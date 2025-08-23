Chance Liga 2025/2026

Vyloučený a omilostněný Pulkrab: Vytrácí se tvrdost, červená je i za to, co jen zavání

Petr Bílek
  21:32
Česká liga měkne? Teplický fotbalista Matěj Pulkrab, v sobotním prohraném zápase s Jabloncem vyloučený a po zásahu VAR omilostněný, si to myslí. Naznačil, že někdy jsou rozhodčí na jeho vkus až moc úzkostliví.
Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Matěj Pulkrab...

Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Matěj Pulkrab dostal nejprve červenou kartu, pak ji rozhodčí Marek Radina odvolal po přezkoumání VAR a udělil mu žlutou. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala
Teplický útočník Benjamin Nyarko padá v souboji s Jakubem Martincem z Jablonce,...
Teplický útočník Matěj Pulkrab si zpracovává míč před Jakubem Martincem z...
Teplický záložník Robert Jukl hlavičkuje v souboji s Michalem Beranem z...
„Zrovna dneska jsem se díval na anglickou Premier League a přijde mi, že u nás jsou červené karty za cokoli, co trošku zavání. Malinko se z toho vytrácí nějaká tvrdost,“ řekl osmadvacetiletý útočník po domácí porážce 0:1. „Občas někdo pozdě došlápne a hned se všechno trestá vyloučením.“

Vyloučení potkalo i bývalého sparťana, který v 67. minutě poslal u autové čáry k zemi střelce jablonecké branky Lamina Jawa. Hlavní rozhodčí Marek Radina před Pulkrabem nejprve zamával červeným obdélníkem, jenže do hry vstoupil VAR a sudí po přezkoumání faulu u videa změnil kartu na žlutou.

Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli

„Mohla za to zprvu moje nekvalita, blbě jsem si zpracoval aut a chtěl jsem to zachránit,“ líčil rodák z Prahy, jak se vrhl po míči. „Jenže mi po balonu uklouzla noha, jedna šla proti Jawovi šlapákem, tak jsem se snažil, abych ho netrefil. Dal jsem ji skrz jeho nohy a nezasáhl jsem ho, možná jen tou druhou, to nevím.“

První pocit Radinovi radil útočníka Teplic vyloučit, proto tasil červenou. „Možná to vypadalo blbě, ale sudí stál blízko. Asi viděl, že jsem ho trefil, ale já byl skoro přesvědčený, že jestli se půjde podívat na video, musí vyloučení odvolat,“ nepochyboval Pulkrab; i proto nešel do šatny, ale zůstal stát u lavičky, která ho v názoru utvrdila.

A skutečně, jeho předtucha se vyplnila.

„Myslím, že rozhodčí to udělal správně, že ho nevyloučil,“ zastal se protihráče faulovaný Gambijec Jawo. „On mě trefil, ale nebyla tam intenzita. Kdybych stál, měl bych stoprocentně zlomenou nohu. Jenže já viděl, že to pro mě bude nebezpečné, tak jsem vyskočil.“

I Pulkrab uznal: „Kdybych ho trefil, tak bych ho trefil blbě.“

Nestalo se a letní posile sklářů se hned hlavou valila myšlenka, že svůj comeback do zápasu zkusí okořenit vyrovnávací brankou. To by byl příběh skoro až hollywoodský.

Tady je Teplický fotbalový kraj! Jak skláři (ne)vrátili šťouchanec do Ústí

„Říkal jsem si, že by bylo hezké po mém zmrtvýchvstání dát vyrovnávací gól. Akorát jsem se bál druhé žluté karty kvůli tomu, jaký je metr,“ posteskl si. „S Filipem Novákem jsem pak podstoupil nějaké souboje. Taky jsem ho šlápl, on mi dal loket, naštěstí všechno férové. Což mám rád, když neleží, vyříkali jsme si to. Bál jsem se, aby do toho rozhodčí nezasahoval.“

Pukrabovo (ne)vyloučení skutečně Frťalovu partu nastartovalo, vyrovnat mohli dva žolíci Mareček a Nyarko, novic z Liberce. „Teplice tato situace nakopla. Kdyby byl pískaný faul a udělená hned žlutá karta, nic by se nestalo. S odchodem a návratem Pulkraba domácí ucítili o to větší šanci se zápasem něco udělat,“ pozoroval jablonecký trenér Luboš Kozel.

Jenže Teplice už se skóre nepohnuly. „Dostaneme gól jako z nějaké tréninkové akce,“ lamentoval Pulkrab nad situací z 11. minuty. „Víme, že Alégué je rychlý, ale my ho necháme rozběhnout a nahrát Jawovi. V závěru už to Jablonec dohrál jako zkušené mužstvo, což nám chybí, takhle jsme měli dohrát zápas na Slovácku.“

Teplice ruply už potřetí v řadě, blízko bylo i ke třetí červené kartě v řadě. Pulkrabova však nakonec změnila barvu.

23. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  21:41

