Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

„Byl jsem na hotelu a připravoval se na zápas Štrasburku ve francouzském poháru. Najednou jsem měl telefon z Jablonce a dozvěděl se, že by klub měl zájem o spolupráci. Okamžitě jsem řekl, že do Jablonce chci jít, pokud taková možnost je. Jsem moc rád, že jsem tady! “ vyprávěl třicetiletý Sobol v rozhovoru pro klubový web. „Cítím se, jako bych se vrátil domů. Už se nemůžu dočkat, až začne liga a budu si moci zahrát před jabloneckými diváky.“
Ukrajinský krajní hráč strávil v klubu ročník 2018/19, kdy v něm hostoval ze Šachtaru Doněck a v první české lize odehrál v zelenobílých barvách 21 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí. Právě dobré vzpomínky na toto angažmá hrály v přesunu ze Štrasburku klíčovou roli.
„Moc rád na tu sezonu vzpomínám. Také proto jsem nabídku bez váhání přijal. Chci, aby náš společný příběh pokračoval, věřím, že spolu dokážeme velké věci,“ tvrdí Sobol, jenž si s Jabloncem zahrál i ve skupině Evropské ligy. „To byla cenná zkušenost. Vybavuji si, že jsme hráli s Rennes, Dynamem Kyjev a Astanou. Bylo by skvělé, kdybychom si účast v hlavní fázi evropské soutěže zopakovali.“
Po jablonecké štaci ho Šachtar poslal hostovat do Brugg, kam ho o rok později prodal.
V Belgii prožil Sobol velice úspěšné období, když s klubem třikrát oslavil mistrovský titul, pravidelně nastupoval v Lize mistrů a po celou dobu patřil do základní sestavy.
„Byl to další úsek mojí kariéry, na který mám výborné vzpomínky. Získali jsme tři tituly v řadě, všechno do sebe zapadlo. Měli jsme skvělou partu v kabině, výborné trenéry,“ uvedl ukrajinský fotbalista.
Stabilními výkony si vysloužil přestup do francouzského Štrasburku, kde byla mnohem větší konkurence, a proto se vrátil do Belgie na půlroční hostování v Genku.
Za Štrasburk odehrál celkem 28 zápasů v Ligue 1 a pomohl k postupu do pohárové Evropy. V aktuální sezoně už ale přestal nastupovat, do posledního duelu naskočil 28. srpna na tři minuty v Konferenční lize proti Bröndby. Od té doby už nic.
„Ze začátku jsem hrál hodně. Pak se ale v klubu odehrály velké změny. Celá organizace začala fungovat jinak, protože došlo k vlastnickému propojení s Chelsea a Štrasburk se následně začal mnohem více specializovat na mladé hráče, hodně jich také přicházelo na hostování právě z Chelsea. Začalo pro mě být hodně složité nejen dostat se do základní sestavy, ale vůbec i mít nějaký prostor na hřišti. Cítil jsem, že jsem do toho projektu úplně nezapadal. Ale nelituji toho, že jsem do Štrasburku šel. Hrát ve Francii a měřit se se soupeři jako PSG, Monaco nebo Marseille... To jsou výborné zkušenosti,“ popsal Sobol, jenž byl kádru Ukrajiny na Euru v roce 2021 a nastoupil tam do jednoho utkání.
Aktuálně už se připravuje s Jabloncem na herním kempu v Turecku. „Postavení týmu v ligové tabulce je hodně motivující. I když to nebude snadné, věříme, že uhájíme evropské příčky,“ přeje si staronová posila, která je tentokrát v Jablonci na přestup.