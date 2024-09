Lajdačil, byl na odchodu, teď se stal hrdinou. Jak Muritala srazil mistra

Vždyť napříč všemi zápasy z aktuálního kola byla Olomouc podle sázkových kanceláří největším kurzovým outsiderem. Jenže kopačák je kulatý a hřiště hranaté. Sigma na Letné zvítězila poprvé od 24. září 2012. Dlouhých dvanáct let čekali fandové Olomouce na podobný výsledek. Ten nakonec přišel. Nikoliv však zásluhou Jana Klimenta, aktuálně nejlepšího střelce Chance ligy, který má průměr jeden gól na zápas. Sigma se učí jméno nového hrdiny.

Seznamte se, Yunusa Muritala.

Leckoho překvapilo, když se v základní sestavě objevil na úkor olomouckého odchovance Jana Fialy. Ostatně před pátkem odehrál v aktuální sezoně v součtu pouze třináct minut v první lize.

A v první půli nic nenasvědčovalo tomu, že by právě čtyřiadvacetiletý Nigerijec měl být hrdinou střetnutí. Proti sparťanským stoperům měl problém uhrát balon, přihrávky mu příliš nevycházely. Jenže po změně stran to přišlo.

Sigma prohrávala 0:1, když Filip Zorvan vyslal z pravého křídla dlouhý centr. Míč se od Mikulenkovy nohy odrazil přímo k Muritalovi, který propálil vše, co mu stálo v cestě. A pár minut po své premiérové trefě v první lize zářil znovu. Tentokráte vedl rychlý kontr, v pádu ještě posunul na Fialu, který překlopil vývoj na stranu Hanáků.

Olomouc nakonec po gólu Zorvana a snížení Krasniqiho zvítězila 3:2. Pražská Letná byla dobyta poprvé od 27. května loňského roku, kdy v Epet Aréně zvítězila Plzeň.

Fotbalisté Olomouce se radují z výhry nad Spartou.

Muritala po konci utkání vesele pózoval s cenou pro muže zápasu. A můžete si být jistí, že podobný scénář by ani jeho – ani nikoho z trenérů – ještě v zimě nenapadl.

Nespal 40 hodin, aby mohl hrát v Olomouci

Byl totiž už na odchodu z Olomouce. V Česku se mu příliš nelíbilo, možná stesk po domově. Výkonnostně stagnoval, profesionální přístup chyběl.

„Přišel loni v létě do áčka, neprosadil se tam, byl s námi v béčku a vždycky měl takové vlny. Dva týdny to bylo skvělé, ale pak uvadl, netrénoval, nepracoval tak, jak by měl. V zimě, a to říkám naprosto otevřeně, neplnil individuál,“ líčil před časem Tomáš Janotka, dnes hlavní kouč áčka Sigmy.

V uplynulé sezoně vedl druholigový B tým, kde cepoval mimo jiné i Muritalu. Ten pod jeho vedením nakonec nasázel v 18 zápasech 7 gólů.

„V momentě, kdy někdo nemá profi přístup, u mě okamžitě narazí. Měli jsme spolu rozmluvu, určitě byl jednou nohou na odchodu, ale našli jsme si k sobě znovu cestu. Vysvětlil jsem mu, že musí tvrdě pracovat a musí se do toho dostat. Že musí být trpělivý, on to pak v únoru všechno splnil, najednou byl pozitivní, doběhal se, nebyl zraněný a musím říct, že měl pro nás obrovský přínos,“ chválil Janotka.

Celkově je Muritalův příběh zajímavý. Z Nigérie se do profesionálního fotbalu dostal přes Turecko a Belgii. Dvě sezony pak strávil také v Lotyšsku, než jej zlanařili Hibernians z Malty. A odtamtud už se stěhoval do Olomouce. „Týden byl s námi na zkoušce a přesvědčil nás o tom, že má velký potenciál, který potřebuje dotáhnout,“ komentoval tehdejší kouč Sigmy Václav Jílek s tím, že ještě není připraven na ligu.

Sparťan Jaroslav Zelený v souboji s olomouckým Yunusou Muritalou.

O rok později rozhodl zápas proti Spartě. „Splnil to, co jsme od něj očekávali. Čekali jsme, že si Sparta vytvoří tlak a my budeme potřebovat hráče, který udrží míče zády k bráně, i když bude masírovaný od soupeřů. V první půli neměl takovou podporu křídel, jakou bychom chtěli. K tomu jsme si něco řekli a ve druhé půli se to změnilo,“ povídal v pátek po zápase Janotka.

Při zranění Lukáše Juliše lze čekat, že tohle mohl být pro Muritalu zlomový zápas a že v dalších špílech dostane větší minutáž. A v klubové hierarchii by se klidně mohl posunout hned za Jana Klimenta. „Nahradil ho, krásně do toho zapadl. S Klimičem by to byl jiný zápas, typologicky to jsou jiní hráči,“ vysvětlil Janotka.

Stačilo přitom málo a Muritala do Sigmy ani nepřestoupil. „Loni v červnu byl hodiny od nepodpisu v Sigmě. Končila mu platnost schengenských dokumentů. Letěl posledním nočním letem na Maltu, čtyřicet hodinu nespal, aby vystál frontu na tamních úřadech a vyřídil poslední lejstro,“ uvedla na sociální síti X hráčská agentura Bicycle Kick, která Muritalu zastupuje.

V pátek se to vyplatilo.