Politicko-fotbalová schůze spojila Spartu se Slavií. Chtějí i identifikaci pomocí kamer

Jeho syn Damián, patnáctiletý talent Fulhamu, se vzhlédl v Kasperu Schmeichelovi. Možná i proto, že v dětství zažíval blonďatý Dán ze Celticu podobné chvíle jako on. Vyrůstal se slavným brankářským...

Česká fotbalová devatenáctka porazila Lucembursko. Rozhodl Rus

Čeští fotbalisté do 19 let vstoupili do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy výhrou. V úvodním utkání v Chomutově porazili Lucembursko 2:0, oba góly dal Daniel Rus. V druhém utkání Nizozemsko...