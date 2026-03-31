„Střídali jsme ho preventivně. Věříme, že do příštího víkendu bude v pořádku, protože je pro nás velice důležitý,“ říkal tehdy už bývalý ostravský trenér Tomáš Galásek.
Vše bylo jinak.
Od Sinjavského zranění uplynulo 67 dnů a na ostrý start za Baník pořád čeká. Zatím, aby se dostal do tempa, odehrál dva poločasy za druholigovou rezervu a jeden v páteční přípravě proti Odře Opole (2:0).
„To, že jsem nemohl hrát tak dlouho, mě překvapilo,“ podotkl Sinjavskij. „Věřil jsem, že po týdnu dvou budu fit, ale protáhlo se to.“
Baroš chystá velkolepou rozlučku. Do Ostravy pozval i hvězdy Liverpoolu
Jak se vůbec zranil?
„Při jednom ze soubojů jsem spadl a cítil, že rameno není v pořádku. Chtěl jsem ale hrát dál, a když jsem za chvíli házel aut, rameno mi zase vyskočilo. To už jsem věděl, že to dál nepůjde,“ odpověděl.
Zranění ho mrzelo o to víc, že se mu v přípravě dařilo a chtěl se v novém klubu hned ukázat. „To už je pryč, to už nikoho nezajímá. Teď máme nového trenéra a pro mě začalo všechno od nuly,“ řekl.
„Vlasij je velmi silný s míčem. Nejprve ho ale musíme na vše připravit, protože ta absence byla delší. Teprve teď se k nám do tréninkového procesu vrací naplno,“ uvedl nynější ostravský kouč Ondřej Smetana.
A co na to estonský reprezentant?
„Už se cítím dobře. Když už jsem nastoupil za béčko, tak asi můžu hrát,“ odpověděl 29letý obránce, který v Česku začínal v roce 2021 v Karviné a přes Slovácko a Bohemians Praha 1905 se vrátil do Slezska.
O tom, jestli by mohl naskočit do nedělního utkání, v němž Ostravští od 15.30 hostí Slavii Praha, mluvit nechce. „To nezáleží na mně,“ podotkl.
Je ale přesvědčený, že to nejtěžší má za sebou. „Stalo se mi to v kariéře už podruhé, takže jsem byl na vše připravený lépe.“
Mnohem snadněji by se mu naskakovalo do mužstva, které šlape, leč Baník se trápí, je předposlední, bojuje o záchranu.
„Něco takového nezažívám poprvé,“ připomněl Vlasij Sinjavskij. „O záchranu jsem hrál se Slováckem, s Karvinou jsem spadl... Každý tým chce hrát nahoře a bojovat o poháry, ale nynější sezona je taková. Udělám stejně jako další kluci všechno pro to, abychom se vyhnuli i baráži.“
Co podle něj mužstvo potřebuje, aby se zvedlo?
„To je otázka na trenéra. Navíc za áčko jsem ještě žádný mistrák neodehrál. Až budu mít za sebou nějaké zápasy, tak snad budu moci něco říct.“
Na levém kraji sestavy musí bojovat i s velkou konkurencí. Na jeho postu nastupuje zkušený Daniel Holzer a do hry se po zranění dostává i Srdjan Plavšič. Navíc Ostravští po Sinjavského zranění rychle vyřídili hostování Hamidoua Kanteho ze Slavie Praha.
„Konkurence je dobrá, je všude. To, že na jeden post jsou dva tři hráči, je normální věc,“ myslí si Sinjavskij.
Zda se hra ostravského mužstva po nynější třítýdenní přestávce zlepší, si netroufá říct. „To se uvidí až v utkání se Slavií. Všichni doufáme, že to bude lepší.“
Nadcházející náročný los ho neděsí. Baník po Slavii bude hrát v Jablonci, načež přivítá 18. dubna od 15.00 Bohemians Praha 1905 a 25. dubna od 16.00 Plzeň.
„Jo, jo, jsou tam tři týmy z elitní čtyřky. Rozumím tomu, s kým budeme hrát, ale je jedno, proti komu hrajeme, za výhru jsou vždy tři body a za prohru žádný,“ řekl Sinjavskij. „Víme, jak těžký soupeř je Slavia, že v lize tuto sezonu ještě neprohrála, ale my musíme bodovat. A kór doma.“
Do boje o udržení jsou namočené i někdejší Sinjavského kluby Slovácko a Bohemians Praha 1905.
„Tak za ně už nehraju...“ namítl Sinjavskij. „Ale mám tam hodně kamarádů. Každopádně to je divná věc, ale doufám, že oba týmy v lize zůstanou a Baník také, takže snad spadne někdo jiný.“