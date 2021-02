Vorlovi pomáhá i upovídanost: Když pískne rozhodčí, nezavřu pusu

Naposledy si Vorel zachytal v sobotu proti Slovácku. Domácí na něj vyslali čtyři střely, za svá záda nepustil ani jednu a pomohl jihočeskému celku k remíze 0:0.

Se svou bilancí zápasů v českobudějovickém dresu musíte být spokojený, že?

Navíc je to vyšperkované trochu tím, že jsem nedostal gól ze hry, ale z penalty. Samozřejmě že jsem rád, že se mi tohle povedlo. Snad mi forma vydrží co nejdéle. Už jsem to několikrát zmiňoval, ale řeknu to zase, takové výsledky nejsou čistě jen moje práce. Kluci zápasy skvěle odbránili. Často jsem ani neměl tolik práce. Přesto mě taková statistika těší moc.

V posledních kolech dostáváte vy nebo kolega Drobný málo branek.

Ano, často jen jeden nebo žádný gól, což je, si myslím, dobré. Takže si to sedlo. Důležité pro nás bude, abychom se teď neuspokojili těmito výsledky a dál hráli dobře ze zajištěné obrany. Vepředu také máme sílu, takže nějaké góly vždycky dáme.

Museli se spoluhráči vašemu stylu chytání přizpůsobit, nebo je podobný tomu, jaký má Drobný?

Žádné problémy jsem s nimi neměl, nevím tedy, jak spoluhráči se mnou. Pokyny, myslím, udávám normální a také komunikace mezi námi je bez problémů. Spoustu situací si opravdu umíme vyřešit mluvením, dá se tím zabránit i hodně útokům. Já tohle mám osobně hodně rád, takže když se na začátku pískne do píšťalky, tak nezavřu pusu. (směje se)

Je pro brankáře takový zápas jako v sobotu na Slovácku, kdy každá chyba a střela na bránu může rozhodnout celé utkání, horší, než když třeba padnou čtyři góly

Každý zápas je jiný. Hodně se odvíjí od toho, jestli třeba padne brzy gól, nebo naopak nepadne vůbec. Dejme tomu v utkání s Plzní (Dynamo také remizovalo 0:0) jsme byli pod tlakem a situací u brány bylo na vyřešení víc než teď na Slovácku. Ale právě díky tomu, že jsme na sebe hodně mluvili a byli vzadu dobře organizovaní, to dopadlo dobře.

Vaše herní dovednosti určitě rostou s tím, že působíte vedle zkušeného Jaroslava Drobného. Ten vás kromě jiného vede i při trénincích. Je to znát?

Moc mě potěšilo, že sám Jarda Drobný si mě vybral. Chtěl mě mít na očích, už to je pro mě velká čest. I kvůli němu jsem nabídku z Dynama přijal a řekl bych, že naše spolupráce funguje dobře. Jsem rád za každý zápas v bráně.

Už vás naučil něco nového nebo vám poradil, co byste mohl dělat lépe?

Každý gólman má rád jinou brankářskou školu. Takových detailů, které vás posouvají kupředu, je spousta. Za začátku jsme si s Jardou něco říkali, a to já se snažím plnit. Snad mi to jde, protože už od něj neslýchám dlouhé vysvětlování daných situací, ale je to spíše o drobnostech. Líbí se mi i to, že mě nebere jako nějakého mladého dorostence, ale chce znát i můj názor a pak z toho uděláme společně ideální řešení. Na začátku mi hodně pomohl, teď se to na hřišti snažím využít.

Když chytáte vy, radí vám i při zápasech?

Jsme spolu při trénincích celý týden, takže se pochopitelně bavíme o jednotlivých situacích. Když chytám já, tak spolu prohodíme pár slov o přestávce. Protože jeho pohled z tribuny nebo z lavičky bude vždycky jiný, než jaký mám já ze hřiště.

Sportovec se pořád učí. V čem byste se chtěl vy osobně ještě zlepšit? Co vám až tolik nejde podle představ?

Je jasné, že nikdy nemůžete být spokojený. Gólman sice musí mít i trochu toho štěstí, jako třeba nedávno já, když jsem chytil penaltu. Každý z nás má však někde slabiny, na tom také na každém tréninku pracujete. Zrovna mě však nenapadá nic, že by mi něco vyloženě nešlo. Snad se budu spíš zlepšovat, což uvidíme za pár měsíců.

Už si pomalu přehráváte, co s vámi bude v příští sezoně?

Tohle v hlavě nemám. Sice si o sobě občas něco přečtu nebo se ke mně dostane pár zpráv. Ale pořád jsem v Dynamu na tříletém hostování ze Sparty, která má na mě práva. Ale teď se fakt nesoustředím na to, co by mohlo být v létě, a chci Dynamu pomáhat na sto procent.