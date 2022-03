Vukadinovič po návratu do Zlína válí. Po asistencích přišly i góly

„Pořád se dívám nahoru. Chceme se dostat do prostřední skupiny. Věřím, že to můžeme zvládnout,“ pronesl Vukadinovič poté, co Zlín sfoukl doma Pardubice 4:1 a z 11. pozice má znovu na dohled vytoužené příčky.

K únorové výhře nad Libercem pomohl jako střídající žolík, s Pardubicemi vydržel na hřišti od začátku až téměř do konce.

„Cítím se dobře. Změnil jsem spoustu věcí, hlavně stravu. Dřív jsem vypadával v šedesáté minutě a musel střídat. Teď jsem na tom kondičně dobře a dokážu klidně odehrát celý zápas,“ lebedí si Vukadinovič. Svůj gólový účet ve Zlíně zaokrouhlil na rovných deset: „Hezké jubileum,“ culil se srbský rychlonožka. Dva góly v české lize zaznamenal poprvé v kariéře, počkat si musel do 168. startu.

„A to byl po zápase naštvaný, protože mohl dát hattrick,“ poznamenal zlínský trenér Jan Jelínek.

„Strašně mě mrzela šance na konci poločasu. Běžel jsem sám na brankáře. Měl jsem dostatek času, abych ji vyřešil lépe. Všiml jsem si, že gólman jde k zemi, chtěl jsem ho přelobovat, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel,“ zlobil se Vukadinovič sám na sebe, když brankáře Markoviče trefil zblízka do noh.

Jinak si v sobotu počínal v zakončení jako mazák. Ve 13. minutě zatloukl míč po rohu z voleje k tyči, v 74. minutě dloubl špičkou kopačky míč nad padajícího gólmana – 3:1.

„Dostávám se do šancí v každém zápase. Se Slováckem, na Spartě, s Plzní jsem je zahodil. Vždycky jsem byl spíše nahrávač, z kraje jsem sypal míče do vápna,“ líčil Vukadinovič. Při personální nouzi se z křídla přesunul na hrot zlínské ofenzivy.

„Změnili jsme styl hry, protože už nemáme útočníka typu Poznyho,“ zmínil přestup bijce Poznara do Polska. Zraněný je navíc zaskakující Fantiš. „Řekli jsme si, že budeme zabíhat za obranu. Zjednodušili jsme hru a jsme hodně nebezpeční. Vyrážíme z bloku do rychlých kontrů. Mohl jsem vstřelit i čtyři góly, kdybychom vyřešili situace lépe. Získali jsme spoustu míčů na jejich polovině a vyráželi do otevřené obrany.“ „Pardubické obraně dělal velké problémy. Ve vápně si počínal zkušeně,“chválil ho Jelínek.

Zápas sedl nejen Vukadinovičovi. S bilancí 1+2 ho v kanadském bodování předčil Janetzký, skóre dotvořil do výsledné podoby úchvatnou trefou Dramé, z 25 metrů zasadil míč odrazem o břevno do šibenice.

„Tu levou má krásnou. I na tréninku to zkouší a celkem mu to padá. Sekl si to a dal výstavní ránu,“ ocenil Vukadinovič dělovku francouzského křídelníka.

Zlín vstřelil čtyři góly v nejvyšší soutěži poprvé od srpna 2018, kdy vyhrál 4:0 v derby na Slovácku.

„Byl to pro nás mega důležitý zápas,“ zdůraznil Vukadinovič, že se v sobotu na Letné hrálo o šest bodů. Pardubice zůstaly předposlední, Zlín jim frnkl na osmibodový rozdíl.