Vukadinovič: O záchranu jsem ještě nehrál, ale je teprve začátek sezony

Do Karviné přišel dva dny před utkáním se Slavií Praha. Přesto ho trenér František Straka postavil do základní sestavy. „Vůbec jsem to nečekal, ale trenér se mě ptal, jak se cítím. Tak jsem mu popravdě řekl, že dobře,“ uvedl osmadvacetiletý odchovanec bělehradského Hajduku.

Předchozí mistrovský zápas odehrál v Turecku zhruba před čtyřmi a půl měsíci. V tureckém Bolusporu hostoval na jaře ze Sparty, z níž do Karviné přestoupil. „Je fakt, že jsem se do tempa dostával těžko, ale Slavia hrála hodně útočně, takže jsem v podstatě furt jenom bránil. Dopředu jsem neměl nic,“ přiznal Vukadinović.

Vaše místo je převážně na pravé straně, ale za Karvinou jste nastoupil vlevo. Nevadí vám to?

Pravá strana je moje silnější, cítím se tam lépe, ale nemám s tím problém. Hrál jsem tam několikrát i ve Zlíně. Se Slavií jsme však byli neustále pod tlakem, což nebylo příjemné a moc míčů jsem nedostal. Jsem tady však krátce.

S fyzičkou jste potíže neměl?

Musím říct, že jsem měl fantastickou přípravu s béčkem Sparty pod Václavem Kotalem a Lubošem Loučkou. Na kondici hodně dbali, takže ji mám, ale potřebuju se dostat do toho zápasového tempa, které mi chybí. Musím přiznat, že už o přestávce jsem toho měl plné zuby.

Z nerozehranosti vyplynula i vaše chyba u brankové čáry, kdy vám Masopust sebral míč?

To byla jednoznačně moje velká chyba. To si musím pohlídat. S mými zkušenostmi se mi něco takového nemůže stát. Naštěstí z toho nebyl gól.

Co rozhodlo o tom, že jste v Karviné?

Řešil jsem více nabídek, ale pan Vlk (sportovní manažer Karviné) jednal velice rychle a dobře. A když mi zavolal trenér Franta Straka, tak jsem vůbec neváhal.

Neobáváte se bojů o záchranu?

O tu jsem ještě nehrál, ale je teprve začátek sezony. Máme bod se Slavií, což nikdo nečekal. Může nám to posílit sebevědomí. Věřím, že v dalších zápasech s týmy, s nimiž bychom měli hrát vyrovnaně, to bude lepší. Je tady spousta skvělých fotbalistů, máme výborného trenéra. Kluci sice třikrát prohráli, trochu jim chybělo sebevědomí, ale tohle nás nakopne a příští zápas (v sobotu v Olomouci – pozn. red.)už bude lepší.

Mohlo by vás karvinské angažmá opět zvednout podobně, jako tomu bylo ve Zlíně, kde se vám dařilo?

Určitě ano. Nechápu, proč to ve Spartě bylo tak, jak bylo. Nechci to už rozebírat, ale pořádnou šanci jsem tam nedostal. Teď jsem rád, že můžu být tady, že jsem zdravý a mohu znovu hrát ligu. Když se s týmem sžiju, bude to zase dobré.