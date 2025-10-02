Chance Liga 2025/2026

Smrž už zase trénuje s Bohemians, trest za doping mu byl zmírněn

Autor: ,
  14:16
Vojtěch Smrž může po pozitivním dopingovém nálezu znovu hrát. Původní dvouletý trest mu byl snížen na tři měsíce a ve čtvrtek se poprvé od ledna opět zapojil do přípravy prvního týmu Bohemians 1905. Devátý celek fotbalové ligy to oznámil na webu.
Slávista Ondřej Lingr v souboji s Vojtěchem Smržem z Bohemians.

Slávista Ondřej Lingr v souboji s Vojtěchem Smržem z Bohemians. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský obránce Jaroslav Zelený (vpravo) a Vojtěch Smrž z Bohemians
Autor gólu Bohemians Vojtěch Smrž (vlevo) se raduje z gólu s Matějem Hybšem.
Slávista Christos Zafeiris diskutuje s Vojtěchem Smržem z Hradce.
Ostravský útočník Nemanja Kuzmanovič bojuje o míč s karvinským záložníkem...
8 fotografií

Smrž neprošel dopingovou kontrolou po prosincovém duelu s Karvinou. Pražané několikrát uvedli, že se k případu vyjádří až po jeho skončení. Nyní oznámili, že osmadvacetiletý záložník měl v těle nedovolené množství metabolitu THC.

Smrž hned na začátku roku dobrovolně přerušil kariéru, přestal trénovat s A-týmem a čekal na výši trestu. Antidopingový výbor mu zastavil činnost na dva roky, po odvolání mu ale Národní rozhodčí soud pro sport snížil trest na tři měsíce.

Bohemians trápí víc než fotbal. Hybš bojuje s rakovinou, Smrž řeší doping

„Hráč se odvolal s odůvodněním, že k požití zakázané látky došlo bez jeho vědomí a zároveň v době mimo soutěžní činnost, tedy více než 24 hodin před inkriminovaným zápasem. Na základě poskytnutých svědectví a znaleckých odborných posudků došel Rozhodčí senát Národního rozhodčího soudu pro sport ve středu 1. října 2025 k závěru, že nález je důvodně pozitivní, zároveň však dodává, že k požití zakázané látky nedošlo v souvislosti se sportovním výkonem,“ stojí v prohlášení Bohemians.

Bývalý hráč Hradce Králové, Mladé Boleslavi a Karviné si tak trest odpykal už během první poloviny roku a mohl se ihned vrátit do tréninku s mužstvem. Obnovenou soutěžní premiéru by si mohl odbýt už v sobotu v Liberci.

„Jsem rád, že je to celé u konce a že máme k dispozici dalšího kvalitního hráče. Jeho nasazení v utkání teď bude záležet hlavně na tom, kdy dožene tréninkové manko. I během trestu a celého řízení se samozřejmě připravoval individuálně, takže v kondici bych problém úplně nehledal. Hůře může působit faktor, kdy byl několik měsíců mimo týmovou přípravu,“ podotkl trenér pražského celku Jaroslav Veselý.

Vstoupit do diskuse

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 10 0 4 6 9:20 4
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Šok ve fotbalovém poháru: obhájce trofeje Sigma Olomouc vypadla s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže. V třetím kole podlehla 2:3 Novým Sadům, klubu z olomoucké čtvrtě. Vypadly také prvoligové Teplice,...

Florentské Lužánky, Džeko stále při chuti. Proč jste v krizi? ptají se Italové Sigmy

Od našeho zpravodaje v Itálii Když přicházíte na kolosální betonový stadion Artemio Franchi ve Florencii, dýchne na vás závan historie. Polovina ochozů není osazená sedačkami, na protilehlé tribuně chybí střecha. Pro fotbalisty...

2. října 2025  14:20

Smrž už zase trénuje s Bohemians, trest za doping mu byl zmírněn

Vojtěch Smrž může po pozitivním dopingovém nálezu znovu hrát. Původní dvouletý trest mu byl snížen na tři měsíce a ve čtvrtek se poprvé od ledna opět zapojil do přípravy prvního týmu Bohemians 1905....

2. října 2025  14:16

Rána pěstí, hrozba stávky! Teplický svaz bouři rozhodčích uhasil a varoval kluby

Kalich přetekl. Rozhodčí v teplickém okrese zvažovali stávku kvůli agresivitě, která v nižších soutěžích eskaluje, i kvůli liknavosti klubů ohledně pořadatelské služby. Rozbuškou byla rána pěstí do...

2. října 2025

Vodit hráče za ručičku? Už nechci. Šéf Sigmy o chodu klubu i vztazích s fanoušky

Premium

Unikátní fotbalová cesta. Nenápadný hybatel olomoucké Sigmy Aleš Škerle je s hanáckým celkem spjatý už od mládí, kdy si ho vyzobli z rodné Třebíče. Prošel mládeží, přes B-tým se vypracoval v...

2. října 2025

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Z ementálu je tvrdá zeď. Po rozpačitém startu se Artis rozjel k výborným výkonům

Na dvě téměř stejně velké poloviny se dá rozdělit vstup fotbalistů Artisu Brno do sezony. V jeho první části, od 1. do 5. kola druhé ligy, připomínala jejich sestava nesourodý spletenec s průchozí...

2. října 2025  11:41

City nadále působí rozpačitě. Jsem nas..., nejsme dost dobří, soptil Haaland

Když po zápase předstoupil před televizní kamery, jako by chvíli přemýšlel, nakolik má být upřímný. A pak Erling Haaland, kanonýr fotbalistů Manchesteru City, spustil: „Jsem nas....! Každý z nás by...

2. října 2025  11:34

Kozel zůstává u fotbalistů Jablonce, podepsal novou trenérskou smlouvu

Luboš Kozel prodloužil smlouvu v Jablonci, který zažívá nejlepší vstup do sezony v klubové historii. Třetí tým tabulky fotbalové ligy o dohodě se svým trenérem informoval na webu, podrobnosti...

2. října 2025  10:58

Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

Po sedmi letech se vrátil domů do Pardubic především jako mentor pro kabinu. Zanedlouho třiatřicetiletý fotbalový záložník Jan Řezníček ale všechny předpoklady otočil vzhůru nohama a ihned se usadil...

2. října 2025  9:05

POHLED: Uměla zadupat i na nejsilnější. Teď Slavia couvla. A elita jí utíká

Premium

Nebyla to přímo ostuda nebo výbuch. Spíš trpké rozčarování. A zároveň vlastně už dlouhodobý jev. Zvykejte si: fotbalová Slavia v pohárech nebaví tak jako dřív. A jestli úterní porážka 0:3 v Miláně s...

2. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

PSG srazilo Barcelonu gólem v závěru, Kovář vychytal bod proti Leverkusenu

Šlágr druhého kola Ligy mistrů skončil vítězstvím obhájce trofeje. Fotbalisté Paris St. Germain v závěru otočili zápas v Barceloně a slaví výhru 2:1. Skvělou formu potvrzuje Erling Haaland, jeho dva...

1. října 2025  22:57,  aktualizováno  23:27

Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási

Utrpení pardubických fotbalistů nekončí. V dohrávce pátého ligového kola podlehli Baníku Ostrava 0:1 a stále čekají na první vítězství v sezoně. Jejich snahu nabouralo vyloučení stopera Davida Šimka...

1. října 2025  19:53,  aktualizováno  20:07

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.