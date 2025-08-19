Chance Liga 2025/2026

Přestup Mbodjiho do Slavie? Nabídka přišla, potvrzuje šéf Jihlavy


  10:30
Podobných příběhů už bylo v minulosti sepsáno a zfilmováno nepočítaně. Přesto je story o bezejmenném africkém fotbalistovi, který se prakticky přes noc stane velmi žádaným zbožím na fotbalovém trhu, pořád žádoucí...

Yossoupha Mbodji (vpravo) z Jihlavy se snaží uvolnit v utkání s Ústí nad Labem. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Příchod mladého Senegalce Youssoupha Mbodjiho do Evropy nebyl opředen žádnou mimořádnou událostí. Zajímavostí na celé věci bylo snad pouze to, že pocházel ze stejné „líhně“, z jaké před pár lety vzešel Abdallah Sima, který se dostal z třetiligového Táborska až do pražské Slavie.

A naprosto stejným směrem se má nyní ubírat také cesta Mbodjiho z Jihlavy... „Ano, můžu potvrdit, že zájem ze Slavie Praha o Youssoupha skutečně existuje,“ uvedl v pondělí po poledni šéf FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Zbrojovka opět zaváhala, nestačila na Prostějov. Budějovice protrhly sérii proher

Jednadvacetiletý Mbodji přitom stačil odehrát v jihlavském dresu pouhých šest druholigových zápasů. „Věděli jsme od začátku, že má předpoklady na to, aby se o něj zajímaly kluby z nejvyšší soutěže, ale počítali jsme s nabídkami až tak v zimní pauze,“ prozradil hlavní kouč FC Vysočina Marek Jarolím.

Všude se zatím psalo, že mladý Senegalec působí v Jihlavě od začátku letošní sezony – jenže ve skutečnosti se k týmu přidal už v zimě.

„Ovšem tehdy byly zakázané přestupy, tak s námi absolvoval testy a celé přípravné období. A musím říct, že nás okamžitě přesvědčil,“ přiznal Jarolím.

S týmem sice Mbodji trénoval a stal se součástí celého procesu, jenže nemohl hrát. Přesto se s Vysočinou časem domluvil na dlouhodobé smlouvě.

„Místo zápasů jsme mu naplánovali další tréninky, aby si připadal využitý. Zadaptoval se, byl spolehlivý a výborný nejen herně, ale i charakterově. Mezi kluky okamžitě zapadl,“ nešetřil chválou na adresu svého svěřence trenér Jarolím.

Mbodji podepisuje smlouvu v Jihlavě:

Závažnou překážkou podle něj nebyla ani počáteční jazyková bariéra. „Youssoupha pochází z frankofonní části Afriky, takže to byl zpočátku drobný problém, ale na hřišti to byla vždycky jedna řeč. Tam si s klukama rozuměl okamžitě,“ přesvědčoval kouč.

Na jednu stranu realizační tým i spoluhráči Mbodjimu přestup do Slavie Praha přejí, na druhou jim ale bude hráč jeho ražení citelně chybět. „Ale zase to dá šanci někomu dalšímu. Máme na jeho místo jednoho zajímavého hráče – Davida Matouška. Také on má rozhodně potenciál, jenže potřeboval by se zatím s někým o tu svoji porci na hřišti podělit,“ vysvětloval v pondělí kouč Jarolím.

Konto se pořádně navýší

Vyřešit by mohl celou věc například nákup nějakého zkušenějšího borce, ostatně peníze by na to jihlavský klub rozhodně měl mít. Podle informací iDNES.cz totiž Slavie Praha nabídla Vysočině za Mbodjiho přes 30 milionů korun a navíc i procenta z jeho dalšího případného přestupu.

Vedení pražského klubu na dotazy redakce neodpovědělo a do řeči příliš nebylo ani šéfovi FC Vysočina. „Nechám to bez komentáře. Jen bych doplnil, že nabídku ohledně Mbodjiho jsme dostali celkem od pěti klubů,“ prozradil Vaculík.

Ústí odmítlo skok do čela druhé ligy. Počítejte s námi! vzkázal vítězný Artis

V takovém případě má Vysočina rozhodně možnost licitovat o co nejvyšší nabídku. Už nyní je každopádně zřejmé, že dlouhodobou smlouvou s volným hráčem získala milionový jackpot.

Otázkou tak nyní zůstává jediné: odehraje Youssoupha Mbodji za Jihlavu ještě aspoň páteční druholigový duel v Prostějově?

