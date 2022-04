Nešťastník Ljovin. Neudělal gesto na podporu Ukrajiny, pak hrubkou pomohl Spartě

Po jeho pravé ruce tleskal brankář Nguyen, po jeho levé záložník Havlík a Ljovin? Mnul si ruce o sebe, jako by se chtěl zahřát.

Ze záběrů televizní kamery to vypadá, že Ljovin se něco spoluhráče zeptá, Havlík jen pokrčí rameny.

Sedmadvacetiletý ruský středopolař Slovácka neprožívá povedené období.

Před týdnem proti Karviné nastoupil v 78. minutě, ale zápas kvůli špatnému výkonu nedohrál. Trenér Svědík ho stáhl po osmi minutách.

V neděli na Spartě dostal šanci v základní sestavě. Po čtvrthodině zkazil rozehrávku, z následující akce měli sparťané vyloženou šanci. Ale Ljovin svůj přehmat odčinil, skočil proti střele staršího z Krejčích a zabránil gólu.

„Tak by to mělo být, svou chybu napravil,“ poznamenal trenér Martin Svědík.

V závěru poločasu, jen pár vteřin poté, co jeho spoluhráč Daniel Holzer vyrovnal na 1:1, Ljovin chyboval podruhé. A osudově.

Při rozehrávce jako poslední hráč podklouzl, dotírající Dočkal mu míč vzal a sólu zakončil přesně k tyči. Ljovin schoval obličej do dresu, který si vyhrnul.

„Třicet minut jsme hráli slušně, v tempu, měli šance, mohli jít do vedení. I když jsme inkasovali, pokračovali jsme v aktivní hře a vyrovnali. Cílem bylo dohrát poločas na jedna jedna, aby to Sparta pak měla těžší. V druhé půli by musela hrát jinak, ale my jsme ji to hrubkou usnadnili,“ poznamenal trenér Svědík.

„Takovou chybu, jakou udělal Ljovin, to se stát nemůže. V takové situace to musíme hrát bezpečně. Ovlivnilo to výsledek,“ zdůraznil kouč Slovácka.

„Nám to hodně pomohlo,“ řekl sparťanský kouč Pavel Vrba. „Ale i my jsme vzadu zaváhali, Slovácko to nevyužilo,trefilo i tyč, kdežto my jsme soupeře potrestali.“

Ruský středopolař nejspíš v příštím zápasu zase usedne na lavičku.

„On sám si tu chybu uvědomil. Na další šanci si bude muset počkat. Musí si ji zasloužit.. Ale určitě nepřemýšlím tak, že bychom ho měli odepsat, to určitě,“ doplnil Svědík.