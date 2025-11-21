„Slyšel jsem, vylekalo to i mě,“ směje se Sychra v rozhovoru pro iDNES.cz a uvádí věci na pravou míru. „Měl jsem nějaký problém z utkání s Duklou (1:1), ale doufám, že tak hrozné to nebude. Snad se co nejdřív objevím zpátky na hřišti.“
Těžko říct, jestli to bude už v sobotu proti Liberci (od 15 hodin na stadionu Arnošta Košťála).
Jak se na tenhle duel těšíte? Přijede bývalý kouč Pardubic Radoslav Kováč, ten vás navíc chtěl na sever Čech vzít s sebou...
Nad tím už nepřemýšlím, ale samozřejmě se právě na trenéry těším moc. V Liberci jsou i dva bývalí spoluhráči (Michal Hlavatý a Marek Icha), takže se proti nim budeme chtít vytáhnout. Nebereme ale ten zápas nijak speciálně, je to zkrátka další důležitý domácí boj o body.
V rámci přípravy na něj můžete rozkoukat i nový seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol na platformě OnePlay, který nahlíží do zákulisí klubu. Máte to v plánu?
Vím, že ten seriál vyšel. Chystám se na něj podívat, bude to zajímavé.
Sobotní zápas odstartuje těžkou sérii. Do Vánoc vás čeká ještě Sparta, derby s Hradcem a pak Baník...
Jsem přesvědčený, že teď budeme na ty zápasy daleko lépe připravení. Pořád jsme v tabulce na pozicích, na kterých být nechceme, a potřebujeme co nejvíc bodů. Budeme zase v roli outsidera, ale fakt nám věřím, že tyhle soupeře můžeme potrápit.
Je znát, že v Pardubicích díky novému majiteli najednou vládne úplně jiná atmosféra. Jak všechny ty novinky v posledních měsících vnímáte?
Změna majitele se hodně táhla. Jsme rádi, že už je všechno vyřešené. Všichni v klubu to vnímají pozitivně. Další věc je nový trenér, který si přivedl i asistenta (Tomáše Polácha). Vidíme, že nám to pomohlo, podařilo se nasbírat nějaké body a zvedli jsme se i herně. Narostlo nám sebevědomí.
Jak hráči prožívali, když se jednalo o novém vlastníkovi?
Bylo nám řečeno, že je ve hře prodej klubu, takže nejdřív u všech panovala trochu nejistota, jak by to celé mohlo dopadnout. Pro nás hráče je ale každý den stejný, přijdeme na hřiště, trénujeme a snažíme se pak hrát ten nejlepší fotbal a mít výsledky v zápasech. Takže když se všechno dotáhlo, tak asi přišlo uklidnění především v klubových kancelářích a u fanoušků, které si teď musíme trochu získat zpátky.
Karel Pražák už za vámi v kabině byl?
Přišel nás pozdravit a pogratulovat nám po prvním vítězství v sezoně nad Karvinou (2:1). Slyšel jsem, že má o klub opravdu zájem a má s ním velké plány, což je jedině dobře.
Je pro vás velké lákadlo být toho všeho součástí, nebo je pořád ve hře váš přestup jinam? Neustále se o něm spekuluje, po sezoně vám navíc končí smlouva.
Uvidíme, co bude. Pardubice se jako klub mohou v dohledné době hodně zvednout, samozřejmě to vnímám. Kdybych se ale vrátil trochu zpátky, tak asi nejhorší to pro mě bylo v létě. Už během baráže s Chrudimí jsem věděl, co může přijít. V určitou chvíli jsem byl na nějakou změnu připravený, ale nakonec k ničemu nedošlo.
Takže jedete dál.
Jo, pořád říkám, že jsem v Pardubicích doma. Působím tady od svých 12 let, prošel jsem všechny kategorie a mám klub opravdu rád. Snažím se ze sebe neustále vydávat maximum, což fanoušci, doufám, oceňují.
Vaše pozice v týmu však v poslední době celkem kolísala. Prospěla trenérská změna vám osobně?
Cítím, že moje situace je teď lepší než na začátku sezony a určitě to pro mě nějaký impuls byl. Moc se mi nedařilo, a abych řekl pravdu, tak jsem se v jednu chvíli nedokázal správně nastavit. Je ale těžké to takhle hodnotit, není to jen o trenérech. Poslední rok byl velmi těžký pro nás všechny. Asi nejklíčovější bylo už zmíněné první vítězství nad Karvinou. Tam se všechno zlomilo, začala se konečně projevovat síla našeho kádru. Kdyby se to povedlo už za Davida Střihavky, mohlo to taky všechno vypadat úplně jinak.
Dá se tedy říct, že teď už si všechny ty hráčské rošády sedly?
Jo, trochu už jsem o tom mluvil v souvislosti s tím složitým létem. Když přijde do kabiny sedm nových kluků za jeden den, tak to není úplně jednoduchá situace. Pro všechny to bylo nové, ale na druhou stranu přišla velká kvalita. Už to zaznělo víckrát, že nás to všechny zvedlo, na tréninku je větší konkurence a všichni makáme naplno. Myslím, že už to je vidět i v zápasech.
V zimě se však může kabinou prohnat další vítr.
Jsem zvědavý, jestli to bude něco jako minule. Pro nás je to ale jen dobře, potřebujeme tým neustále zkvalitňovat. I proto budou teď ty poslední čtyři zápasy velmi důležité. Abychom po přestávce mohli odstartovat přípravu v co nejlepším rozpoložení a postavení v tabulce.
Pardubicím připravuje půdu trávníkář roku
V podstatě okamžitě po otevření zrekonstruovaného stadionu Arnošta Košťála se začala ze všech stran snášet chvála na místní trávník. Stará se o něj Dušan Habiger, který má teď všechno černé na bílém. V minulém týdnu získal cenu pro nejlepšího trávníkáře roku – Groundsman 2025.
„Cena je sice individuální, ale bez pomoci mých parťáků bych na ni nedosáhl. Dennodenně se se mnou na údržbě trávníku podílejí. Děkuji,“ vzkázal Habiger na klubovém webu.
Pardubický trávník netrpí ani v sezoně, kdy snáší nápor týden co týden. Vedle Pardubic na něm totiž musela kvůli úpravám na vlastním stadionu podzim odehrát i druholigová Chrudim.
„Zažíváme asi nejsložitější období. Zvýšená zápasová zátěž nedovoluje trávníku správně regenerovat, takže jsme museli navýšit počet některých zásahů do péče,“ přiblížil Habiger.
Trávníku podle něj paradoxně pomáhají kritizované otevřené rohy stavby. Díky nim lépe schne.