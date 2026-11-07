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Chance Liga 2026/2027

Všichni se mobilizujeme, ujišťuje zlínský útočník Poznar před derby

Petr Fojtík
  8:30
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Zlínský útočník Tomáš Poznar se raduje ze svého gólu.

Zlínský útočník Tomáš Poznar se raduje ze svého gólu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zlínský útočník Tomáš Poznar (vlevo) a Matúš Malý z Olomouce
Zlínský útočník Tomáš Poznar (vlevo) v souboji o míč s Filipem Vedralem z...
Zlínský útočník Tomáš Poznar se snaží udržet na zádech obránce Milana Havla z...
Zlínský útočník Tomáš Poznar zpracovává balon v utkání proti Baníku Ostrava.
33 fotografií
Bude to jeho dvanácté ligové derby se Slováckem, a přestože v tom posledním z konce letošního května vyšel gólově naprázdno, kapitán zlínských fotbalistů Tomáš Poznar si ho dobře pamatuje. „Víme, že poslední vítězství v lize jsme dosáhli v právě v něm,“ připomíná Poznar (38) před sobotním domácím duelem s největším rivalem.

Pořád derby prožíváte?
Všichni se na něj mobilizujeme, fanoušci, hráči. Uvědomuje si, že je zápas důležitý nejen pro postavení v tabulce. Chcete ho vyhrát, vždycky nabudí. Upozorňujeme nové kluky, že pro nás Zlíňáky je to největší zápas. Apelujeme na ně, aby dali do utkání ještě více energie, ještě více vášně. Mohl by to pro nás být bod obratu.

Jak utkání ovlivní, že se střetávají dva poslední celky soutěže?
Kdybychom hráli ve vyšších patrech tabulky, věřím, že by byl stadion narvaný. Očekávám dobrou návštěvu, ale ne že bude vyprodáno. Je to škoda.

Ztrácíte na Slovácko čtyři body. Je to pro vás zlomový duel?
Chceme se přiblížit Slovácku na bod. Bude tam plno emocí, vášní. Věřím, že budeme důraznější, agresivní a půjde vidět, že chceme doma konečně vyhrát.

Vnímáte, že soupeře trénuje váš bývalý spoluhráč Jan Jelínek?
Honza prošel za ty roky zajímavou změnou. I díky působení ve Slavii nabral spoustu poznatků, které se snaží předat ve Slovácku. I když je teď náš velký rival, normálně se bavíme. Nedávno mi psal, když zemřel pan Skácel.

Je Slovácko jiné než v minulých letech?
Prochází přestavbou kádru. Z éry odchovanců klubu skončilo hodně hráčů, kteří derby vnímali podobně jako já. Co ho sleduji v lize, působí sympaticky.

Zlínský útočník Tomáš Poznar (vlevo) a Matúš Malý z Olomouce
Zlínský útočník Tomáš Poznar (vlevo) v souboji o míč s Filipem Vedralem z brněnské Zbrojovky
Zlínský útočník Tomáš Poznar se snaží udržet na zádech obránce Milana Havla z Bohemians.
Zlínský útočník Tomáš Poznar zpracovává balon v utkání proti Baníku Ostrava.
33 fotografií

Chystáte se na Vorlického, nejkreativnějšího hráče hostů?
Má vysokou herní inteligenci. Stejně tak jsou výborní fotbalisti Havlík, Trávník. Musíme si dát pozor na všechny. Vůbec nemají špatný tým. Věřím, že ukážeme na hřišti, že jsme lepší.

Co stoper Šimon Slončík, na něhož se teď lepí smůla?
Znám ho, stejně jako celou rodinu, i Toma, který je po mamce. Šimon je zase celý taťka, stejné grimasy. Vidím v něm velkého fotbalistu, který toho může dokázat hodně, stejně jako Tom. A je natolik silný v hlavě, že ho nerozhodí dílčí neúspěchy, že bude dobře připravený a na derby namotivovaný. Nedá nám nic zadarmo.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 5 5 3 15:14 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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