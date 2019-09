Fandy si chce vychovat. Vrátíme diváky na Sigmu, věří vůdce kotelníků

Jedenatřicetiletého inženýra, majitele bezpečnostní agentury, znají skalní fanoušci Olomouce jako jednoho z vůdců kotelníků pod přezdívkou Vrťa. V rozhovoru pro MF DNES říká, že se na Andrův stadion zase vrátí fanouškovská vlna. „Potenciál je tady značný.“

Leč realita trýznivá. Ve čtyřech úvodních domácích zápasech nepřišlo ani jednou čtyři tisíce lidí. I trenér Látal si naposledy posteskl, jak malý je v Olomouci zájem o fotbal, jak slábne kotel.

Nerozumím tomu. Je to smutné, ale věřím, že když kotel začne fungovat, začne tam chodit víc a víc lidí, bude na stadionu lepší atmosféra a diváci budou chodit radši.

Jenže za poslední roky se výrazně zmenšil i kotel Sigmy. Proč?

Je to dlouhodobá záležitost. Bylo to horší a horší, až se to dopracovalo do stádia, v jakém je to dnes. Možná to bylo potřeba, aby byl restart, aby se začalo znovu spolupracovat s klubem. Doteďka si kotel dělal s klubem vzájemně naschvály. To je důvod, proč lidí chodilo míň a míň, až Karviná přeřve tady sigmácký kotel, což je smutný.

Jaký vliv na to má hra Sigmy?

U nás skalních ne. Ale na běžné návštěvníky, kteří v Olomouci na fotbal chodí, to asi vliv má.

Líbí se vám Sigma pod Látalem?

Hraje dobře. A bude hrát ještě lépe, když bude mít dvanáctého hráče. To jsme viděli, když tu hrála Sevilla. To byla v Olomouci dobrá atmosféra a odehrála úplně špičkový zápas. Pár dní poté hrála ligu, kvalita byla jinde a rozdíl dělala atmosféra a podpora.

Hodně lidí od fotbalu v Olomouci odradila deset let stará korupční aféra. Byl to bod zlomu?

Může to tak být u širší veřejnosti, ale fanoušky, kteří chodili do kotle, to neovlivňuje. Byl to spíš postupný rozklad mezi sebou. Měli jsme interní problémy. Chyběla osoba, která by to sjednotila a organizovala aktivní fanoušky. Každá skupinka si jela svoje. Potenciál je v Olomouci přitom opravdu strašně velký. Je hodně lidí, kteří dřív do kotle chodili, a věřím, že zase začnou. Jen musí být jiný přístup. Fanoušků je tady moc a pořád to v nich je, akorát prostě nechodí.

V čem spočívá vaše víra?

Před zápasem s Opavou jsme měli schůzku s klubem a domluvili jsme se na společné cestě do budoucna, což určitě pomůže.

Museli jste si nastavit pravidla?

Dalo by se říct. Chceme s klubem vycházet, protože hráči nás potřebují a klub za nás nemůže platit pokuty za blbé pokřiky nebo pyrotechniku. Za ty peníze nás mohou spíš podporovat, jak to bývalo kdysi, když platili lístky na výjezdy nebo choreo, vlajky. To už dávno není.

A zase bude?

Na tom jsme se ještě nedomluvili. Prioritní byla jiná věc: spousta lidí měla na fotbal zákaz vstupu, ale zákazy byly dané od sekuritky, nebyly oficiální. Polovina lidí ani nevěděla, jestli zákaz opravdu má. Domluvili jsme se, že se všechny zákazy zruší a my se zaručíme, že se budou lidi chovat v kotli tak, aby za ně klub neplatil pokuty, aby chodili hlavně fandit, a ne dělat bordel.

Promiňte, ale copak to lze u problematických jedinců zaručit?

Nezaručíte se za všechny, ale můžete si ty lidi vychovat. Je to běh na dlouhou trať. Teď jsme vykročili. Chci, aby to tady bylo lepší.

Asi nejde pohlídat rasistické bučení na hráče tmavé pleti.

Domluvili jsme s klubem, aby fandění bylo organizované, a když bude celý kotel celou dobu řídit spíkr, odpovědná osoba, tak ani nedojde k tomu, že to někdo rozeřve. Nebude k tomu prostor.

Kolik fanoušků dostalo amnestii?

Už na zápase s Opavou bylo v kotli sto lidí, předtím tři desítky. Rozdíl hned na první zápas byl vidět.

S bezpečnostním manažerem Sigmy Milanem Zapletalem jste našli společnou řeč?

Roky jsme se nemuseli, ale všechno je o kompromisech. Můžu mu usnadnit jeho práci. Klubu ani hráčům taky nevyhovuje stávající situace, že jim nikdo nefandí nebo že sekuriťáci řeší problémy se svými fanoušky. To nemůže bavit nikoho.

Jste už jednotní, nebo si fanouškovské skupiny nerozumí? Další kotel vznikl na jižní tribuně...

Odtrhli se od sektoru S. Měli stejnou představu, jakou mám teď - chtěli spolupracovat s klubem, než si dělat naschvály. Skupinek je víc, ale spousta z nich už ani nechodí do kotle. Budeme se snažit všechny sjednotit a vystupovat společně.

Jak přilákáte fanoušky do kotle?

Je to hlavně o přístupu, aby lidé viděli změnu našeho postoje, že končí bojkot, který byl doteď, kdy se s klubem spíš nemluvilo. Sám jsem jednu sezonu nechodil, a to právě proto, že jsem byl znechucený ze situace, že jdu do kotle a uslyším sám sebe. Vracel jsem se domů naštvanej, že lidi nefandí a je jich málo. Když jsem začal znovu chodit, řekl jsem si, že udělám vše pro to, aby se to zvedlo. Věřím, že se to podaří. A pak je tu možnost družby. První jednání proběhla se Slováckem.

Fanoušci Sigmy Olomouc se radují během utkání proti Kajratu Almaty.

S vaším sobotním soupeřem.

Ale jen když si budeme pomáhat, můžeme překřičet třeba Baník.

Fanoušci Baníku, Slavie či Opavy patří k nejlepším v lize. Troufáte si měřit se s nimi?

I velikostí města tady potenciál je. Když zrovna není Sigma, tak jezdíme s kluky na fotbal do Polska, do Jastrzebie. Začali jsme před sedmi lety, v tu dobu hráli čtvrtou nejvyšší soutěž a už tehdy byl jejich fanouškovský tábor lepší než jakýkoli u nás. Postoupili do druhé nejvyšší soutěže a je tam boom. Viděl jsem, jak to fungovalo předtím a teď. Je to inspirující, lze to udělat i tady. Je to jen o tom začít to organizovat, lidem se věnovat a fanouškovskou kulturu si tvořit.

Dřív si chuligáni napříč kluby domlouvali bitky mezi sebou. Divoká doba už pominula?

Spíš se na to nikdo nechce zaměřovat. Prioritou je pro nás fotbal. Chceme fandit. Kdo si chce po fotbale někde rozbít držku, je každého věc. Ale na fotbale chceme, aby lidé chodili podporovat klub a byli dvanáctým hráčem. Strašně moc dělá, když celý stadion žene hráče.

Kdy jste začal fandit Sigmě?

Poprvé mě vzali táta, děda a strejda na prvním stupni základní školy. V tu dobu jsem hrál fotbal za Sigmu Lutín. Hned od prvního zápasu mě ani tolik nezajímalo dění na hřišti, ale celou dobu jsem čuměl na kotel a strašně mě to fascinovalo: Tam chci chodit!

Největší zážitek se Sigmou?

Vítězství v poháru v Plzni nad Spartou. Nejlepší davový výjezd. Bylo to dané úspěchem, ale takové momenty jsou krásné a snad je v Olomouci zažijeme ještě víckrát.

Olomoučtí fotbalisté děkují fanouškům za podporu v pohárovém utkání proti Kajratu Almaty.

Snažíte si pracovní program uzpůsobit, abyste nechyběl ani na venkovních zápasech?

Jsem podnikatel, hlídali jsme na hokeji v Olomouci, v Přerově, různé koncerty, festivaly, kasina, herny, takže mě to neomezuje, ale kluci museli vstávat do práce. Přesto jak měli zákazy na domácí zápasy, tak jsme kotel měli vždy větší venku.

Nesebral Sigmě fanoušky postup hokejistů do extraligy?

Dřív lidé fandili fotbalu i hokeji. Teď skrz korupční aféru i dva sestupy Sigmy celková návštěvnost na fotbale klesla a lidé přešli na hokej, i když to moc nechápu. Chodím na klub, který mám rád, ne kterému se daří. Spousta lidí začala chodit do kotle na Moru, ač vůdčí osobností z Ultras Mora jsou mladší lidé, kteří na Sigmu nikdy nechodili. Jsou to srdcaři, kteří fandí jen Moře. Škoda, že tyto tábory nespolupracují, naopak si dělaly naschvály. To bych taky chtěl změnit. Určitě to může přivést nové lidi, které potřebujeme. Není to o tom, aby chodilo fandit dvacet, padesát lidí, ale aby fandila celá tribuna, pak to má smysl.

Věkový průměr sigmáckého kotle je hodně mladý, že?

To je další chyba Olomouce, že lidé odcházejí do důchodu. I spousta lidí v mém věku už na fotbal přestává chodit, nebo opouští kotel. Ale myslím, že když to bude dobré, tak se rádi vrátí. I já jsem byl z těch, kteří na fotbal nechodili, protože jsme si řekli, že dokud nebudeme vědět, kdo konkrétně má zákaz a proč, nebudeme chodit ani my, kteří ho nemáme. A jezdili jsme jen na výjezdy. Teď se budu snažit i o rozeřvávání. Nikdy to nemůže být jen o jedné osobě, nikdo nemůže pořád. Zapojí se do toho víc osob. Vize do budoucna jsou velké, ale nemohli jsme je doteď realizovat. První se musely narovnat vztahy s klubem. Bez toho bychom se nepohnuli.

Ondřej Navrátil, fanoušek fotbalového klubu SK Sigma Olomouc

Konec žabomyších válek.

Klub nám z kotle předtím odstranil stupínek, neměli jsme si kam věšet vlajky. Nepouštěli nás s vlajkami na tyčích. Takové naschvály udělali oni nám, naopak kotel jel pokřiky, za které dostával klub pokuty. Žabomyší války, které nikam nevedly. Stejně nikdy nemůžeme vyhrát, klub bude mít vždycky poslední slovo. Nic není hned, je to otázka času a už během této sezony by se to mohlo někam posunout.

Sektor S je dobré místo pro kotel?

Za mě je to nejhorší místo, co může na sektor být. Už jen proto, že nemáme kam věšet vlajky, nevidíme na sektor hostů. Když je na zápase moc lidí, tak hrozí, že fanoušci půjdou k sektoru hostů a bude tam problém jako loni se Spartou. To už dav nejde zastavit. Ale předejít tomu jde jednoduše, že kotel bude na jiné tribuně, a ne jen za plotem.

Klub se snažil fanoušky přesunout za bránu na jižní tribunu.

Já to prosazuju taky. Spoustě lidí se jih nelíbí, protože není pod střechou. To jsou zbytečné kecy, jih je místo na sektor jak dělané, dokonce jsou tam sklopné sedačky, takže se může bez problémů stát, jsou tam ploty na vlajky, oddělený vstup. Ale teď je nesmysl to měnit, lidé mají permanentky.

Jak by kotel měl vypadat?

Moje vize je, aby byl na jižní tribuně, celá by stála a fandila. Myslím, že to není nereálné. Já jsem doteď byl ve věku, kdy mě buď nikdo nebral, nebo jsem nemohl nic ovlivnit. Nyní chci věci změnit. Mohu ještě něco doplnit?

Povídejte.

Budeme rádi, když lidé, kteří chodí na fotbal, začnou chodit mezi nás, aby se nás nebáli. My je potřebujeme, ale také hráči je potřebují. Chceme, aby se tu začala tvořit scéna, která tu doteď nebyla. Všichni společně za Sigmu a společně to zvládneme. Těším se, až půjdu se svými dětmi. Není třeba se bát vzít rodinu na fotbal. Nechcete přijít taky?