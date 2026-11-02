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Chance Liga 2026/2027

Jak jen mohl minout? I Vydra měl gól na noze: Jsme neefektivní, takhle to dál nejde

Autor:
  6:30
Sparťanský záložník Patrik Vydra (vpravo) a Aleš Čermák z Bohemians

Sparťanský záložník Patrik Vydra (vpravo) a Aleš Čermák z Bohemians | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald zasahuje v utkání se Spartou.
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích...
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích...
Sparťanský obránce Tobias Guddal v objetí s Ladislavem Krobotem z Bohemians
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Kdyby ho norský parťák Jonathan Brunes nepřišel zvednout a utěšit, možná by s hlavou zabořenou v trávníku ležel v malém pokutovém území v Ďolíčku doteď. Taky jste nechápali, co kapitán fotbalové Sparty Patrik Vydra v nedělním ligovém zápase na Bohemians (0:0) neproměnil? „Dostat do té situace míč stokrát, jsem přesvědčený, že stokrát promění,“ kroutil hlavou i trenér Brian Priske.

Bohužel pro Spartu i Vydru, tohle byl moment číslo 101.

„Doufal jsem, že balon proskáče k zadní tyči, což se stalo,“ popisoval sparťanský záložník situaci z 79. minuty.

Ale co se dělo pak?

„Nevím, jestli míč vyskočil moc, nebo jsem ho trefil patou. Tak jako tak to musí být gól,“ vykládal do kamery Oneplay Sport. „Jsme neefektivní, neproměňujeme šance, a není to poprvé, co kvůli tomu ztrácíme body. Potřebujeme se z toho vyhrabat, protože takhle to dál nejde.“

Právě.

Jen chvíli se zdálo, že se Sparta nadechla.

Když minulý týden sestřelila nebohé Slovácko pěti góly, na Letné oslavovali útočníka Brunese, jenž protrhl zdánlivě nekonečné čtrnáctizápasové sucho čtyřmi trefami najednou. Sparťanské střelce ale jako by tím mimořádným kouskem zaklel.

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Zatímco proti Slovácku vykouzlili sparťané pět branek z celkové hodnoty xG na úrovni 2,64, v následujících dvou zápasech se neprosadili ani jednou, ač jim statistika očekávaných gólů pokaždé vylétla nad 3.

„Bohemku jsme do ničeho nepouštěli, ale je to jen o nás a našich šancích. Musíme s tím něco dělat,“ kroutil hlavou Vydra, který měl po Hoeverově střílené přihrávce možnost největší.

Rozhozená domácí obrana, kterou po druhém žlutém faulu chvíli předtím oslabil vyloučený Mirvald, se po předchozí akci Alcócera nestačila srovnat. Hoever míč z pravé strany střílenou přihrávkou vracel do nebezpečného prostoru, kde za zády Lischky s Obinayou vyplaval nestřežený Vydra.

Chance Liga 2026/27

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A dál už ten příběh znáte.

V podobné šanci na Bohemians selhal také Jurásek, který z bezprostřední blízkosti i s přispěním bránícího protihráče trefil tyč. Další příležitosti pochytal skvělý gólman Frühwald.

Měl pět zákroků, některé vyloženě zázračné. V těch největších tutovkách, které sparťané zazdili, se přitom jenom díval a doufal. Když pak před spokojeným domácím kotlem odkřičel do mikrofonu oblíbenou děkovačku a zelenobílí oslavovali cenný bod, na opačné straně hřiště stáli schlíplí sparťané.

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Od vlastních fandů poslouchali zlověstný pokřik, který se v poslední době stále častěji opakuje: „Bojujte za Spartu!“

„Nemyslím si, že nebojujeme,“ namítal přesto Vydra. „Asi nám chybí... Vlastně nevím, co nám chybí. Potřebujeme se dostat do vápna ve více lidech a gól tam nějak dotlačit. To se nám bohužel nepovedlo.“

Sparta tak ukončila další bídný týden, během kterého vyletěla z domácího poháru a prohloubila manko na vedoucí Slavii. V tabulce je až čtvrtá a ve čtvrtek ji navíc na Letné čeká anglický Bournemouth, který vyhrál posledních pět zápasů v Premier League a Evropské lize při skóre 16:0. Hned nato navíc Priskeho svěřenci míří do Plzně, kde se jim dlouhodobě nedaří.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 5 3 13:13 17
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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