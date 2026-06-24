Skoro stovka fanoušků, kterou policie ztotožnila, spáchala přestupek proti veřejnému pořádku. Ve správním řízení mohou dostat pokutu až 10 000 korun.
Několik minut před koncem derby vtrhly na hrací plochu stovky fanoušků a napadly několik hráčů soupeře. Někteří z nich běželi před sparťanský sektor, do kterého začali házet světlice. „V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví,“ uvedl mluvčí.
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Policie stále nezná totožnost několika maskovaných fanoušků, kteří používali pyrotechniku a jsou rovněž podezřelí z výtržnictví. Žádá veřejnost o pomoc. Pokud někdo zná maskované muže, může se obrátit na linku 158.
Disciplinární komise nedohraný duel kontumovala ve prospěch Sparty, vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Pokutu dostala i Sparta.
Stát podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) zvažuje registr problémových fanoušků vedený Národní sportovní agenturou. Zvažované zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů u vstupů na fotbalové stadiony vyžaduje podle odborníků novou právní úpravu.