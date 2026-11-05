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Chance Liga 2026/2027

Z hvězdy padouchem za patnáct minut. Zkrat Latyra stál Artis domácí výhru

Jiří Černý
  5:55
Trenér Artisu Brno Roman Nádvornír.

Trenér Artisu Brno Roman Nádvornír. | foto: ČTK

Brankář Artisu Brno Richard Kašík.
Fotbalisté Bohemians Praha slaví gól do sítě Artisu Brno.
Fotbalisté Bohemians Praha slaví gól do sítě Artisu Brno.
Dominik Sarapata z Artisu Brno (vlevo) v souboji o míč se soupeřem z Bohemians...
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Sedmdesát minut v deseti, ztracené body a frustrace, kterou trenér neskrýval. Roman Nádvorník po porážce fotbalového Artisu Brno s Bohemians 1:2 neměl problém pojmenovat hlavního viníka. Nedisciplinovanost Latyra Ndiayeho podle něj mužstvo připravila o první domácí vítězství. „Tohle si nesmí hráč dovolit,“ lamentoval Nádvorník.

Zápas jste dobře rozehráli, pak ale do utkání promluvila brzká červená karta. Dalo se ještě bodovat?
Hodnocení je jednoduché. Dobře jsme vstoupili do zápasu, soupeř měl s naší rychlostí nahoře velké problémy. To se povedlo. Hned v první třech akcích jsme dali gól. Nedisciplinovanost našeho hráče nás připravila o jasné vítězství, protože jsme měli navrch.

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Viděl jste ten zákrok? Jak jste ho ze hřiště vnímal?
Z hřiště jsem viděl, že hráče někdo držel za ruku a on se po protihráči ohnal. Komentář k tomu je skoro zbytečný. Nedisciplinovanost hráče nás připravila o body a hrubě poškodila mužstvo.

Je to o to větší komplikace, že bude chybět i na Slavii, kde kvůli dohodě klubů nemohou nastoupit ani Glossoa s Fullym?
Jestli nám bude chybět Latyr, nebo nebude, bych teď vůbec neřešil. Právě jsme dohráli zápas, ve kterém jsme měli bodovat, a nebodovali jsme kvůli jeho nedisciplinovanosti.

Hráči Slavie tedy skutečně nebudou moci nastoupit?
Ti budou chybět. Dohoda mezi kluby je taková, že žádný z hráčů, kteří jsou u nás ze Slavie, nemůže hrát.

Brankář Artisu Brno Richard Kašík.

Na hrot jste poté přesunul beka Glossou, místo střídání útočníka, proč?
Chtěli jsme hrát výše, ale věděli jsme, že budeme spíše v hlubším bloku a níže. Glossoa je díky svým rychlostním předpokladům schopný soupeři utéct. Druhá věc byla, že jsme potřebovali nahoru vysokého hráče. Věděli jsme, že některé míče budeme muset pod tlakem posílat dopředu, a potřebovali jsme tam někoho, kdo je dokáže uhrát. Proto jsme se rozhodli nasadit takového hráče a trochu jsme přeskupili sestavu.

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Šlo to ubránit i v deseti?
Ano.

Rozhodla nakonec především standardní situace?
Dostali jsme gól ze standardky, což se nám opakuje. Byl to ten samý hráč jako v minulém kole. Co vám na to mám říct? Jeden a ten samý hráč. (Lischku neuhlídal Štěpán Harazim) To prostě nejde. Můžeme hráče chránit a dělat všechno možné, ale mají vůči týmu nějakou zodpovědnost. Není možné, abychom ve druhém zápase přes jednoho a toho samého hráče dostali gól. Musím ale hráče pochválit za to, jak pracovali a snažili se. I v deseti jsme měli zajímavé momenty.

Alexis Eric Alegue Elandi z Artisu Brno (vlevo) brání míč před Dominikem...

Jak to bylo se střídáním Aléguého? Doplatil na červenou kartu Latyra?
Na vyloučení jsem musel reagovat. Potřebovali jsme dostat na hřiště hráče, kteří jsou lepší do defenzivy. Alégué má samozřejmě ofenzivní kvality, je to jeden z našich nejlepších hráčů, ale potřebovali jsme teď trochu víc zavřít prostor vzadu.

Proč jste tedy zvolili do základní sestavy právě Latyra?
Rozhodli jsme se pro něj. Dal nám gól, ale potom byl nedisciplinovaný. Věděli jsme, že soupeř má v sestavě čtyři hráče vyšší než 190 centimetrů. Potřebovali jsme mít také několik vysokých hráčů na hřišti, abychom byli schopní sestavu nějakým způsobem poskládat a soupeře pokrýt. Pro tento zápas jsme se rozhodli, že začneme s Latyrem nahoře.

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Hrajete ale často s oběma zároveň.
Věděli jsme, že Bohemians dosud hráli uprostřed se třemi tvořivými hráči. Nastupovali tam Smrž na šestce a Čermák s Květem. Byla to běhavá trojice. Dnes místo zraněného Smrže nastoupil Obinaya. Takže tam byli znovu tři hráči a nemohli jsme hrát se dvěma klasickými útočníky. Potřebovali jsme tyto tři hráče pokrýt. Proto dostal šanci Sarapata, který je na tom běžecky velmi dobře. Měli jsme tam tři běžecky dobře připravené hráče – Boháče, Labíka a Sarapatu. Zároveň jsme se rozhodli, že musíme hrát pouze s jedním útočníkem. Vzhledem k výšce soupeře jsme pro tento zápas zvolili Latyra.

Bez omlouvání hráče, ale myslíte si, že šlo o zákrok na červenou kartu?
Nemyslím si, že to bylo na červenou kartu. V podstatě se tam nic nestalo, hráč pokračoval ve hře. Soupeř ho držel za ruku a on se po něm ohnal. Když vás někdo drží, chcete se mu vytrhnout. Nechci tím ale hráče omlouvat. Tohle si nesmí dovolit. Potom tam bylo ještě plno soubojů, ve kterých pracovaly lokty na obou stranách, a ty už potrestané nebyly. My ano, udělali jsme chybu a hráče určitě omlouvat nebudeme. Za své jednání zodpovídá on.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 5 5 3 15:14 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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