Teď je mu třicet let a hájí barvy Mladé Boleslavi. V posledních zápasech dostal šanci, zaujal kvalitními výkony a chce v brance zůstat co nejdéle. Stejně tak si přeje, aby i forma jeho týmu vydržela minimálně do konce podzimní části.
V Českých Budějovicích jste se potkal s Jaroslavem Drobným, který si vás tam vybral jako svého nástupce. Jak na něj vzpomínáte?
Na Drobase mám jen ty nejlepší vzpomínky. Pořád vnímám, že jsem s ním zažil hodně srandy na tréninku i mimo něj. Ale jakmile o něco šlo, uměl okamžitě přepnout a byla to s ním obrovská škola. Jsem rád, že se naše cesty potkaly.
Mohl jsem se vydat jinou cestou a třeba bych měl odchytáno 300 zápasů v lize, ale zase bych nezažil tituly a splněný sen na Letné.