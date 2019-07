Brankář Hrubý začal sezonu první asistencí a další nulou

„No, je to hezké,“ říkal s úsměvem čtyřiatřicetiletý gólman Jablonce, který v 19. minutě páteční předehrávky 1. kola 1. ligy poslal dlouhým přesným pasem rukou míč až na půlící čáru na rozeběhnutého Matouška, ten si ho posunul dopředu, přesprintoval obránce pražských Bohemians Köstla a otevřel skóre.

„Nacvičené to ale není. Trenér po nás chce, že když máme balon v ruce, ať rychle vyhazujeme nebo vykopáváme. Tady byl prostor na to, abych to vyhodil rukou, protože Maty (Matoušek) nebyl až tak daleko a dopadlo to úplně perfektně,“ popsal Vlastimil hrubý. „Možná tomu pomohl i terén, protože to sklouzlo, Maty si míč ťuknul prsama a on je samozřejmě rychlostní hráč, takže z půlky za sebou pak nechal bránícího hráče ještě o deset metrů.“

Ve druhé půli přidal Matoušek druhý gól a Jablonečtí oslavili úvodní tři body. „Jsou pro nás zlaté. Je to strašně důležitá výhra protože ta naše hra ještě nebyla úplně optimální, ale to jsme tak trochu čekali,“ tvrdil Hrubý, který přišel do severočeského klubu v létě 2014 ze Znojma.

V nejvyšší soutěži vychytal v pátek už svoji 56. nulu, z toho v jabloneckém dresu je to čisté konto s vysokým číslem 49 ve 129 utkáních.

Proti Bohemians zažil několikrát problémy při centrovaných míčích kvůli těžkému promáčenému trávníku, nejvíc práce měl ale v závěru, když skvěle zareagoval na prudkou střelu Bartka z první z 15 metrů.

„Bohemka měla nějaký větší závar v první půli a pak to bylo nebezpečné až na konci, ale od toho tam jsem, abych něco chytil,“ říkal Vlastimil Hrubý, který chytal za ze tří čtvrtin nově složenou obranou.

Oproti jarní části už chyběly opory defenzivy Holeš, Hovorka i Sobol, kteří z klubu odešli, navíc se během letní přípravy zranili stopeři Jugas i Kubista. Před Hrubým tak stálo kvarteto Holík, Plechatý, Břečka, Sýkora.

„V tomhle složení jsme vlastně neodehráli žádný zápas. Dominik Plechatý přišel až v pondělí, ten do toho šel naostro a zvládl to perfektně. Pár zaváhání tam samozřejmě bylo, ale byly to maličkosti. Nějaká spolupráce už tam vidět pomalu je, komunikace je dobrá a já věřím, že každým přibývajícím zápasem to bude lepší a lepší,“ míní Hrubý.

Další test za nově složenou obranou ho čeká tuto sobotu, kdy fotbalisté Jablonce nastoupí od 19.30 v utkání 2. kola na Letné proti Spartě.