadí, hraju tam odjakživa. Jsem rád, že se mi na tomhle postu daří a snad to bude pokračovat.

Zpočátku se vám v Liberci moc nedařilo, scházelo sebevědomí?
Na začátku minulého roku jsem hrál uprostřed zálohy a myslím, že jsem nepodával úplně špatné výkony. Ale pak jsem si po zranění trochu přestal věřit. V létě jsem se na sobě snažil makat a myslím, že od začátku téhle sezony je moje sebevědomí úplně jinde. Když se daří celému týmu, tak i vy rostete a víc si věříte.

Liberec se v listopadu rozjel, čtyři poslední zápasy jste vyhráli při skóre 14:0 a jste v ligové čtyřce. To je místo, kde chcete být i na konci ročníku?
Určitě jsou to cíle všech tady v Liberci. Budeme chtít takhle pokračovat a udržet se v ligové čtyřce nebo aspoň v šestce.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
