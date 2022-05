Rada: Bez opor? Mejdr a Vlkanova chyběli, ale brali jsme to, jak to je

Bylo to hodně velké oslabení právě proti soupeři, který se celou sezonu prezentoval jako tým s nejlepší defenzivou?

Určitě ano, proti nám stála asi nejlepší obrana a nám naopak někteří hráči chyběli. V ofenzívě to bylo prostě znát. Na druhou stranu je třeba říct, že pro nás se toho zas tak moc nedělo, kdybychom hráli o nějaké poháry, medaile či tituly, tak by to mělo větší vliv.

Samotný zápas ukázal sílu nového šampiona, kterého jste sice v této sezoně už jednou porazili, ale podruhé se vám to nepodařilo. Jak jste porážku přijali?

Převládá zklamání, protože, myslím, to utkání jsme prohrát nemuseli. Byl to zápas, kde jsme měli sympatické pasáže, ale nutno podotknout, že tentokrát jsme neměli tolik šancí. Na druhou stranu ani Plzeň. Podle mě z minima vytěžili maximum.

Pro váš tým to byl poslední domácí zápas, byť v mladoboleslavském azylu, kde jste odehráli výborná utkání. Toto však velké tempo nenabídlo. Proč?

Bylo to stylem samotného zápasu. Plzeň nechtěla hrát nějaký extra fotbal a my jsme se ji snažili dobývat, ale trošku bez finále. Potom z toho vznikl takový mač.

Avšak ve výborné atmosféře, kterou spoluvytvořili i vaši fanoušci, kteří za vámi celou sezonu jezdí takovou dálku.

Atmosféra byla opravdu super a my musíme našim fanouškům poděkovat, vždycky se jim povedlo připravit nám dobré prostředí.

V neděli vás čeká poslední zápas sezony na Slovácku. Co od něj čekáte?

Chceme si zahrát ještě kvalitní ligové utkání s dobrým soupeřem. Ještě není konec sezony, my musíme být profesionálové a podat velmi dobrý výkon.