Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

  23:17
Těsná, ale o to důležitější výhra Slavie. A také od první do poslední minuty totální hrana. Ostré souboje, drsné střety i hmatatelná nervozita, která se v Edenu přelévala ze hřiště na střídačku a zase zpátky. „Připomínalo mi to derby,“ hlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který při těsném vítězství 1:0 dokoučoval se žlutou kartou. Radoslav Kováč, jeho liberecký protějšek, ji za protesty dostal po závěrečném hvizdu.
Vřelo to a bublalo.

Na tobogánu emocí se v sobotu v Edenu klouzali hráči i fanoušci. Nejdřív po strmých schodech až úplně nahoru, vzápětí volným pádem rychle zpátky na zem. Tři klíčové verdikty změnil VAR. Dvakrát odvolal gól Slavii, jednou škrtnul penaltu pro Liberec. K tomu přičtěte vřískající lavičky a máte výsledek. Hrálo se necelých čtyřicet minut čistého času.

„Nebylo to úplně koukatelné,“ krčil rameny domácí trenér.

„Bylo tam víc faulů než fotbalu,“ reagoval ten hostující.

Chudák čtvrtý rozhodčí Vokoun, který to mezi střídačkami schytával ze všech stran.

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

„Nečekal jsem, že z toho může být až taková válka,“ komentoval slávistický útočník Chorý. „Ale po prvních deseti minutách, kdy tam proběhlo mraky soubojů a pár kontroverzních situací, jsem tušil, že to bude pro oba týmy těžké. První poločas byl taková bramboračka.“

A ten druhý? Nebyl o moc lepší.

Čtyřiatřicet faulů, z toho jedenadvacet právě po přestávce. Pro srovnání: v aktuální sezoně jich sudí v lize jen sedmkrát odpískali víc.

Závěrečným hvizdem to však tentokrát nekončilo, emoce i nadávky tryskaly dál.

„Po souboji na mě N’Guessan vždycky šlápl a z liberecké lavičky křičeli, ať vstávám. Ne takhle hezky, ale jinak. A já na ně křičel zpátky. Po zápase jsme si k tomu s trenérem Kováčem něco řekli. Pustil se do toho i jejich asistent, nebo kdo to byl, ale nic hrozného se nestalo. Párkrát jsme po sobě houkli a bylo. Taková klasika, trošku vyhrocený, ale takhle to mám rád,“ řekl Chorý.

Davidu Mikulovi, jednomu z Kováčových asistentů, zespodu šťouchl do kšiltovky, která sletěla na zem. Pak šli od sebe. Horší bylo, když z burácející severní tribuny vystartoval jeden z domácích chuligánů a sápal se po členovi libereckého realizačního týmu. Situaci včas uklidnili členové ochranky.

„Já všechno viděl dost matně,“ tvrdil trenér Kováč a otočil se na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Nebo ty jsi to Tome viděl líp?“

Zavrtěl hlavou. A Kováč pokračoval: „Hrozně nervózní utkání, které Slavia potřebovala za každou cenu zvládnout. Přesto jsme byli ve hře až do konce, nezabili nás druhým gólem, takže tam pořád mohlo něco spadnout. A slovní potyčky? Myslím, že bylo všechno v normě.“

Ne pro sudího Pechance, který kromě obou hlavních trenérů trestal žlutou kartou i Vávru s Hampelem, další dva liberecké asistenty.

„Křičelo tam přes sebe spoustu lidí, emoce jsou obrovské a měli bychom v tomhle být určitě lepší,“ uznal Kováč. „Na druhou stranu je to dané tím, jak je zápas posuzovaný. Cítíš křivdu, je tam spoustu věcí, které podle nás nejsou úplně dobře vedené.“

Však i trenér Trpišovský uznal: „Takhle nervózní utkání jsem v lize dlouho nezažil.“

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání se Slavií.

VAR do něj zásadně vstoupil celkem třikrát. Slavii vzal dva góly, Suleimanův kvůli předchozí ruce Bořila a Chorého kvůli půlmetrovému ofsajdu. Liberci zase odvolal původně nařízenou penaltu za faul Staňka na Hodouše. Celé akci totiž předcházel Mahmičův nedovolený zákrok na Chaloupka na půlce hřiště.

I proto nakonec utkání rozhodla jiná penalta, s níž Liberec nesouhlasil.

„Pan Pechanec vám to vysvětlí, vůbec to nebudu komentovat, podle mě je to strašně málo na penaltu, protože takových soubojů je tam přece miliarda,“ čertil se Kováč v televizním rozhovoru.

Hostující Mašek přitom Chorého při rohovém kopu držel ve vápně za dres dost vehementně. Totéž přitom udělal i před pauzou, kdy mu to ještě sudí odpustili.

„Z naší strany strašně emočně narvanej zápas,“ hodnotil Chorý. Vždyť na hřišti se v jednu chvíli poštěkali i spoluhráči Bořil se Staňkem, kteří si dost důrazně vyčítali, že jeden druhému v předchozí situaci nepomohl.

„Považuju za strašně důležité, že jsme tenhle zápas týmově zvládli. Kdybychom nevyhráli, asi by si pár lidí a týmů v republice řeklo, že mají na to nás dohnat,“ navázal Chorý.

Před nedělním soubojem čtvrté Plzně s druhou Spartou odskočili červenobílí v tabulce na osm bodů.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
15. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
