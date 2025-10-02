Smrž neprošel dopingovou kontrolou po prosincovém duelu s Karvinou. Pražané několikrát uvedli, že se k případu vyjádří až po jeho skončení. Nyní oznámili, že osmadvacetiletý záložník měl v těle nedovolené množství metabolitu THC.
Smrž hned na začátku roku dobrovolně přerušil kariéru, přestal trénovat s A-týmem a čekal na výši trestu. Antidopingový výbor mu zastavil činnost na dva roky, po odvolání mu ale Národní rozhodčí soud pro sport snížil trest na tři měsíce.
„Hráč se odvolal s odůvodněním, že k požití zakázané látky došlo bez jeho vědomí a zároveň v době mimo soutěžní činnost, tedy více než 24 hodin před inkriminovaným zápasem. Na základě poskytnutých svědectví a znaleckých odborných posudků došel Rozhodčí senát Národního rozhodčího soudu pro sport ve středu 1. října 2025 k závěru, že nález je důvodně pozitivní, zároveň však dodává, že k požití zakázané látky nedošlo v souvislosti se sportovním výkonem,“ stojí v prohlášení Bohemians.
Bývalý hráč Hradce Králové, Mladé Boleslavi a Karviné si tak trest odpykal už během první poloviny roku a mohl se ihned vrátit do tréninku s mužstvem. Obnovenou soutěžní premiéru by si mohl odbýt už v sobotu v Liberci.
„Jsem rád, že je to celé u konce a že máme k dispozici dalšího kvalitního hráče. Jeho nasazení v utkání teď bude záležet hlavně na tom, kdy dožene tréninkové manko. I během trestu a celého řízení se samozřejmě připravoval individuálně, takže v kondici bych problém úplně nehledal. Hůře může působit faktor, kdy byl několik měsíců mimo týmovou přípravu,“ podotkl trenér pražského celku Jaroslav Veselý.