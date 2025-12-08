„Teď už mě nic nepřekvapí,“ prohodil Daníček, který svoje nevšední představení vyšperkoval gólovou hlavičkou ve druhém poločase. „Trenér mi říkal, že když nedám branku, končím,“ culil se nečekaný hrdina zápasu.
Jakmile se při úvodním výkopu objevil na špici slovácké ofenzívy, nikdo na stadionu nechápal.
„Co tady děláš?“ divil se Milan Petržela, když se v přípravě na Plzeň postavil Daníček v útočné trojici vedle něj a Marka Havlíka. „Trenér říkal, že potřebuje mít vpředu nějakého magora,“ líčil Petržela, který v 33. minutě otevřel skóre sobotního mače.
Na levé straně vystihl pomalou rozehrávku gólmana Wiegeleho a po zmatcích v malém vápně, k nimž přispěl i Daníček, doklepl sražený míč zblízka do sítě.
Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela
Zatímco Petržela svůj jubilejní 60. ligový zásah (a první od října 2023) z úcty k bývalému klubu neslavil, Daníček se po své trefě v euforii objímal s fanoušky v kotli.
„Hrozně dlouho jsem nedal gól, natož ze hry. Také jsem dlouho nevyhrál zápas, abych byl na hřišti. V derby se Zlínem jsem byl vykartovaný a předtím s Teplicemi jsme výsledek otáčeli a šel jsem dolů za nepříznivého stavu,“ povídal Daníček, který se prosadil poprvé od loňského května.
V sobotu přidal navrch efektní asistenci levou šajtlí před brankou Blahúta do šatny na 2:0. „Věděl jsem, že bych obránci neutekl, takže byla jediná možnost míč posunout Páťovi,“ vysvětloval Daníček.
Daníček štval nejen Červa
„Vyřešil to úžasně,“ ocenil ho trenér Roman Skuhravý, z jehož taktické dílny vzešel nápad s Daníčkem na hrotu.
Na hřiště ho poslal z jasným záměrem – spouštět napadaní plzeňské rozehrávky přes Lukáše Červa. „Začínal presovat ode mě, a když se naposouvali, pokračoval na stopera,“ potvrdil Červ.
„Hrál výborně, splnil, co se od něj očekávalo. Byl nepříjemný v soubojích, nabízel se, běhal, dal gól, na druhý nahrál. Klobouk dolů,“ vysekl mu poklonu Petržela.
Za 78. minut, než ho vystřídal bývalý reprezentant Krmenčík, toho blonďatý univerzál stihl tolik, co ostatní tři kovaní forvardi týmu za celý předchozí podzim dohromady. „Nejsem spokojený s hrotovými útočníky Slovácka,“ pronesl Skuhravý.
Daníčka by tak postavil proti Plzni na hrot, i kdyby byli Medved s Kvasinou zdraví. Nemluvě o Krmenčíkovi.
„V meziprostoru jsme neměli tu správnou pracovitost. Nic proti Krmenčíkovi, ale je to lajdák. Vlasta není líný na krok,“ objasňoval Skuhravý svoje myšlenkové pochody.
Styl předchozího kouče Slovácku neseděl. Konečně chceme hrát fotbal, těší Tetoura
Zároveň sázel i na jeho slovácké srdce. „V této situaci je pro mužstvo klíčový. Je to hráč a ne sráč,“ řekl nový kouč Slovácka natvrdo a bez příkras.
Že ho proti Viktorii plánuje vysunout dopředu, mu předestřel už před pondělním tréninkem.
„Kašlu na předsudky, jestli jste defenzivní záložník nebo stoper. Jen musíte hráči přesně vysvětlit, co po něm chcete. Sehrál to precizně. Byl v timingu, přesný, odměnilo ho to gólem a asistencí,“ shrnul Skuhravý.
Obránce se na roli útočníka těšil
Netradiční roli vzal Daníček bez reptání. Dokonce se na ní začal těšit. „Trenér mi po pátečním tréninku řekl, už se mě na nic neptej, v sobotu tam prostě hraješ. Uvidíš, bude tě to bavit. Tečka. A bavilo,“ vyprávěl Daníček.
Hru útočníků předem nestudoval. Pro pár rad si zaskočil ke Krmenčíkovi. „Vtipů a srandiček jsem ale přes týden slyšel hromadu,“ přiznal.
Že z něj Skuhravý vyrobil útočníka, je součástí jeho širšího záměru. Když před závěrečnými čtyřmi podzimní koly přišel do Hradiště, udělal si důkladnou analýzu kádru a řekl si, že bude co nejvíce využívat střední záložníky.
Ze Slovenska do Slovácka. Spousta lidí mi říká, že jsem magor, říká trenér Skuhravý
„Ve Slovácku jsou to momentálně nejlepší hráči. A změnou hry mají šestkoví hráči najednou prostor dostat se do hlubokého běhu za obrannou linii. Viděl jsem, že na to má Vlasta cit,“ vyložil Skuhravý.
Že by se ale z Daníčka stal na stará kolena natrvalo útočník, není moc pravděpodobné. Už příští týden v Teplicích ho možná při absencích v zadních řadách (Rundič, Stoječevski nuceně stáhne zase dozadu.
V sobotu si ale ověřil, že ho může s úspěchem využít i na špici ofenzivy.