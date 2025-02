Problémy v šatně nejsou, ujišťuje pardubický Sychra po debaklech

„Zatím neumím úplně přesně říct, kdy budu připravený do zápasu. Pár tréninků to asi ještě zabere, ale už jedu víceméně naplno,“ nastínil Sychra.

Z lednového soustředění ve Španělsku si přivezl suvenýr v podobě obnoveného problému se stehenním svalem z loňského roku.

„Ozvalo se to znovu. Poměrně dlouho trvalo, než jsem se dal dohromady, ale už se to blíží,“ těšil se Sychra.

Jeho problém je v podstatě jen špička ledovce. Pardubických hráčů během zimní přípravy „popadalo“ daleko víc. Skoro jako by se jednalo o procesní chybu během nastavování tréninkové zátěže. Divil se tomu i sám kouč Pardubic David Střihavka, který podle svých slov podobnou situaci ve své dosavadní trenérské kariéře ještě nezažil.

„Nemyslím si, že by šlo o nějakou chybu trenérů. Spíš bych hledal příčinu třeba v přechodu mezi umělou a přírodní trávou. Úplně nám to nesedlo a zkrátka se to takhle nabalilo,“ mrzelo Sychru.

Následně vznikl pořádně těžký šutr, pod kterým aktuálně pardubičtí fotbalisté leží. Na úvod jara přišly čtyři velmi štiplavé facky v podobě po sobě jdoucích proher s Hradcem, Slavií, Olomoucí a naposledy Boleslaví. K tomu všemu si připočtěte hrozivé skóre 0:12.

„Měli jsme spoustu pohovorů a víme, kde je problém. Hlavně nás trápí ta marodka. Opravdu věřím, že až budeme zdraví, tak zase budeme naše fanoušky bavit dobrým fotbalem,“ nepochyboval Sychra.

Právě ve vztahu k nim může zatím najít uplatnění do doby, než vyběhne do zápasu. Je mu sice teprve třiadvacet a lídry v kabině byste v tomto ohledu museli hledat na jiných místech, nicméně je to Pardubák. Nepočítaje začátky v Ústí nad Orlicí strávil celou kariéru v místním klubu a u „kotelníků“ může jeho slovo mít váhu. Právě ti si po zmíněném domácím duelu s Boleslaví (0:3) zavolali tým k sobě a ptali se, proč ze sestavy mizí domácí hráči. Po zbytku žádali, aby sundal dresy.

„No jo... Hrajeme špatně a fanoušci mají zkrátka na podobné protesty právo. Hlavně kvůli nim nás celá naše situace mrzí nejvíc. Nejen Pardubáky, ale celý tým. Chci všechny ujistit, že v kabině nemáme žádné problémy a makáme na nápravě,“ vzkázal Sychra.

Vojtěch Sychra z Pardubic po promarněné šanci.

Hráči se navzájem podporují i s realizačním týmem, který je v lize teprve chvilku a podobné kritice čelí poprvé v životě.

„Bavíme se mezi sebou. Trenéři mají k ruce hlavně Kamila Vacka s Janem Kalabiškou, ale pomáháme si všichni. Společně věříme tomu, co děláme, a doufáme, že se to zlomí. Snad to bude mít dobrý konec už proti Teplicím,“ přál si Sychra.