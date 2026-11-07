Všichni se mobilizujeme, ujišťuje zlínský útočník Poznar před derby

Pořád derby prožíváte?
Všichni se na něj mobilizujeme, fanoušci, hráči. Uvědomuje si, že je zápas důležitý nejen pro postavení v tabulce. Chcete ho vyhrát, vždycky nabudí. Upozorňujeme nové kluky, že pro nás Zlíňáky je to největší zápas. Apelujeme na ně, aby dali do utkání ještě více energie, ještě více vášně. Mohl by to pro nás být bod obratu.
Jak utkání ovlivní, že se střetávají dva poslední celky soutěže?
Kdybychom hráli ve vyšších patrech tabulky, věřím, že by byl stadion narvaný. Očekávám dobrou návštěvu, ale ne že bude vyprodáno. Je to škoda.
Ztrácíte na Slovácko čtyři body. Je to pro vás zlomový duel?
Chceme se přiblížit Slovácku na bod. Bude tam plno emocí, vášní. Věřím, že budeme důraznější, agresivní a půjde vidět, že chceme doma konečně vyhrát.
Vnímáte, že soupeře trénuje váš bývalý spoluhráč Jan Jelínek?
Honza prošel za ty roky zajímavou změnou. I díky působení ve Slavii nabral spoustu poznatků, které se snaží předat ve Slovácku. I když je teď náš velký rival, normálně se bavíme. Nedávno mi psal, když zemřel pan Skácel.
Je Slovácko jiné než v minulých letech?
Prochází přestavbou kádru. Z éry odchovanců klubu skončilo hodně hráčů, kteří derby vnímali podobně jako já. Co ho sleduji v lize, působí sympaticky.
Chystáte se na Vorlického, nejkreativnějšího hráče hostů?
Má vysokou herní inteligenci. Stejně tak jsou výborní fotbalisti Havlík, Trávník. Musíme si dát pozor na všechny. Vůbec nemají špatný tým. Věřím, že ukážeme na hřišti, že jsme lepší.
Co stoper Šimon Slončík, na něhož se teď lepí smůla?
Znám ho, stejně jako celou rodinu, i Toma, který je po mamce. Šimon je zase celý taťka, stejné grimasy. Vidím v něm velkého fotbalistu, který toho může dokázat hodně, stejně jako Tom. A je natolik silný v hlavě, že ho nerozhodí dílčí neúspěchy, že bude dobře připravený a na derby namotivovaný. Nedá nám nic zadarmo.