Vrchol zpackané sezony Baníku je tady. Ostrava vstupuje do baráže o záchranu

Tentokrát ale nelze čekat, že se osmnáctiletý Pira objeví v základu, byť pravidelně naskakuje do hry coby střídající hráč.
„Jsem rád, že můžu tuto sezonu pracovat s hráči a realizačním týmem o týden déle,“ řekl ostravský trenér Josef Dvorník po sobotní výhře v Praze nad Duklou 3:0, jíž se Baník na poslední chvíli vyhnul přímému sestupu a zajistil si účast v baráži.
Tu Ostravští začnou v úterý v 18.00 na svém hřišti, přičemž brzy po spuštění předprodeje fandové obsadili v ochozech na 13 tisíc míst. Odveta v Táboře, kde má stadion kapacitu pouze necelých dva tisíce míst, je na programu v sobotu od 13.00.
|
Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích
Pokud bude po obou zápasech skóre vyrovnané, druhé utkání sudí prodlouží o 2x15 minut. V případě, že ani to nerozhodne, budou hráči kopat penalty.
Trenér Dvorník může v přípravě na Táborsko těžit z toho, že téměř celou sezonu vedl rezervu Baníku ve druhé lize a byl u obou utkání s Táborskem – jak u venkovní výhry 3:2, tak u domácí březnové prohry 0:1.
„Výhoda to bude, pokud barážové zápasy zvládneme,“ pousmál se Dvorník. „Ale určitě je pro mě lepší, že jsem s nimi měl vlastní konfrontaci. Teď jsem čtyři pět jejich zápasů neviděl, takže mohli něco ve své hře změnit, ale spíš si myslím, že budou hrát podobným způsobem jako na jaře u nás.“
Táborský trenér Radek Kronďák podotkl, že první cíl pro tuto sezonu, což je účast v boji o první ligu, splnili. „A teď je před námi druhý – chceme být co nejlépe připraveni a soupeře v baráži pořádně potrápit,“ uvedl.
Fotbalisté Baníku v minulých dvou duelech nastoupili ve shodné sestavě. Dá se říct, že se ustálila? „Určitě, což byl náš cíl,“ odpověděl Dvorník. „Pořád se ale bavíme o nějakých možných změnách a fotbalisté, kteří nehrají, možná pociťují trošku křivdu. Ale my jsme ve válečném stavu a stabilita teď pro nás byla zásadní. Kluci, kteří v minulých zápasech neměli výkonnost až tak velkou, proti Dukle potvrdili, že rostou každým zápasem.“
Dodal, že důležité bylo i to, že se fotbalisté v minulých dvou duelech nevykartovali. S Duklou ale sedmou žlutou kartu viděl Michal Frydrych a týž počet jich má i další stoper Matěj Chaluš.
Týmy první a národní ligy hrají baráž od sezony 2018/2019 a dosud nikdy z ní druholigový celek mezi elitu nepostoupil. Přesto si Ostravští uvědomují, že musejí být ostražití a nesmějí nic podcenit. „Nějaká nervozita tam je už od předchozích zápasů, které jsme museli zvládnout, a je vidět na všech lidech v klubu,“ řekl trenér Dvorník. „Ale pan majitel (Václav Brabec) to zvládá s grácií. Nechceme přenášet tyto věci na hráče. Všichni v klubu se snaží dělat maximum, abychom byli úspěšní a ligu zachránili.“
|
Baníkovská bílá vlna si podmanila Julisku. Ustojí teď Slezané i zrádnou baráž?
Zástupci Baníku si uvědomují, že stále bojují také za druholigovou rezervu, která skončila na výborném pátém místě, a přesto by v případě sestupu áčka spadla o soutěž níž.
„Tím, že s celým realizačním týmem zachraňujeme i béčko, tak koneckonců zachraňujeme svou práci,“ připomněl Dvorník, že se k prvoligovému celku přesunul i se svými spolupracovníky od B-týmu. „Teď je u béčka jiný trenér (Robert Pištěk), ale výsledky pokračují, kluci jsou dál úspěšní. Je to skvělý tým, celkově ta roční práce jde za námi, takže o to větší motivaci nám to dodává k tomu, abychom se s áčkem udrželi.“