Jdi doprava! A já šel left. Bony o češtině, lásce ke Spartě a slivovici s Řepkou

ROK 2010. V dresu Sparty září svalnatý útočník Wilfried Bony z Pobřeží slonoviny. | foto: Profimedia.cz

David Čermák
  10:00
Před deseti lety ho Manchester City koupil za miliardu. Během kariéry kopal s hvězdami, trénovali ho Guardiola, Laudrup nebo Pellegrini, vydělal spoustu peněz, posbíral trofeje i zážitky, ale nikdy nezapomněl, čím to celé začalo. „To všechno mám díky Spartě,“ poví Wilfried Bony.

Na konci roku bude střapatému útočníkovi z Pobřeží slonoviny sedmatřicet. Kariéru dávno zapíchl, nechal se lehce zarůst, postavu má ještě mohutnější než dřív.

Ale pořád si volá s dávnými kumpány ze Sparty, udržuje češtinu, a když mu nabídli, jestli nechce na Letné uspořádat rozlučku, neváhal ani vteřinu.

Na velkolepou akci s názvem Sparťanská tečka poskládal tým nabitý personami: Song, Yaya Touré, Kalou, Gervinho, Gomis a další. Proti němu Sparta v sobotu odpoledne postaví mančaft legend s Kollerem, Dočkalem, Matějovským nebo Lafatou.

„Víš, já snad nikdy při fotbale nebrečel. Ani když jsem prohrál velký zápas. Ale teď? Když budu mít kolem sebe na hřišti tolik kamarádů, oba kluky, bráchu a naskočí mi tolik vzpomínek? Nedokážu říct, jestli se udržím.“

Když jsem vylezl na letišti, nemohl jsem dýchat! Skoro čtyři tisíce metrů nad mořem, představ si to. Na tréninku jsme hráli rondo nebo bago, jak říkáte vy. A já se nedokázal ani rozběhnout.

