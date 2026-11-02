Bohužel pro Spartu i Vydru, tohle byl moment číslo 101.
„Doufal jsem, že balon proskáče k zadní tyči, což se stalo,“ popisoval sparťanský záložník situaci z 79. minuty.
Ale co se dělo pak?
Ani z tohoto mráčku nezapršelo 😬☁️ https://t.co/YLMDcFmiTa— Chance Liga (@chanceliga) November 1, 2026
„Nevím, jestli míč vyskočil moc, nebo jsem ho trefil patou. Tak jako tak to musí být gól,“ vykládal do kamery Oneplay Sport. „Jsme neefektivní, neproměňujeme šance, a není to poprvé, co kvůli tomu ztrácíme body. Potřebujeme se z toho vyhrabat, protože takhle to dál nejde.“
Právě.
Jen chvíli se zdálo, že se Sparta nadechla.
Když minulý týden sestřelila nebohé Slovácko pěti góly, na Letné oslavovali útočníka Brunese, jenž protrhl zdánlivě nekonečné čtrnáctizápasové sucho čtyřmi trefami najednou. Sparťanské střelce ale jako by tím mimořádným kouskem zaklel.
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Zatímco proti Slovácku vykouzlili sparťané pět branek z celkové hodnoty xG na úrovni 2,64, v následujících dvou zápasech se neprosadili ani jednou, ač jim statistika očekávaných gólů pokaždé vylétla nad 3.
„Bohemku jsme do ničeho nepouštěli, ale je to jen o nás a našich šancích. Musíme s tím něco dělat,“ kroutil hlavou Vydra, který měl po Hoeverově střílené přihrávce možnost největší.
Rozhozená domácí obrana, kterou po druhém žlutém faulu chvíli předtím oslabil vyloučený Mirvald, se po předchozí akci Alcócera nestačila srovnat. Hoever míč z pravé strany střílenou přihrávkou vracel do nebezpečného prostoru, kde za zády Lischky s Obinayou vyplaval nestřežený Vydra.
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A dál už ten příběh znáte.
V podobné šanci na Bohemians selhal také Jurásek, který z bezprostřední blízkosti i s přispěním bránícího protihráče trefil tyč. Další příležitosti pochytal skvělý gólman Frühwald.
Měl pět zákroků, některé vyloženě zázračné. V těch největších tutovkách, které sparťané zazdili, se přitom jenom díval a doufal. Když pak před spokojeným domácím kotlem odkřičel do mikrofonu oblíbenou děkovačku a zelenobílí oslavovali cenný bod, na opačné straně hřiště stáli schlíplí sparťané.
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Od vlastních fandů poslouchali zlověstný pokřik, který se v poslední době stále častěji opakuje: „Bojujte za Spartu!“
„Nemyslím si, že nebojujeme,“ namítal přesto Vydra. „Asi nám chybí... Vlastně nevím, co nám chybí. Potřebujeme se dostat do vápna ve více lidech a gól tam nějak dotlačit. To se nám bohužel nepovedlo.“
Sparta tak ukončila další bídný týden, během kterého vyletěla z domácího poháru a prohloubila manko na vedoucí Slavii. V tabulce je až čtvrtá a ve čtvrtek ji navíc na Letné čeká anglický Bournemouth, který vyhrál posledních pět zápasů v Premier League a Evropské lize při skóre 16:0. Hned nato navíc Priskeho svěřenci míří do Plzně, kde se jim dlouhodobě nedaří.
Dokáže se vzchopit?