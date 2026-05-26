Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Vrchol zpackané sezony Baníku je tady. Ostrava vstupuje do baráže o záchranu

Jiří Seidl
  8:29
Když útočník Jakub Pira loni v srpnu v pátém kole národní ligy hattrickem vystřílel fotbalistům ostravské rezervy výhru na hřišti Táborska 3:2, netušil, že téměř po deseti měsících se proti témuž soupeři postaví znovu. Navíc v baráži o první ligu a s A-týmem Baníku, kam během sezony povýšil.
Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity stadionu na Julisce. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a...
Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...
Jeden ze závarů před brankou pražské Dukly.
Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...
22 fotografií

Tentokrát ale nelze čekat, že se osmnáctiletý Pira objeví v základu, byť pravidelně naskakuje do hry coby střídající hráč.

„Jsem rád, že můžu tuto sezonu pracovat s hráči a realizačním týmem o týden déle,“ řekl ostravský trenér Josef Dvorník po sobotní výhře v Praze nad Duklou 3:0, jíž se Baník na poslední chvíli vyhnul přímému sestupu a zajistil si účast v baráži.

Tu Ostravští začnou v úterý v 18.00 na svém hřišti, přičemž brzy po spuštění předprodeje fandové obsadili v ochozech na 13 tisíc míst. Odveta v Táboře, kde má stadion kapacitu pouze necelých dva tisíce míst, je na programu v sobotu od 13.00.

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Pokud bude po obou zápasech skóre vyrovnané, druhé utkání sudí prodlouží o 2x15 minut. V případě, že ani to nerozhodne, budou hráči kopat penalty.

Trenér Dvorník může v přípravě na Táborsko těžit z toho, že téměř celou sezonu vedl rezervu Baníku ve druhé lize a byl u obou utkání s Táborskem – jak u venkovní výhry 3:2, tak u domácí březnové prohry 0:1.

„Výhoda to bude, pokud barážové zápasy zvládneme,“ pousmál se Dvorník. „Ale určitě je pro mě lepší, že jsem s nimi měl vlastní konfrontaci. Teď jsem čtyři pět jejich zápasů neviděl, takže mohli něco ve své hře změnit, ale spíš si myslím, že budou hrát podobným způsobem jako na jaře u nás.“

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Táborský trenér Radek Kronďák podotkl, že první cíl pro tuto sezonu, což je účast v boji o první ligu, splnili. „A teď je před námi druhý – chceme být co nejlépe připraveni a soupeře v baráži pořádně potrápit,“ uvedl.

Fotbalisté Baníku v minulých dvou duelech nastoupili ve shodné sestavě. Dá se říct, že se ustálila? „Určitě, což byl náš cíl,“ odpověděl Dvorník. „Pořád se ale bavíme o nějakých možných změnách a fotbalisté, kteří nehrají, možná pociťují trošku křivdu. Ale my jsme ve válečném stavu a stabilita teď pro nás byla zásadní. Kluci, kteří v minulých zápasech neměli výkonnost až tak velkou, proti Dukle potvrdili, že rostou každým zápasem.“

Dodal, že důležité bylo i to, že se fotbalisté v minulých dvou duelech nevykartovali. S Duklou ale sedmou žlutou kartu viděl Michal Frydrych a týž počet jich má i další stoper Matěj Chaluš.

Týmy první a národní ligy hrají baráž od sezony 2018/2019 a dosud nikdy z ní druholigový celek mezi elitu nepostoupil. Přesto si Ostravští uvědomují, že musejí být ostražití a nesmějí nic podcenit. „Nějaká nervozita tam je už od předchozích zápasů, které jsme museli zvládnout, a je vidět na všech lidech v klubu,“ řekl trenér Dvorník. „Ale pan majitel (Václav Brabec) to zvládá s grácií. Nechceme přenášet tyto věci na hráče. Všichni v klubu se snaží dělat maximum, abychom byli úspěšní a ligu zachránili.“

Baníkovská bílá vlna si podmanila Julisku. Ustojí teď Slezané i zrádnou baráž?

Zástupci Baníku si uvědomují, že stále bojují také za druholigovou rezervu, která skončila na výborném pátém místě, a přesto by v případě sestupu áčka spadla o soutěž níž.

„Tím, že s celým realizačním týmem zachraňujeme i béčko, tak koneckonců zachraňujeme svou práci,“ připomněl Dvorník, že se k prvoligovému celku přesunul i se svými spolupracovníky od B-týmu. „Teď je u béčka jiný trenér (Robert Pištěk), ale výsledky pokračují, kluci jsou dál úspěšní. Je to skvělý tým, celkově ta roční práce jde za námi, takže o to větší motivaci nám to dodává k tomu, abychom se s áčkem udrželi.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Stihne Messi start přípravy před MS? Trápí ho svalové zranění, důvodem je přetížení

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Důvodem zranění levého stehna Lionela Messiho bylo přetížení a svalová únava, jak informoval jeho klub Inter Miami. Zatím však není jasné, jestli se argentinský fotbalista stihne za týden zapojit do...

26. května 2026  8:57

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

Vrchol zpackané sezony Baníku je tady. Ostrava vstupuje do baráže o záchranu

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Když útočník Jakub Pira loni v srpnu v pátém kole národní ligy hattrickem vystřílel fotbalistům ostravské rezervy výhru na hřišti Táborska 3:2, netušil, že téměř po deseti měsících se proti témuž...

26. května 2026  8:29

Pavouk Chaly. Nikdy nefňukal, i Arsenal si může splnit, tuší Vachoušek

David Jurásek, Štěpán Chaloupek a Tomáš Vlček ze Slavie se radují po úvodní...

Přestup do Slavie, teď mistrovství světa, po něm vysněný Arsenal? Jestli kariéra fotbalisty Štěpána Chaloupka poroste dál strmě jako dosud, nemusí to být utopie. Svůj druhý velký sen ze seznamu si...

26. května 2026  7:50

Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

Fotbalisté Paderbornu slaví gól v prodloužení proti Wolfsburgu.

Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1:2 po prodloužení, první...

25. května 2026  23:25

Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

Tomáš Souček po sestupu West Hamu z Premier League.

V neděli s West Hamem sestoupil z fotbalové Premier League, přesto Tomáš Souček naznačil, že by v londýnském celku mohl zůstat. „Věřím, že rodina West Hamu zůstane sjednocená a věrná i v této těžké...

25. května 2026  17:34

Spartě už Sporting v boji o Ligu mistrů nehrozí, jací soupeři číhají v předkolech?

Bodö/Glimt po porážce 0:5 v odvetě osmifinále Ligy mistrů vypadlo se Sportingem.

Už 17. června se losují druhá předkola evropských pohárů, v osudí bude určitě Hradec Králové a s ním buď Plzeň, nebo Jablonec. Sparta, která bude hrát o Ligu mistrů od 3. předkola, zase už zná úzký...

25. května 2026  15:40

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.

Pavel Šustr povede fotbalisty pražské Dukly i v příští sezoně navzdory sestupu z nejvyšší soutěže. Majitel klubu Matěj Turek to uvedl v podcastu Livesport Daily, byť výsledek uplynulého ročníku...

25. května 2026  14:43

Ve španělské nominaci schází zástupce Realu, zraněný Yamal své jméno slyšel

Španělský mladík Lamine Yamal přechází přes Fabiana Nurnbergera z Bulharska.

Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je osm hráčů...

25. května 2026  14:25

Chtěl jsem z něj udělat kapitána, přiznal trenér Kinského. Ten řeší, co bude dál

Obránce Micky van de Ven z Tottenhamu s českým brankářem Antonínem Kinským po...

Zpětně té historce vlastně ani věřit nemusíte, ale příběh českého brankáře Antonína Kinského dokresluje dokonale. „Při svém prvním utkání jsem mu plánoval dát kapitánskou pásku,“ zaznělo od Roberta...

25. května 2026  14:08

Pyrotechnika přerušila finále Německého poháru. Fanoušci protestovali proti svazu

Fanoušci při finále Německého poháru protestovali proti tamnímu fotbalovému...

Že by oba týmy naráz oslavovali gól Harryho Kanea? Těžko. Ve finále Německého poháru vzplál mohutný ohňostroj na tribunách z jiného důvodu. Fanoušci mnichovského Bayernu společně s protivníky ze...

25. května 2026  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.