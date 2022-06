Už nejde tolik o peníze. Našel jsem ztracenou pohodu, cení si Vukadinovič

Svými jarními výkony jste musel zaujmout i konkurenci, ne?

Nic jsem neřešil. Chtěl jsem zůstat tady. Ale něco se objevilo.

Přitom vás na jaře dvakrát vykolejily zdravotní trable.

To mě mrzí. Troufnu si říct, že jsem měl fazonu, a po dobrém utkání jsem vypadl na dva týdny. Naštěstí to nebylo nic vážného, ozval se mi zub ze zápasu v Jablonci, předtím to byla střevní viróza.

Tři vstřelené branky berete?

Mohl jsem mít daleko více gólů. Spálil jsem dost šancí. Ale jsem rád i za ty, které jsem dal. Věřím, že v nové sezoně mi to bude padat více.

Potvrdilo se, že Zlín vám pasuje?

Asi ano. Bývalo to se mnou těžké. To léto (2017) jsem chtěl ze Zlína jít pryč, ale pak jsem si uvědomil, že už nejde tolik o peníze, ale o pohodu, kterou tady mám.

S trenérem Jelínkem jste si padli do noty?

Jako hlavního jsem ho nezažil, ale znám ho dlouho. Trénoval béčko. Máme dobrý vztah.

Stavěl vás na hrot i na kraje.

Jsem rád, že dokážu zahrát na více postech. Záleží, kam mě trenér postaví. Ale bylo by fajn, kdyby přišel vysoký útočník, který bude chodit do soubojů, a já za něj budu zabíhat.

Zlínský fotbalista Vukadin Vukadinovič (vpravo) v souboji s Martinem Koscelníkem z Liberce.

Hodil by se, abyste vylepšili 11. místo, že?

Chceme se pohybovat výše. Mrzí mě, že odešli tři hráči základní sestavy. Hlavně nám bude chybět uprostřed hřiště Conde. Ale kvalita a potenciál mužstva tady jsou. Věřím, že to bude klapat. Hodně kluků hraje spolu delší dobu.

Liga se bude hrát nově s jednotnými míči. Přivítal jste to?

Tenhle nápad chválím. Když celý rok trénujete s jednou značkou a pak hrajete s jinou, může to být při prvním dotyku nepříjemné, a než si zvyknete, může to být výhoda pro domácího.

Jak daleko jste s českým občanstvím?

Žádost je podaná, splnil jsem lhůtu pro pobyt, jsem tady více než deset let. Věřím, že do konce roku občanství získám. Česko je můj druhý domov.