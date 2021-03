Jablonecký střelec Kubista a radost z výhry v derby: Dáme si něco do pupku

„Mám strašně velkou radost, zase to byl těžký a vyhrocený zápas a já si toho gólu v takhle emočně důležitém utkání s Libercem nesmírně vážím,“ řekl Kubista.

„Co si pamatuju, tak v těch mládežnických kategoriích se spíš v derby dařilo nám, ale potom v dospělých už to tak dobré nebylo. Takže je super dvakrát v sezoně porazit Liberec a myslím, že i naši fanoušci jsou moc spokojení,“ radoval se čerstvě osmadvacetiletý jablonecký fotbalový univerzál Vojtěch Kubista, který momentálně nastupuje na pozici stopera.

Sníval jste jako odchovanec o vítězném gólu v derby nad Libercem? Navíc jste den před zápasem oslavil narozeniny...

...lepší dárek jsem si asi dát nemohl. Všechno to tak krásně a dokonale vyšlo a asi nemůžu být momentálně šťastnější. Navíc šlo o třetí místo. Jinak ne, že by to byl vyloženě můj sen nebo cíl dát Liberci vítězný gól, ty bych chtěl samozřejmě střílet v každém zápase a proti každému týmu, ale dneska prostě všechno zapadlo ideálně do sebe a o to víc je to pro mě jako pro odchovance cennější a užívám si to. Každopádně si za ten gól a za narozeniny dáme v týdnu s klukama něco do pupku.

Jak byste popsal vítěznou trefu, která přišla bleskově po vyrovnání Liberce?

Myslím, že byla hlavně nesmírně důležitá, protože se nám podařilo na tu inkasovanou branku rychle reagovat. To možná celý ten zápas zlomilo, kdo ví, jak by to pak probíhalo dál, protože když se soupeři podaří vyrovnat, tak je pak pět deset minut na koni. O to víc si toho vážím, že jsme Liberec takhle usměrnili zpátky na zem a dál jsme měli vývoj utkání ve svých rukách. Honza Krob to krásně kopnul, o poločase jsme se domlouvali, že to bude cpát na přední tyč a my tam budeme chodit. Při tom gólu se mi podařilo míč hlavou ideálně líznout a krásně to zapadlo na zadní tyč.

Co byste řekl k těžkému terénu v porovnání s předchozími zápasy?

Počasí se mění, ale hřiště se zlepšuje. Naši trávníkáři dělají maximum, aby to bylo připravené co nejlíp a myslím, že se jim to podařilo. Na tu dobu a na to počasí, co tady v týdnu a před zápasem bylo, tak to bylo připravené super. My už s tím ale tak nějak počítáme a víme, že domácí zápasy budeme hrát na takovém těžkém terénu. Zaplaťpánbůh, že jsme se s tím dneska popasovali o trošku líp než Liberec.

Jablonec dokázal dvakrát v jedné sezoně porazit Liberec dosud jen jednou před šesti lety a bylo z toho konečné třetí místo. Nakročili jste tedy opět aspoň k bronzu?

Možná to může být symbolické..., určitě jsme udělali jeden z těch důležitějších kroků k tomu, abychom třeba minimálně na tom třetím místě skončili. Ale těch zápasů furt zbývá hodně, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Máme třeba ještě domácí dohrávku se Spartou, takže další těžké utkání.