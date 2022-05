Vlašim by ligu hrála v Příbrami. Když zvládne baráž, co dál musí splnit

První zápas ve čtvrtek v Teplicích, v neděli odveta ve Vlašimi. Na místním stadionu v Kollárově ulici lze baráž odehrát, splňuje podmínky pro účast v druhé lize.

„Před sezonou jsme měli velké ambice, ale baráž, to je spíš sen,“ říká vlašimský sportovní ředitel Jan Jícha.

Pokud by Vlašim prvoligového soupeře přemohla, musela by pro svá domácí utkání hledat azyl podobně jako předchozí nováčci Pardubice a Hradec Králové.

„Postup přinese radost, ale taky ekonomickou a sportovní náročnost. Pořád hledáme řešení,“ poznamenává Jícha.

Hlavní problém je totiž infrastruktura čili stadion. Ten vlašimský podmínky pro účast v nejvyšší soutěže momentálně nesplňuje.

Klub či město, které je majitelem a areál klubu pronajímá, by tam musely v první řadě vybudovat vyhřívaný trávník, osvětlení i zvětšit požadovanou kapacitu, která je pro první ligu 4500 míst, z toho 3500 k sezení.

K tomu se váže i zázemí pro mužstva a rozhodčí, například větší kabiny.

Žižkov ne, Jihlava taky ne, Příbram ano

Profesionální kluby musí projít licenčním řízením. Vlašim požádala o tzv. licenci Silver, s níž lze první ligu hrát.

Pokud splní všechny požadavky s výjimkou vyhovujícího stadionu v místě sídla klubu, může nejvyšší soutěž hrát v jiném městě, kde stadion kritéria splňuje. V tomto případě by to bylo v Příbrami.

„Zvažovali jsme víc stadionů. Pro nás by ideální byla Praha, kam to máme nejblíž. V úvahu by připadala i Jihlava,“ poznamenal Jícha.

Klub z Čech si však nesmí najít azyl na Moravě a naopak. Jihlava tím pádem byla ze hry. Pražský stadion na Žižkově by zase vyžadoval úpravy, proto se Vlašim obrátila na Příbram. Tam na problém nenarazila.

Z Vlašimi do Příbrami je to 81 kilometrů. Jižní cestou přes Votice a Sedlčany v běžném provozu strávíte přibližně osmdesát minut. Stejný čas byste potřebovali i při severní cestě přes pražský okruh a dálnice D1 a D4, ujeli byste však o čtyřicet kilometrů víc.

Vybojovat si ligu na hřišti, splnit licenční podmínky a najít vyhovující stadion. Co dál?

Po roce v azylu návrat domů

Vlašim by následně musela využít práva přechodného období a po dobu nováčkovské sezony by tedy hrála v azylu. „Pak bychom se chtěli vrátit domů,“ podotkl Jícha.

Pokud by se však během roku vlašimský stadion zrekonstruovat na požadovanou úroveň nestihl, při následujícím licenčním řízení by klub musel požádat o právo na rekonstrukci a doložit, že v sídle klubu buduje stadion s prvoligovými parametry.

Tak jak to velí povinnost Pardubicím a Hradci Králové, kde se staví. Proto oba východočeské kluby mohou hrát nejvyšší soutěž dál mimo své město.

Klub je pod bedlivou kontrolou a musí prokazovat, že skutečně stadion buduje. Následně může v jiném městě mimo své sídlo hrát další tři roky.

Pokud dokumenty pro rekonstrukci klub nepředloží, znamená to administrativní sestup a pokutu v řádech milionů.

Fotbalisté Vlašimi se radují z gólu. Vpravo Denis Alijagič.

„Ještě než bychom do ligy šli, museli bychom mít všechno dopředu zajištěné. Jít do toho s tím, že po jedné sezoně v Příbrami bychom doma hrát nemohli a museli zpátky do druhé ligy, nedává smysl,“ zdůraznil Jícha.

Vlašim je malé město na jihovýchodě Středočeského kraje v okrese Benešov, žije zde přibližně jedenáct tisíc obyvatel.

Fotbal zde má velkou tradici. K postupu do nejvyšší soutěže měl místní klub blízko už v roce 1978, kdy však v baráži proti VSS Košice neuspěl.

Jak pomáhá Slavie

V druhé nejvyšší soutěži hraje klub nepřetržitě od roku 2013. Letošní úspěšnou sezonu zažil především díky spolupráci se Slavií, která vypomáhá hráčsky i trenérsky. Koučem je Martin Hyský.

Na jaře je v kádru devět hostujících slávistů plus Josef Řehák a Nedžad Zinhasovič, kteří Slavii ještě nedávno patřili.

Slávisté ve Vlašimi brankář: Matyáš Vágner obránce: Michal Hošek záložníci: Jakub Křišťan, Tomáš Rigo, Marek Icha, Martin Douděra, Matěj Jurásek útočníci: Jonáš Kneifel, Adam Toula trenér: Martin Hyský

Na podzim za Vlašim nastupovali také další slávisté Denis Alijagič, Denis Višinský či Filip Prebsl, kterým úspěšné účinkování vyneslo hostování v prvoligovém Liberci.

„Se Slavií to probíráme, je co se týče našeho klubu připravena na obě varianty, tedy na první i druhou ligu. Ale rozhodnutí je čistě na nás,“ doplnil vlašimský sportovní ředitel.

Může se stát, že Vlašim si zajistí právo účasti ve Fortuna lize, ale následně podá přihlášku jen do druhé ligy. Los obou soutěží se uskuteční 21.června.

„Chtěli bychom v tom mít jasno co nejdřív, aby to bylo férové vůči soupeřům,“ doplnil Jícha.

Pokud vítěz barážového dvojutkání účast v nejvyšší soutěži odřekne, jeho pozici převezmou týmy podle následujícího klíče: 14. tým první ligy (Bohemians), 2. tým druhé ligy (Vlašim), 3. tým druhé ligy (Opava), 15. tým první ligy (Teplice).

Pokud by tedy v baráži uspěli například Bohemians a Vlašim, která by následně podala přihlášku do druhé ligy, právo volby by měla Opava.