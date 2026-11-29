Pro dosud tápající Spartu to byla první výhra po šesti soutěžních zápasech.
„Je to výborný pocit, jsme moc rádi. Věděli jsme, že to ve Zlíně nebude snadné. Ukázali jsme povedené věci, na míči i bez míče,“ hodnotil šestadvacetiletý skotský středopolař Irving.
Skóroval po přetaženém centru Mercada, balon z voleje prudce umístil za záda brankáře Dostála. Viděl, že na zadní tyči chybí obránci, a tak tam ze své pozice nasprintoval. A vyplatilo se.
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Zlín - Sparta 0:3, výhra po měsíci a Deila napoprvé slaví. Brunes nejlepším střelcem
„Mercado pak dobře nacentroval a stačilo jen nastavit nohu,“ usmíval se Irving. V aktuální sezoně kromě čtyř gólů nasbíral i tři asistence a patří k nejproduktivnějším hráčům týmu.
„I v tom se snažím zlepšovat, abych svou hru neustále něčím oživoval. Jako osmička se musím dostávat do vápna a do šancí. Soustředil jsem se na to před sezonou, abych konečně začal dávat góly,“ kývl zarostlý záložník, jenž do Sparty přišel v zimě, ale trefovat se začal až v aktuálním ročníku.
Gólově se daří i norskému útočníkovi Jonatanu Brunesovi, jenž po gólech Plzni, Liberci a Alkmaaru přidal ve Zlíně i čtvrtý zásah v řadě, čímž se současně vyšvihl na špici tabulky ligových střelců s osmi trefami.
„Je to super, ale důležitější je, že jsme konečně vyhráli,“ odpověděl stručně Brunes v rozhovoru pro Oneplay Sport.
„V takové náladě se hlavně snažíme jako tým držet při sobě, což se daří, a soustředit se jen na tréninky, zápasy a výkony. V posledním týdnu bylo kolem nás hodně virválu, takže je důležité to nevnímat,“ zmínil například odvolání kouče Briana Priskeho a nástup trenéra Deily.
„Bylo to velmi rychlé, v pátek nám oznámili jméno nového trenéra, v sobotu jsme měli první mítink, kde trenér hezky mluvil ke všem hráčům,“ vyprávěl Irving. „Pak jsme měli klasický mítink před zápasem, neslo se to v pozitivním duchu. Celý realizační tým přinesl hodně pozitivní energie,“ dodal.
Na co apeloval Deila nejvíc?
„Byl s námi jenom pár dnů, spíš jsme v týmu hodně mluvili mezi sebou,“ přemítal Irving na tiskové konferenci.
„Jsme si vědomi toho, že poslední výsledky nebyly dobré. Říkal nám, že se mu líbí, jak hrajeme s míčem. Že si zároveň musíme užívat tlak, pod kterým ve Spartě jsme, a najít odvahu. Což jsme tentokrát ukázali i s dobrým výsledkem. Teď si musíme tuhle náladu přenést i do dalších zápasů,“ uzavřel.