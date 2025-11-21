Chance Liga 2025/2026

Byl jsem připravený odejít, přiznal Sychra. Pardubicím podle něj narostlo sebevědomí

Marek Votke
  13:00
Brzy čtyřiadvacetiletý křídelník dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, čím disponuje kádr pardubických fotbalistů, takže když pak jejich trenér Jan Trousil na tiskové konferenci po posledním utkání v Olomouci (0:2) prohlásil, že kvůli zranění bude Vojtěch Sychra zřejmě chybět do konce sezony, mnoha fanouškům zatrnulo.
Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians

Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians | foto: ČTK

Vojtěch Sychra (Pardubice) během utkání 13. kola Chance ligy ve Zlíně.
Jablonecký Michal Beran bojuje o míč s Vojtěchem Sychrou z Pardubic.
Pardubický záložník Vojtěch Sychra během tréninku absolvuje tréninkové dávky.
Druhé kolo fotbalového poháru, Vojtěch Sychra z Pardubic zakončuje, brankář...
7 fotografií

„Slyšel jsem, vylekalo to i mě,“ směje se Sychra v rozhovoru pro iDNES.cz a uvádí věci na pravou míru. „Měl jsem nějaký problém z utkání s Duklou (1:1), ale doufám, že tak hrozné to nebude. Snad se co nejdřív objevím zpátky na hřišti.“

Těžko říct, jestli to bude už v sobotu proti Liberci (od 15 hodin na stadionu Arnošta Košťála).

Jak se na tenhle duel těšíte? Přijede bývalý kouč Pardubic Radoslav Kováč, ten vás navíc chtěl na sever Čech vzít s sebou...
Nad tím už nepřemýšlím, ale samozřejmě se právě na trenéry těším moc. V Liberci jsou i dva bývalí spoluhráči (Michal Hlavatý a Marek Icha), takže se proti nim budeme chtít vytáhnout. Nebereme ale ten zápas nijak speciálně, je to zkrátka další důležitý domácí boj o body.

V rámci přípravy na něj můžete rozkoukat i nový seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol na platformě OnePlay, který nahlíží do zákulisí klubu. Máte to v plánu?
Vím, že ten seriál vyšel. Chystám se na něj podívat, bude to zajímavé.

Sobotní zápas odstartuje těžkou sérii. Do Vánoc vás čeká ještě Sparta, derby s Hradcem a pak Baník...
Jsem přesvědčený, že teď budeme na ty zápasy daleko lépe připravení. Pořád jsme v tabulce na pozicích, na kterých být nechceme, a potřebujeme co nejvíc bodů. Budeme zase v roli outsidera, ale fakt nám věřím, že tyhle soupeře můžeme potrápit.

Je znát, že v Pardubicích díky novému majiteli najednou vládne úplně jiná atmosféra. Jak všechny ty novinky v posledních měsících vnímáte?
Změna majitele se hodně táhla. Jsme rádi, že už je všechno vyřešené. Všichni v klubu to vnímají pozitivně. Další věc je nový trenér, který si přivedl i asistenta (Tomáše Polácha). Vidíme, že nám to pomohlo, podařilo se nasbírat nějaké body a zvedli jsme se i herně. Narostlo nám sebevědomí.

U fotbalistů Pardubic končí dva asistenti. Novým kondičním trenérem kapitán béčka

Jak hráči prožívali, když se jednalo o novém vlastníkovi?
Bylo nám řečeno, že je ve hře prodej klubu, takže nejdřív u všech panovala trochu nejistota, jak by to celé mohlo dopadnout. Pro nás hráče je ale každý den stejný, přijdeme na hřiště, trénujeme a snažíme se pak hrát ten nejlepší fotbal a mít výsledky v zápasech. Takže když se všechno dotáhlo, tak asi přišlo uklidnění především v klubových kancelářích a u fanoušků, které si teď musíme trochu získat zpátky.

Karel Pražák už za vámi v kabině byl?
Přišel nás pozdravit a pogratulovat nám po prvním vítězství v sezoně nad Karvinou (2:1). Slyšel jsem, že má o klub opravdu zájem a má s ním velké plány, což je jedině dobře.

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Je pro vás velké lákadlo být toho všeho součástí, nebo je pořád ve hře váš přestup jinam? Neustále se o něm spekuluje, po sezoně vám navíc končí smlouva.
Uvidíme, co bude. Pardubice se jako klub mohou v dohledné době hodně zvednout, samozřejmě to vnímám. Kdybych se ale vrátil trochu zpátky, tak asi nejhorší to pro mě bylo v létě. Už během baráže s Chrudimí jsem věděl, co může přijít. V určitou chvíli jsem byl na nějakou změnu připravený, ale nakonec k ničemu nedošlo.

Takže jedete dál.
Jo, pořád říkám, že jsem v Pardubicích doma. Působím tady od svých 12 let, prošel jsem všechny kategorie a mám klub opravdu rád. Snažím se ze sebe neustále vydávat maximum, což fanoušci, doufám, oceňují.

Vaše pozice v týmu však v poslední době celkem kolísala. Prospěla trenérská změna vám osobně?
Cítím, že moje situace je teď lepší než na začátku sezony a určitě to pro mě nějaký impuls byl. Moc se mi nedařilo, a abych řekl pravdu, tak jsem se v jednu chvíli nedokázal správně nastavit. Je ale těžké to takhle hodnotit, není to jen o trenérech. Poslední rok byl velmi těžký pro nás všechny. Asi nejklíčovější bylo už zmíněné první vítězství nad Karvinou. Tam se všechno zlomilo, začala se konečně projevovat síla našeho kádru. Kdyby se to povedlo už za Davida Střihavky, mohlo to taky všechno vypadat úplně jinak.

Vojtěch Sychra (Pardubice) během utkání 13. kola Chance ligy ve Zlíně.
Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians
Jablonecký Michal Beran bojuje o míč s Vojtěchem Sychrou z Pardubic.
Pardubický záložník Vojtěch Sychra během tréninku absolvuje tréninkové dávky.
Druhé kolo fotbalového poháru, Vojtěch Sychra z Pardubic zakončuje, brankář Mostu Michal Patka v akci.
7 fotografií

Dá se tedy říct, že teď už si všechny ty hráčské rošády sedly?
Jo, trochu už jsem o tom mluvil v souvislosti s tím složitým létem. Když přijde do kabiny sedm nových kluků za jeden den, tak to není úplně jednoduchá situace. Pro všechny to bylo nové, ale na druhou stranu přišla velká kvalita. Už to zaznělo víckrát, že nás to všechny zvedlo, na tréninku je větší konkurence a všichni makáme naplno. Myslím, že už to je vidět i v zápasech.

V zimě se však může kabinou prohnat další vítr.
Jsem zvědavý, jestli to bude něco jako minule. Pro nás je to ale jen dobře, potřebujeme tým neustále zkvalitňovat. I proto budou teď ty poslední čtyři zápasy velmi důležité. Abychom po přestávce mohli odstartovat přípravu v co nejlepším rozpoložení a postavení v tabulce.

Pardubicím připravuje půdu trávníkář roku

V podstatě okamžitě po otevření zrekonstruovaného stadionu Arnošta Košťála se začala ze všech stran snášet chvála na místní trávník. Stará se o něj Dušan Habiger, který má teď všechno černé na bílém. V minulém týdnu získal cenu pro nejlepšího trávníkáře roku – Groundsman 2025.

„Cena je sice individuální, ale bez pomoci mých parťáků bych na ni nedosáhl. Dennodenně se se mnou na údržbě trávníku podílejí. Děkuji,“ vzkázal Habiger na klubovém webu.

Pardubický trávník netrpí ani v sezoně, kdy snáší nápor týden co týden. Vedle Pardubic na něm totiž musela kvůli úpravám na vlastním stadionu podzim odehrát i druholigová Chrudim.

„Zažíváme asi nejsložitější období. Zvýšená zápasová zátěž nedovoluje trávníku správně regenerovat, takže jsme museli navýšit počet některých zásahů do péče,“ přiblížil Habiger.

Trávníku podle něj paradoxně pomáhají kritizované otevřené rohy stavby. Díky nim lépe schne.

Vstoupit do diskuse

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Vyléčil třísla, ale zlomil si malíček. Palmer si prodlouží pauzu

Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG.

Fotbalista Chelsea Cole Palmer si zkomplikoval blížící se návrat po zranění třísel dalším zraněním. Trenér londýnského klubu Enzo Maresca oznámil, že si útočník o víkendu doma při nešťastné nehodě...

21. listopadu 2025  13:19

Byl jsem připravený odejít, přiznal Sychra. Pardubicím podle něj narostlo sebevědomí

Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians

Brzy čtyřiadvacetiletý křídelník dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, čím disponuje kádr pardubických fotbalistů, takže když pak jejich trenér Jan Trousil na tiskové konferenci po posledním utkání v...

21. listopadu 2025

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

21. listopadu 2025  12:37

Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili

Irský národní tým slaví vítězný gól Troye Parrotta v utkání s Maďarskem.

Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval:...

21. listopadu 2025  11:05

Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje...

21. listopadu 2025  10:50

Chcete na MS? Tak se ukažte! Los nabízí Čechům ideální výzvu, otestuje i týmovost

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Existovaly snazší varianty, ale je dobře, že to dopadlo zrovna takhle. Pokud fotbalová reprezentace něco opravdu potřebuje, tak ověřit si, na co skutečně má. Jestli na mistrovství světa, které příští...

21. listopadu 2025  7:17

Parrott, Ferguson či Höjlund. Kým se čeští soupeři v baráži mohou pochlubit?

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

Ve svých kádrech nemají vyloženě hvězdy. Irové či Dánové, kteří se budou snažit zastavit české fotbalisty v baráži o postup na světový šampionát, spoléhají především na týmovou sílu stejně jako Češi....

20. listopadu 2025  19:16

Vzkaz fanoušků reprezentaci: Jedna výhra nás neumlčí. Podporu ale neukončíme

Čeští fanoušci se zlobí na fotbalisty, že před ně nepřišli na děkovačku.

Až čeští fotbalisté rozehrají v březnu barážové utkání s Irskem, budou mít zase v zádech aktivní fanoušky. „Budeme vás dál podporovat i v těžkých časech,“ vzkázala iniciativa Fanatismus Česko, která...

20. listopadu 2025  18:04

Rekordní pokuta. Slavia za chování fanoušků v Plzni zaplatí 600 000 korun

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600 000 korun za řádění fanoušků v ligovém utkání 15. kola v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

20. listopadu 2025  17:27,  aktualizováno  17:52

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

20. listopadu 2025  15:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za Priskeho vstup do kabiny zaplatí rozhodčí Beneš tisícovou pokutu

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš.

Sudí Jan Beneš dostal kvůli návštěvě trenéra sparťanských fotbalistů Briana Priskeho v kabině rozhodčích po zářijovém utkání 8. kola první ligy v Hradci Králové pokutu 1000 korun. Trest stanovila...

20. listopadu 2025  14:23

Roberte, už žádný gól. Barcelona žádala Lewandowského, aby nemusela platit

Barcelonský útočník Robert Lewandowski (vlevo) se dostává do šance přes obránce...

V Katalánsku se toho horkého května 2023 už dva týdny slavil ligový titul fotbalistů Barcelony, když si vedení klubu pozvalo do kanceláře jednoho ze strůjců triumfu. „Roberte, máme na tebe prosbu....

20. listopadu 2025  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.