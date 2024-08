Rosického ve Spartě nepřesvědčil. Patrák se zase učí dávat góly

Možná mohl nastoupit třeba zítra večer po boku Matěje Ryneše, Martina Vitíka nebo jiných svých vrstevníků v dresu fotbalové Sparty Praha do odvety v boji o postup do Ligy mistrů proti švédskému Malmö FF.

Její odchovanec Vojtěch Patrák patřil k nejproduktivnějším hráčům v juniorce a později i v rezervě pražského celku, ve dvaceti letech si zahrál Evropskou ligu na San Siru proti AC Milán a v dresu Sparty mu byla přisuzována velká budoucnost. Platil za generační talent.

Potenciál ale v očích Tomáše Rosického (sportovní ředitel Sparty) nenaplnil, začal putovat po hostováních a přes Jihlavu a Jablonec nakonec zakotvil v Pardubicích. Zde má ve čtyřiadvaceti letech aktuálně v kapse tříletý kontrakt a stejně jako východočeský celek vlastně vyhlašuje takový svůj „restart“. Rád by se někde konečně stal tahounem týmu a sázel góly.

„Přesně takhle si to sám dávám do hlavy. Vím, že umím dávat góly, dřív jsem je dával, takže chci být v pozici hráče, který skóruje i asistuje,“ plánoval Patrák.

Útočnou hru Pardubic podpořil už loni, nachystal šest gólových nahrávek, což není špatné číslo, ale v té důležitější kolonce pořád svítila nula. Stejně jako rok před tím v Jablonci.

V letošní sezoně už se ale Patrákovi přece jen trochu ulevilo. Po pěti odehraných zápasech má na kontě už dvě přesné trefy a nebýt neproměněné penalty v Liberci (0:3), mohlo být číslo ještě o fous vyšší.

„Cítím se dobře, vyhovuje mi pozice, jakou jsem letos od trenéra dostal. Mám to trochu na zádech, samozřejmě i s dalšíma klukama, ale sedí mi to. Chtěl bych v tom pokračovat,“ přál si Patrák.

Mluvil takhle bezprostředně poté, co v sobotu večer pomohl Pardubicím v CFIG Areně porazit v derby Hradec Králové (2:1). Chvíli po poločase poslal míč neomylně pod víko po přihrávce od Andreho Leipolda.

„Samozřejmě, že jsem mířil,“ mrknul Patrák. „Bylo to derby se vším všudy. Šli jsme do něj s tím, že ho musíme zvládnout a urvat. Pro fanoušky i kvůli vlastnímu pocitu. Jsem rád, že to vyšlo a pomohl jsem gólem,“ těšilo Patráka.

Zatímco ve většině předchozích utkání Pardubic jste sotva našli něco, čeho by se dalo chytit, derby bylo jiné. I když se občas něco nepovedlo, pořád byly na hřišti cítit ohromné emoce, rivalita na každém kousku hřiště.

Vojtěch Patrák z Pardubic se prosazuje proti Českým Budějovicím.

„Jiskřilo to, s pár klukama z Hradce jsme se trochu poštěkali,“ smál se Patrák. „Patří to k tomu, museli jsme našim fanouškům ukázat, že nám to není jedno. Že nejsme žádné leklé ryby,“ dodal.

Podobný úkol bude před Pardubicemi stát i v neděli. Od 17 hodin nastoupí v Edenu proti Slavii. Půjde o daleko těžší kalibr, ale Patrák má jasno: „Jsem odchovanec Sparty, rivalitu proti Slavii samozřejmě pořád cítím. A budu nastavený podobně, jako na Hradec,“ slíbil.