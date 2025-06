Slávistické posily ze skandinávských klubů v éře Jindřicha Trpišovského Alexander Bah, 23 let

za 45 milionů korun ze Sönderjyske (Dánsko) Aiham Ousou, 21 let

za 15 milionů korun z Häckenu (Švédsko) Igoh Ogbu, 22 let

za 62 milionů korun z Lileströmu (Norsko) Christos Zafeiris, 19 let

za 65 milionů korun z Haugesundu (Norsko) Conrad Wallem, 23 let

za 40 milionů korun z Odd (Norsko) El Hajdi Malick Diouf, 19 let

za 62 milionů korun z Tromsö (Norsko) Sheriff Sinyan, 26 let

jako volný hráč z Molde (Norsko) Divine Teah, 18 let

za 90 milionů korun z Hammarby (Švédsko) Timothy Ouma, 20 let

za 50 milionů z Elfsborgu (Švédsko) Youssoupha Sanynang, 19 let

za 75 milionů z Östers (Švédsko)