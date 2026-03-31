Chance Liga 2025/2026

Uzdravený Sinjavskij chce přispět k záchraně Baníku: Nezažívám to poprvé

Jiří Seidl
  10:43
Fotbalový obránce Vlasij Sinjavskij v zimě přestoupil do ostravského Baníku s velkým očekáváním. Na levém kraji obrany měl pořádně zvednout konkurenci. Jenže v lednu na závěr přípravy v Turecku si v utkání s Widzewem Lodž poranil rameno.
Obránce fotbalistů ostravského Baníku Vlasij Sinjavskij dobíhá k Tomáši...

Obránce fotbalistů ostravského Baníku Vlasij Sinjavskij dobíhá k Tomáši Přikrylovi z Odry Opole v přípravném utkání, které Ostravští minulý týden na Bazalech vyhráli 2:0. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Obránce Vlasij Sinjavskij z Bohemians uniká s míčem Davidu Mosesovi ze Slavie.
Plzeňský Amar Memič se ve skluzu snaží zastavit průnik Vlasije Sinjavského z...
Zleva Vlasij Sinjavskij ze Slovácka a Michal Trávník ze Slovácka se radují z...
Záložník Vlasij Sinjavskij ze Slovácka si kryje míč před Eldarem Šehičem z...
6 fotografií

„Střídali jsme ho preventivně. Věříme, že do příštího víkendu bude v pořádku, protože je pro nás velice důležitý,“ říkal tehdy už bývalý ostravský trenér Tomáš Galásek.

Vše bylo jinak.

Od Sinjavského zranění uplynulo 67 dnů a na ostrý start za Baník pořád čeká. Zatím, aby se dostal do tempa, odehrál dva poločasy za druholigovou rezervu a jeden v páteční přípravě proti Odře Opole (2:0).

„To, že jsem nemohl hrát tak dlouho, mě překvapilo,“ podotkl Sinjavskij. „Věřil jsem, že po týdnu dvou budu fit, ale protáhlo se to.“

Jak se vůbec zranil?

„Při jednom ze soubojů jsem spadl a cítil, že rameno není v pořádku. Chtěl jsem ale hrát dál, a když jsem za chvíli házel aut, rameno mi zase vyskočilo. To už jsem věděl, že to dál nepůjde,“ odpověděl.

Zranění ho mrzelo o to víc, že se mu v přípravě dařilo a chtěl se v novém klubu hned ukázat. „To už je pryč, to už nikoho nezajímá. Teď máme nového trenéra a pro mě začalo všechno od nuly,“ řekl.

„Vlasij je velmi silný s míčem. Nejprve ho ale musíme na vše připravit, protože ta absence byla delší. Teprve teď se k nám do tréninkového procesu vrací naplno,“ uvedl nynější ostravský kouč Ondřej Smetana.

Obránce Vlasij Sinjavskij z Bohemians uniká s míčem Davidu Mosesovi ze Slavie.
Plzeňský Amar Memič se ve skluzu snaží zastavit průnik Vlasije Sinjavského z Bohemians.
Zleva Vlasij Sinjavskij ze Slovácka a Michal Trávník ze Slovácka se radují z vítězství nad Duklou a záchrany v lize. (květen 2025)
Záložník Vlasij Sinjavskij ze Slovácka si kryje míč před Eldarem Šehičem z Baníku Ostrava.
6 fotografií

A co na to estonský reprezentant?

„Už se cítím dobře. Když už jsem nastoupil za béčko, tak asi můžu hrát,“ odpověděl 29letý obránce, který v Česku začínal v roce 2021 v Karviné a přes Slovácko a Bohemians Praha 1905 se vrátil do Slezska.

O tom, jestli by mohl naskočit do nedělního utkání, v němž Ostravští od 15.30 hostí Slavii Praha, mluvit nechce. „To nezáleží na mně,“ podotkl.

Je ale přesvědčený, že to nejtěžší má za sebou. „Stalo se mi to v kariéře už podruhé, takže jsem byl na vše připravený lépe.“

Mnohem snadněji by se mu naskakovalo do mužstva, které šlape, leč Baník se trápí, je předposlední, bojuje o záchranu.

„Něco takového nezažívám poprvé,“ připomněl Vlasij Sinjavskij. „O záchranu jsem hrál se Slováckem, s Karvinou jsem spadl... Každý tým chce hrát nahoře a bojovat o poháry, ale nynější sezona je taková. Udělám stejně jako další kluci všechno pro to, abychom se vyhnuli i baráži.“

Vlasij Sinjavskij ze Slovácka se snaží zastavit postup Lukáše Sadílka ze Sparty.

Co podle něj mužstvo potřebuje, aby se zvedlo?

„To je otázka na trenéra. Navíc za áčko jsem ještě žádný mistrák neodehrál. Až budu mít za sebou nějaké zápasy, tak snad budu moci něco říct.“

Na levém kraji sestavy musí bojovat i s velkou konkurencí. Na jeho postu nastupuje zkušený Daniel Holzer a do hry se po zranění dostává i Srdjan Plavšič. Navíc Ostravští po Sinjavského zranění rychle vyřídili hostování Hamidoua Kanteho ze Slavie Praha.

„Konkurence je dobrá, je všude. To, že na jeden post jsou dva tři hráči, je normální věc,“ myslí si Sinjavskij.

Zda se hra ostravského mužstva po nynější třítýdenní přestávce zlepší, si netroufá říct. „To se uvidí až v utkání se Slavií. Všichni doufáme, že to bude lepší.“

Nadcházející náročný los ho neděsí. Baník po Slavii bude hrát v Jablonci, načež přivítá 18. dubna od 15.00 Bohemians Praha 1905 a 25. dubna od 16.00 Plzeň.

„Jo, jo, jsou tam tři týmy z elitní čtyřky. Rozumím tomu, s kým budeme hrát, ale je jedno, proti komu hrajeme, za výhru jsou vždy tři body a za prohru žádný,“ řekl Sinjavskij. „Víme, jak těžký soupeř je Slavia, že v lize tuto sezonu ještě neprohrála, ale my musíme bodovat. A kór doma.“

Do boje o udržení jsou namočené i někdejší Sinjavského kluby Slovácko a Bohemians Praha 1905.

„Tak za ně už nehraju...“ namítl Sinjavskij. „Ale mám tam hodně kamarádů. Každopádně to je divná věc, ale doufám, že oba týmy v lize zůstanou a Baník také, takže snad spadne někdo jiný.“

Vstoupit do diskuse

28. kolo

Kompletní los

26. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Šéf jihočeského fotbalu: Ať viníci navždy zmizí. Kauza je průřez společností

Tomáš Pintér, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu a starosta Plané...

Přesně týden se český fotbal vzpamatovává z odhalení velké korupční kauzy. Její vyšetřování a dopady budou trvat dlouho a pocítí to i v regionech, kterých se věc primárně netýká. „Z 360 tisíc členů...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.