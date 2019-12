Primární cíl je první šestka, tvrdí jablonecký fotbalista Kubista

Tvrdě trénoval od začátku letní přípravy, bojoval o místo v sestavě, ale 3. července, pár dnů před startem sezony, si v Rakousku v přípravném utkání s německým Bielefeldem vážně poranil kolenní vazy. Do prvoligového kolotoče tak naskočil záložník či obránce FK Jablonec Vojtěch Kubista až po téměř třech měsících na sklonku září. Převážně střídal, ale v neděli dostal podruhé v sezoně šanci v základní sestavě, když nastoupil ve středu zálohy za zraněného kapitána Hübschmana.

„Pokud to beru z týmového hlediska a z toho, že jsme prohráli, tak se mi moc dobře nehrálo. Ale na druhou stranu jsem samozřejmě rád, že jsem zase po delší době nastoupil od začátku a uvidíme, jak to bude dál,“ konstatoval po porážce 0:1 od Českých Budějovic 26letý fotbalový univerzál Vojtěch Kubista, odchovanec jabloneckého klubu.

Zaskočily vás nějak Budějovice?

To ani ne, věděli jsme, že jsou teď v laufu a potvrdily to i na hřišti. Využily jednu situaci, ve které jsou silné, a to jsou brejky. Dlouho jsme je dokázali úspěšně eliminovat, ale pak jsme v té 77. minutě propadli, když jsme byli všichni u jejich vápna. Oni pak šli dva na jednoho a vyřešili to ukázkově. Ale o naší porážce rozhodla hlavně naše nemohoucnost dát branku.

Možná to nebyla nemohoucnost, ale skvělý výkon budějovického brankáře Drobného, je to tak?

Samozřejmě to s tím souvisí, to je jedno s druhým. Ukázal, že je pořád výborný brankář. Balon byl už třikrát čtyřikrát na čáře, ale on to vždy nějak vyrazil. Prostě nás vychytal.

Vy jste se několikrát snažil překvapit ho střelou z dálky, proč to nevyšlo a byla to speciální taktika?

Když to neskončí v síti, tak se to dá líp trefit. Jinak v posledním jejich zápase na Spartě dostal gól z dálky, takže jsme byli od trenéra nabádáni, abychom to zkoušeli. To jsme plnili, on to častokrát jen vyrazil, ale nebyli jsme u těch dorážek včas.

Aktuálně jste dvě kola před koncem podzimní části pátí, ale třetí místo je pořád na dostřel. Je to váš hlavní cíl, i když vás teď čekají dva zápasy venku?

Samozřejmě primárním cílem je udržet se v té první šestce. Čím vyšší umístění, tím lepší, takže se budeme snažit držet dál v kontaktu s čelem a dál hrát o evropské poháry. Tříbodový systém dělá strašně moc, takže rychle zase můžeme být výš.