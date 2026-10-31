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Pracovat s Drobným? Velká sranda i škola, líčí Vorel. Ve Spartě jsem si splnil sny

Pavel Kortus

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Mladoboleslavský gólman Vojtěch Vorel zasahuje v zápase s Teplicemi. | foto: ČTK

Prošel mládežnickou akademií pražské Sparty, vyzkoušel si angažmá na Slovensku či v Pardubicích a v Českých Budějovicích se učil od legendárního Jaroslava Drobného. Na Letné se fotbalový brankář Vojtěch Vorel sice nikdy naplno neprosadil, ale dva ligové tituly a domácí pohár mu nikdo nevezme.

Teď je mu třicet let a hájí barvy Mladé Boleslavi. V posledních zápasech dostal šanci, zaujal kvalitními výkony a chce v brance zůstat co nejdéle. Stejně tak si přeje, aby i forma jeho týmu vydržela minimálně do konce podzimní části.

V Českých Budějovicích jste se potkal s Jaroslavem Drobným, který si vás tam vybral jako svého nástupce. Jak na něj vzpomínáte?
Na Drobase mám jen ty nejlepší vzpomínky. Pořád vnímám, že jsem s ním zažil hodně srandy na tréninku i mimo něj. Ale jakmile o něco šlo, uměl okamžitě přepnout a byla to s ním obrovská škola. Jsem rád, že se naše cesty potkaly.

Mohl jsem se vydat jinou cestou a třeba bych měl odchytáno 300 zápasů v lize, ale zase bych nezažil tituly a splněný sen na Letné.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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