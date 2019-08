První je obrana. I s Příbramí, burcuje kapitán Slovácka Daníček

Bohatým berou, chudým dávají. Vizitku fotbalových Jánošíků si v úvodu nové sezony vybudovali hráči Slovácka, kteří zvítězili na hřištích pohárových účastníků Sparty i Plzně, ale ještě teď jim nedává spát domácí prohra s nováčkem z Českých Budějovic.

„Momentálně to tak trochu vypadá. Samozřejmě to chceme změnit,“ říká před sobotním domácím zápasem s Příbramí kapitán Slovácka Vlastimil Daníček. „To víte, že bychom raději všechno vyhrávali,“ dodává s úsměvem.

Zásadní otázka: jak udržet výkonnost ze zápasů se Spartou, Zlínem nebo Plzní i do běžných duelů, třeba proti Příbrami?

Dodržovat, co uslyšíme od realizačního týmu. Musí tam být vůle po vítězství, chtíč. Plnit taktické pokyny na sto procent. Snažíme se o to pokaždé, ale někdy to vyjde, jindy ne. Slyšel jsem, že v zápasech, kdy máme dobývat, máme trochu problém. A u silnějších mužstev naopak můžeme hrát na brejky. Pořád je na čem pracovat. Hlavně nasazení a chuť vyhrát jsou tím zásadním, s čím do zápasu musíme jít.

Podobně jste mluvili už před Budějovicemi, tedy po výhře na Spartě.

Lidi vnímají, že je to podobný dvojzápas. Zase jsme udělali pěkný výsledek venku, teď bude důležitější to potvrdit doma.

V čem jste se z prohry s Budějovicemi poučili?

Klíčová je maximální koncentrace na zápas. Jak povolíme o jedno procento, jde to hned vidět. Musíme jít pořád nadoraz, tak to holt u nás je.

Připomínali jste si teď to utkání?

Hodně ne, nešlo o každodenní připomínání, ale něco jsme si k tomu řekli hned na začátku týdne.

Jste týmem, který kromě stoprocentní koncentrace potřebuje taky vstřelit v zápasech první branku. Při obou letošních porážkách jste naopak poměrně brzy inkasovali.

Ukazuje se, že když první gól dáme my, zvládáme zápasy líp. Platilo to v přípravě a začátek sezony to jen potvrdil. Důležité je odrazit se od nuly vzadu. Pořád si říkáme, že když do obranné fáze dáme sto procent, jsme schopní nahoru něco vymyslet a je už jen otázkou, jestli se prosadíme nebo ne. Základem všeho je pevná defenziva, tak to máme momentálně nastavené.

Brankář Matouš Trmal už má tři čistá konta, ale proti Spartě, Zlínu ani Plzni se na ně přehnaně nenadřel. Dost mu to ulehčujete, že?

Tak to nemůžete brát. My jsme jej zase nechali hrozně vymáchat v Jablonci (prohra 0:6 – pozn. red.), bylo mi ho až líto, že si skoro nesáhl na balón. Bylo pro něj asi hodně těžké si pak srovnat hlavu a podobně. Je to zkrátka vzájemné, někdy pomůžeme my jemu třeba skokem do střely, jindy zase on nám nějakým fantastickým zákrokem. Tak to má být, fotbal je týmová hra.

Nesvádí zápasy s Budějovicemi nebo Příbramí víc k tomu hnát se dopředu?

Tady opravdu platí, že základem je dodržovat taktické pokyny trenérů. Ti nám vtloukají do hlav, že první je defenziva, až pak můžeme myslet na ofenzivu.

Sparta nebo Plzeň vás ale k pozornému bránění svou hrou vyloženě nutí.

U Příbrami víme, že mají rychlé hráče, dobrou útočnou fázi. Vykřičník u nich svítí.

Nebezpečný přechod vpřed měly už i Budějovice, že?

Přesně tak. A my jsme si s tím neporadili. Jednoduše nás přečíslovali tím, že si krajní záložníci sbíhali do středu. Neporadili jsme si s touto defenzivní fází, tím jsme těžko měli balón, všude jsme byli o krok později, od toho se pak odvíjela i naše útočná fáze. Opravdu platí, že když budeme dobře bránit, budeme mít víc balónů, třeba i strhneme lidi nějakou dobrou útočnou akcí, to je pro nás taky hodně důležité.

Hodně vám v posledních dvou zápasech pomohl uzdravený útočník Tomáš Zajíc, který dva góly vstřelil a na třetí přihrál?

Když jsem viděl, jak dřel, aby se mohl vrátit, říkal jsem si, že se mu to může vrátit a těžit z toho bude i celé mužstvo. Přece jen nějaké zkušenosti má, takže i když už zase začal hrát, dal si nějaký trénink navíc. A i díky tomu se vrací ve střelecké formě, kterou potřebujeme. Doufám, že mu vydrží. My mu k tomu pomůžeme.

Jak spokojení jste s devíti body po pěti kolech?

To se mi hodnotí špatně, protože za měsíc může být všechno jinak. Nějaké série už jsme si s klukama zažili... Je to slušný počin, ale vykřičníky tam jsou a asi vždycky budou. Jsem rád, že jsme porazili Zlín. Výhra v Plzni to možná u někoho trošku přebíjí, ale já bych se ke Zlínu chtěl vrátit. Předtím jsme si nadrobili zápas v Jablonci, takže jsme to museli zvládnout. Nebylo to pro nás jednoduché, ale šlo nám o to vrátit klubu renomé, zase trochu pozvednout značku Slovácko, protože Jablonec byl ohromnou ostudou. Musím přiznat, že už dlouho jsem nebyl tak nervózní jako před Zlínem. Zvládli jsme to, nabalila se na to výhra v Plzni, je na nás, jak to bude dál.