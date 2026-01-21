Chance Liga 2025/2026

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Autor:
  9:41
Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o možnosti návratu na Střelnici po šesti a půl letech ani na chvilku nerozmýšlel.
Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem. | foto: FK Jablonec

Plzeňský Jean David Beaguel a jablonecký Eduard Sobol v hlavičkovém souboji.
Jan Kovařík z Plzně (vlevo) a Eduard Sobol z Jablonce v souboji o míč.
Hráč Jablonce Eduard Sobol (vpravo) se snaží odcentrovat přes Tomáše Wiesnera...
Eduard Sobol ze Slavie bojuje o míč s Dor Mihou z Maccabi.
9 fotografií

„Byl jsem na hotelu a připravoval se na zápas Štrasburku ve francouzském poháru. Najednou jsem měl telefon z Jablonce a dozvěděl se, že by klub měl zájem o spolupráci. Okamžitě jsem řekl, že do Jablonce chci jít, pokud taková možnost je. Jsem moc rád, že jsem tady! “ vyprávěl třicetiletý Sobol v rozhovoru pro klubový web. „Cítím se, jako bych se vrátil domů. Už se nemůžu dočkat, až začne liga a budu si moci zahrát před jabloneckými diváky.“

Ukrajinský krajní hráč strávil v klubu ročník 2018/19, kdy v něm hostoval ze Šachtaru Doněck a v první české lize odehrál v zelenobílých barvách 21 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí. Právě dobré vzpomínky na toto angažmá hrály v přesunu ze Štrasburku klíčovou roli.

Jan Kovařík z Plzně (vlevo) a Eduard Sobol z Jablonce v souboji o míč.

„Moc rád na tu sezonu vzpomínám. Také proto jsem nabídku bez váhání přijal. Chci, aby náš společný příběh pokračoval, věřím, že spolu dokážeme velké věci,“ tvrdí Sobol, jenž si s Jabloncem zahrál i ve skupině Evropské ligy. „To byla cenná zkušenost. Vybavuji si, že jsme hráli s Rennes, Dynamem Kyjev a Astanou. Bylo by skvělé, kdybychom si účast v hlavní fázi evropské soutěže zopakovali.“

Po jablonecké štaci ho Šachtar poslal hostovat do Brugg, kam ho o rok později prodal.

V Belgii prožil Sobol velice úspěšné období, když s klubem třikrát oslavil mistrovský titul, pravidelně nastupoval v Lize mistrů a po celou dobu patřil do základní sestavy.

Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

„Byl to další úsek mojí kariéry, na který mám výborné vzpomínky. Získali jsme tři tituly v řadě, všechno do sebe zapadlo. Měli jsme skvělou partu v kabině, výborné trenéry,“ uvedl ukrajinský fotbalista.

Stabilními výkony si vysloužil přestup do francouzského Štrasburku, kde byla mnohem větší konkurence, a proto se vrátil do Belgie na půlroční hostování v Genku.

Za Štrasburk odehrál celkem 28 zápasů v Ligue 1 a pomohl k postupu do pohárové Evropy. V aktuální sezoně už ale přestal nastupovat, do posledního duelu naskočil 28. srpna na tři minuty v Konferenční lize proti Bröndby. Od té doby už nic.

Plzeňský Jean David Beaguel a jablonecký Eduard Sobol v hlavičkovém souboji.

„Ze začátku jsem hrál hodně. Pak se ale v klubu odehrály velké změny. Celá organizace začala fungovat jinak, protože došlo k vlastnickému propojení s Chelsea a Štrasburk se následně začal mnohem více specializovat na mladé hráče, hodně jich také přicházelo na hostování právě z Chelsea. Začalo pro mě být hodně složité nejen dostat se do základní sestavy, ale vůbec i mít nějaký prostor na hřišti. Cítil jsem, že jsem do toho projektu úplně nezapadal. Ale nelituji toho, že jsem do Štrasburku šel. Hrát ve Francii a měřit se se soupeři jako PSG, Monaco nebo Marseille... To jsou výborné zkušenosti,“ popsal Sobol, jenž byl kádru Ukrajiny na Euru v roce 2021 a nastoupil tam do jednoho utkání.

Aktuálně už se připravuje s Jabloncem na herním kempu v Turecku. „Postavení týmu v ligové tabulce je hodně motivující. I když to nebude snadné, věříme, že uhájíme evropské příčky,“ přeje si staronová posila, která je tentokrát v Jablonci na přestup.

20. kolo

19. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
