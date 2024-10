Studium mi pomáhá odfiltrovat fotbal, říká pardubický záložník Sychra

„Proti Baníku musíme zareagovat na předchozí ztrátu z Dukly (porážka 1:2). Hrajeme doma, takže na něj hodláme vlétnout a hrát důrazně ve všech ohledech,“ slíbil 22letý Sychra.

Zápas proti Dukle na Julisce jste měli skvěle rozehraný. Proč se nepovedlo udržet náskok 1:0?

Jedno z témat, která hodně rozebíráme, je to, že nám vedení v zápase paradoxně spíš ublíží. Druhý poločas se nám nepovedl. Úvodních deset minut ještě bylo v pořádku, dál jsme plnili pokyny tak jako v prvním. Ale pak si vůbec nedokážeme vysvětlit, co se stalo. Během tří minut jsme ztratili zápas, který jsme výsledkově potřebovali zvládnout. Bohužel jsme dvakrát inkasovali poté, co si to tam útočníci Dukly (Mešanovič a Řezníček) vybojovali prakticky sami. Najednou jsme prohrávali a museli to sami otáčet... Nevím, zda jsme na chvíli vypnuli, ztratili koncentraci. Soupeř nás okamžitě potrestal. Takové góly jsme vůbec neměli dostat, měli jsme si to pohlídat. Dohrát to jako v prvním poločase, kde jsme Duklu k ničemu nepustili.

O tom, že vám škodí, když otevřete skóre, mluvil po Dukle i trenér Saňák, který si to vysvětloval novým, nedávno složeným týmem. Ale co s tím jako mladý mančaft můžete za chodu dělat? Souhru a zkušenosti teprve nabíráte, přitom si podobná zaváhání už nemůžete dovolit.

Přihodilo se nám to už několikrát — v Budějovicích, Boleslavi, na začátku sezony taky na Spartě. Máme to dobře rozjeté, a pak se bojíme nebo co; máme dojem, že výsledek musíme bránit. Po prvním gólu musíme chtít přidat další a neřešit, že vedeme. Hrát pořád stejně, jako by to bylo 0:0. Prostě aby se tyhle výpadky nestávaly, protože se to opakuje. Musíme na to najít recept.

Mrzí poslední porážka tím víc, že vás na Julisku doprovodily dva plné autobusy fandů?

Mě osobně strašně, ale rozhodně to bude platit i o zbytku kabiny. Když jsem viděl, že je tam tolik našich fanoušků, byl jsem moc rád. Vím, že to byl „výjezd sezony“, a chtěli jsme jim přinést lepší výsledek. Bohužel se to nepovedlo. Byli slyšet celý zápas, moc si toho vážíme a doufáme, že se to bude opakovat i v sobotu tady.

Pardubický fotbalista Vojtěch Sychra se raduje z gólu v barážovém zápase v Příbrami.

Pro Pardubice to byl třetí neúspěch v řadě, co to s kabinou dělá? Jste pořád v pohodě?

To určitě ne, protože se v tabulce pohybujeme tam, kde být nechceme. Máme jiné cíle. Musíme co nejdříve začít sbírat body. S týmy okolo se nám to bohužel nedaří, což bolí nejvíc. Je to těžké období, ale zažili jsme už i horší. Musíme tvrdě pracovat, protože nic jiného nás z toho nedostane.

Je aspoň něco, oč se dá z duelu na Dukle opřít? Třeba o úspěšný presink z první půle?

Nejen o něj. Ale taky chceme být agresivnější v soubojích, získávat odražené míče.

Co vás napadne, když se řekne Baník Ostrava?

Kvalitní tým, který má dobré individuality. Hrají spolu už nějakou sezonu a dlouhodobě patří do top pětky. Vybaví se mi taky jejich fanoušci, kteří jezdí v hojném počtu i ven. Těším se na to, vždycky se mi pak hraje lépe. Je to silný soupeř, ale hrát se dá s každým.

Zase na trávníku potkáte známé tváře, za Baník kopou expardubičtí Ewerton a Markovič.

Oni jsou víceméně po celé lize kluci, kterým se začalo dařit tady u nás a teď hrají ve větších klubech. Známe je a poctivě se na to připravujeme.

Teď k vám osobně. V uplynulých sezonách jste si vybral smůlu na zranění, že? Byl jste mimo i v přípravě.

To je mi moc líto, protože na tuhle sezonu jsem se fakt těšil, chystal jsem se na ni i mimo přípravu. Odpadl jsem ale hned na jejím začátku a pak to bylo takové chvilku jo, chvilku ne. Mám teď za sebou dva zápasy v základní sestavě, o třetinu sezony už jsem přišel. Chci dělat co nejvíc pro to, abych se zase dostal na úroveň, na které jsem byl. Cítím, že mi ta příprava i herní sebevědomí chybějí. Doufám, že se mi zranění už budou vyhýbat.

S čím jste laboroval?

Od začátku přípravy mě trápil přední stehenní sval. Pak už jsem si myslel, že to je dobré, tak jsem naskakoval s Karvinou a Budějovicemi. Ale následně se to vracelo, takže jsme tomu museli dopřát větší klid a dostávat se do toho znovu pomaleji. Proto jsem nastoupil až v poháru s Aritmou.

Jste rychlostním typem fotbalisty. Blížíte se ve sprintech optimu?

Zdravotně jsem na stu procentech, jinak bych do toho nešel. Ale co se týče herní kondice a sebevědomí, to budu teprve sbírat, chvíli to trvá. Mám to založené na náročnosti a rychlosti, takže k tomu potřebuju odehrát co nejvíc minut.

Po tomhle rozhovoru spěcháte do školy. Kam?

Celou dobu, co jsem tu v A-týmu, studuju na pardubické univerzitě na Fakultě ekonomicko-správní. První tři roky jsem dělal bakaláře obor Ekonomika regionálního sportu. Teď jsem v návazném programu Ekonomika a management. Vycházejí mi tam vstříc.

Bez toho by to asi při vrcholovém fotbalu ani nešlo. Jak to zvládáte?

Náročnější jsou období příprav, kdy se to potkává se zkouškami. Přijedu z tréninku, celý den se pak musím učit. Ale občas jsem za to i rád, protože mi to odvádí myšlenky od fotbalu.

Měl jste to takhle nastavené sám, nebo vás k tomu, abyste vedle fotbalu studoval, ponoukali rodiče?

Asi jsem to takhle měl sám od sebe. Rodiče mě do ničeho netlačili. Vystudoval jsem tu Sportovní gymnázium, a když jsem tu prodloužil smlouvu a věděl, že v klubu budu pokračovat, tak to krásně vycházelo. Řekl jsem si, že to zkusím. Dokud budu v Pardubicích, tak se na té škole pokusím dojít co nejdál.