Zima a nepříjemné standardky. Pardubický Vorel přesto vyhlíží Olomouc s nadějí

„Co jsem koukal z okna a taky na předpověď počasí, čeká nás tam velká zima,“ usmál se Vorel. „Fotbalově to nebude nic jednoduchého. Viděli jsme, co Olomouc dokázala s Plzní (vítězství v prvním jarním kole 2:1 nad Plzní po obratu), jak je doma silná a jak nepříjemné jsou její standardky. Přesto věřím, že konečně nějaké body přivezeme. Musíme se na to nachystat,“ pokračoval 28letý gólman, jenž ve druhé části sezony v Pardubicích hostuje ze Sparty.

Základní výstup předchozího duelu se Slavií je negativní výsledek 0:2. Všechno ovšem určitě nebylo jen zlé. V jakých ohledech jste podle vás v bitvě se suverénem ligy obstáli?

Výsledkově nám to opravdu nevyšlo, ale myslím, že byly pasáže, kdy jsme nevypadali špatně. Dokázali jsme si i vytvořit nějakou šanci. Slavia ale byla v těch dvou preciznější, a když jsme nevstřelili žádný gól, bylo těžké jí konkurovat. Nicméně v pár úsecích jsme dokázali držet míč, na tom se dá do budoucna stavět.

Soupeř vystřelil celkem 33krát, z toho sedmkrát mezi tyče. Byl jste po utkání rozmlácený?

To číslo je obrovské, to si přiznejme. Rozlámaný jsem byl, odnesl jsem si i nějaké větší šrámy. Ale s těžkým zápasem jsme dopředu počítali. Trenér pak říkal, že kdyby se nám všechno sešlo, mohli jsme Slavii i potrápit, ale to se nepovedlo. Nebyl to úplně náš den.

Kouč Střihavka na tiskovce zmínil, že jste měl v první půli po nějakém úderu vyražený dech, takže jste asi schytal ránu do žeber. To se stalo po nějakém centru?

Při jedné z posledních situací před pauzou - šel jsem po odraženém balonu, nebyl jsem zpevněný a Ivan Schranz mě pod ta žebra trefil z boku. O poločase jsem zvažoval, zda mám pokračovat. Nemohl jsem se nadechnout, jenom jsem postával na chodbě a snažil se to nějak vstřebat. Pak jsem šel zase do brány. Pozápasová vyšetření naštěstí neodhalila nic vážnějšího, ale cítím to ještě teď a ještě chvíli nepochybně budu.

Když jste přicházel do Pardubic, cílem bylo zase pořádně chytat, že? Po návratu z hostování v Českých Budějovicích do Prahy v létě 2022 jste si za béčko a áčko Sparty připsal dohromady jen sedm startů.

Určitě to byl záměr, chtěl jsem vyšší minutáž. Ale nikdo mi tady nic nesliboval, nebudu hrát všechny zápasy. Prvotní je výsledek týmu. Snažím se makat naplno, aby na mě pak trenér před zápasem ukázal.

Mimochodem, není to pro vás s těmi Budějovicemi trochu schizofrenní záležitost? Těžko si představit, že byste jim po dvou letech tam přál sestup.

Samozřejmě je dál sleduju. Se ženou se nám tam líbilo, zplodili jsme tam i dceru. Moc lidí v klubu z té doby už není, hodně se to tam obměnilo. Je mi líto, že to tam došlo takhle daleko. Teď to tam vzali za správný konec, ale je otázka, jestli to bude stačit. I když je to teď konkurent Pardubic, mám tam k tomu pořád vřelý vztah. Asi to tak zůstane napořád.

Začali jste derby, pak Slavia, nyní vyrážíte do Olomouce a pak se střetnete s Mladou Boleslaví - všechno týmy shora či bojující o top šestku. Docela brutální los na úvod jara...

Asi není nejjednodušší, ale nakonec se stejně všichni potkají se všemi. Nedělal bych z toho vědu. V každém kole musíme pomýšlet na body.

Pardubický brankář Vojtěch Vorel se marně natahuje po střele v utkání proti Hradci.

Po Hradci a Slavii máte na jaře zatím skóre 0:5. Co podle vás schází k tomu, abyste umazali tu nulu vpředu?

To skóre pravda není vůbec hezké, ale my musíme být silnější i vzadu. Pět inkasovaných gólů za dva zápasy je dost. Nesmíme jich dostávat tolik. To by měl být základ našeho úspěchu.

Klub oznámil další posilu, forvarda Denise Alijagiče. Je to mladý hráč, v Česku už ale působil. Znáte ho trochu?

Znám, i když ne osobně. Víme, kde hrál, ten český rybník není až tak velký. Bude důležité, jak to tady vezme; pomoci nám určitě může. Když to chytí za správný konec, může to být v útoku fakt posila.