S baráží jsme už počítali, přiznává karvinský záložník Smrž

„Ta šance sice byla teoretická, ale byla. Škoda,“ řekl karvinský záložník Vojtěch Smrž, jenž proti Bohemians nastoupil na místě stopera místo zraněného Pavla Dreksy.

Jaké to pro vás bylo, hrát uprostřed obrany?

V lize jsem stopera dosud nehrál, bylo to pro mě nové, ale klidně tam hrát můžu. Když bude trenér potřebovat, zaskočím tam, i když se mi lépe hraje v záloze. Je to každopádně jiné. Trenér mi říkal, ať hraji jednodušeji.

Proč jste ten zápas nezvládli?

Těžko říct. Začátek jsme neměli nejhorší, jenže po obdrženém gólu (ve 31. minutě) to bylo ještě horší. Bylo to bez šancí, sice jsme byli více u míče, ale Bohemka hraje dobře v bloku, venku má lepší výsledky. Těžko jsme se k jejich brance dostávali po stranách.

V baráži se utkáte s Jihlavou...

S tím jsme už tak nějak počítali, v hlavách už se nějakou dobu připravujeme na to, že baráž musíme zvládnout za každou cenu.

Vybaví se vám vzpomínky na minulý rok, kdy jste se v Jihlavě v posledním kole ligy zachránili?

Ty tam jsou. Sice jsem to nezažil přímo na hřišti, protože jsem byl zraněný, ale věříme si na ně. Jeden takto důležitý zápas jsme už proti nim zvládli, teď máme dva (28. května doma a 1. června venku).

Do baráže jde z národní ligy i Brno. Nebylo by zajímavější hrát proti němu, když má v kádru bývalé karvinské hráče?

Nespekulovali jsme, s kým bychom mohli hrát. Ale bylo by to speciálnější, protože tam působí Eisi (Eisman), který tady dělal kapitána, a Štěpa (Štepanovský). Ale v zásadě je nám jedno, kdo proti nám nastoupí. Chceme uspět.

Před baráží ještě nastoupíte na hřišti Slovácka. Půjde tam hlavně o to, aby se vám nikdo nezranil?

Ano, a také asi půjde o to, vyzkoušet hráče, kteří tolik nehrají. Nejlepší by samozřejmě bylo vyhrát, ale jinak to už je zápas o ničem. Bude prostor na zkoušení.