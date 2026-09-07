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Chance Liga 2026/2027

Zlatanovo vykoupení za sázku o úklid, gól po 17 měsících: Mám to v sobě

Petr Bílek
  10:44
Zlatanovo probuzení. Jarní gólový úklid mu ještě nevyšel, a tak po prohrané sázce uklízel u fanouška šéf fotbalových Teplic, teď už své střelecké trápení Tomáš Zlatohlávek ukončil. Po téměř nekonečných 17 měsících skóroval v první lize, sklářům přispěl k výhře 3:1 ve Zlíně i k pohodě před hitem se Slavií.

Chance Liga 2026/27

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„Tím gólem se vykoupil,“ pousmál se v nedělním odpoledni teplický trenér Zdenko Frťala. „Prožívá složité období, ale jediná cesta je makat.“

Když rodák z Hlučína v zimě přestoupil na Stínadla z Ostravy, skláři mu věřili, nejméně jeden z fanoušků ne. Vsadil se přes síť X, že když Zlatan na jaře vstřelí aspoň dva góly, uklidí teplický stadion. Nedal ani jeden, a tak protisázku chlapsky splnil ředitel klubu Rudolf Řepka; na chatě příznivce štípal dříví, luxoval koberec či zametal schody.

„To už bylo...,“ nechtěl se Zlatohlávek vracet k hecu na svůj účet.

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Nebyl důvod ohlížet se do minulosti, vždyť právě oslavoval ligový zásah číslo 11. Od jubilejního, desátého přitom uplynul rok a pět měsíců, vstřelil ho ještě za Baník koncem března 2025 proti Pardubicím.

„Úleva. Jsem strašně vděčný, že mi to padlo,“ odfoukl si hráč s číslem 33. „Čekal jsem na ten gól strašně dlouho a strašně si ho vážím. Navíc byl důležitý na 2:0, protože Zlín je nebezpečný svými nákopy.“

Šestadvacetiletý hráč si počínal jako mazák; obklopen třemi soupeři si míč potáhl na hraně vápna a zamířil přesně ke vzdálenější tyči. „Měl jsem to zády, chtěl jsem se otočit a vystřelit k zadní tyči, kam se gólman nedostane. Jsem rád, že jsem se takhle trefil, že to v sobě mám,“ ověřil si Zlatohlávek, že s ligovými góly není amen.

Frťala mu opakuje, ať si situace v útoku nekomplikuje. „Bavíme se, aby svoji hru zjednodušil,“ apeluje trenér. „Nejen já, ale i celý tým mu to přejeme. Branka je výsledkem toho, že neskládá zbraně a nevěší hlavu. Je to pro něj inspirací.“

Radost Teplických, kteří odváží ze Zlína tři body.
Obránce Zlína Černín vstřelil branku Teplicím.
Hráči Teplic skórují do branky Zlína.
Idris Hopi z Teplic (vlevo) a Adam Gaži ze Zlína.
Teplická radost z vedoucího gólu na hřišti Zlína.
10 fotografií

Do zápasu přitom vletěl neplánovaně z lavičky už v prvním poločase místo jiného nedělního střelce, zraněného Matěje Pulkraba.

„Vedli jsme, což bylo trošičku lepší, takže jsem do toho vstoupil dobře. Do konce první půle jsme hráli zataženě, defenzivně. O přestávce jsme si řekli, že chceme být výš, a to se nám dařilo.“

Ani zlínské snížení Teplice nevykolejilo, skláři jsou letos pevní a sebevědomí. „Neotřáslo to s námi, máme silný tým. Ať základní jedenáctku, lavičku nebo kluky, co šli hrát za béčko. Kádr je dobrý, dřeme a prezentujeme se hrou, jakou chceme,“ líbí se i Zlatohlávkovi přerod z nudného defenzivního mužstva v zábavné ofenzivní.

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I proto budou v neděli Stínadla praskat ve švech, dorazí lídr Slavia. Souboj prvního s pátým, to je pro Teplice až sen. „Máme body a jsme tam, kde jsme se chtěli pohybovat,“ blaží Zlatohlávka a spol. „Teď Slavia doma, jsme zpátky na vlně, půjdeme si to s ní rozdat. Nikdy neskládáme zbraně, ukazujeme to v letošní sezoně už od prvního utkání.“

Nesložil je ani Zlatohlávek, a tak v jubilejním, 90. ligovém duelu dal svůj první gól za Teplice.

Pulkrab slavící, Pulkrab trpící. Zlomenina vyloučena

Nejdřív gól, pak bolest. Fotbalové Teplice se ve Zlíně bály o svého kanonýra Matěje Pulkraba, hřiště opouštěl na nosítkách, nejhorší scénář se však nepotvrdil. A tak se skláři těší z výhry 3:1 i posunu na 5. místo ligové tabulky. „Bylo to snad poprvé, co jsme přijeli do Zlína v roli favorita,“ doznal teplický trenér Zdenko Frťala. Zatímco jeho tým se do sezony rozjel báječně, ševci trpí a po sedmi kolech jsou stále na nule.

Teplický střelec Pulkrab ve Zlíně kvůli zranění nedohrál.

Jejich další porážku načal právě Pulkrab, který skluzem proměnil Radostův centr u bližší tyče ve vedoucí gól sklářů a svůj třetí v letošní elitní soutěži. Běžela 15. minuta a Zlín zrovna hrál o deseti bez zraněného stopera Koláře.

„Bylo nás na hřišti o jednoho méně, protože jsme nestihli vystřídat, ale situace měla být pokrytá,“ lamentoval domácí trenér Bronislav Červenka. „Stalo se nám to v Brně, s Libercem i s Bohemkou, od toho se odvíjí celý zápas.“

Chvíli nato však Pulkrab v souboji odstrčil Machalíka a soupeř mu nešťastně přilehl ruku. Na trávníku se svíjel bolestí, ruku mu ledovali, pět minut se nehrálo. Devětadvacetiletý útočník musel do nemocnice. „Vypadá to, že ruka bude bez zlomeniny,“ tlumočil tiskový mluvčí klubu Martin Kovařík první zprávu od lékařů.

Pulkrabův náhradník Zlatohlávek ve druhé půli zvýšil, a když se Zlín dostal na kontakt, zchladil ho další žolík Auta. „Hlavně v první půli jsme byli v soubojích měkcí, nevyhrávali jsme je, neměli jsme druhé míče a Zlín pořád dýchal,“ ohlížel se trenér Frťala. „Ve druhé půli domácí hru zjednodušili, my nakopávané míče až do naší chyby uskákali.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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