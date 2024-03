Šmicer o politikaření i propadáku Sparty s Liverpoolem: Snižuje to českou ligu

O českém fotbale se krátce rozhovořil v obležení selfiechtivých fanoušků ve „svém“ Děčíně, kde jako trenér dozoroval vyprodanou páteční exhibici Combatball, což je mix basketbalu, zápasu řeckořímského a ragby.

Zaskočilo vás, že Sparta i v odvetě v Liverpoolu fatálně selhala?

Měla strašně špatný začátek. Když ve třinácté minutě prohráváte 0:4, co k tomu říct... Těžké. Kluci udělali vzadu dvě tři chyby, přitom oni je při rozehrávce trestali už v Praze. Myslím, že měli hrát trošičku jednodušeji, dávat balon rychle dopředu a tam se ho snažit udržet. Rozehrávat odzadu, když Liverpool je výtečný v presinku, to si koledujete o ztráty a oni je potrestají. Což se stalo.

Bylo vám Sparty líto?

Až jsem si říkal, že snad ano. Že to není dobrý. Snižuje to naši ligu, když ve dvou zápasech dostanete jako český mistr 1:5 a 1:6. Není to dobrá vizitka.

Anglická média psala o slabém soupeři, beznadějné Spartě.

Nechci to nazývat ostuda, ale není to nic příjemného. Oni si tam řeknou: Jaké jsou v Česku asi ostatní týmy, když jejich mistr hraje takhle? Nepovedlo se jim to, mysleli si, že odvedou lepší výkon. Ale takový je fotbal, někdy se to prostě stane.

A jak jste utkání prožíval fanouškovsky?

Kdybych si měl vybrat mezi Spartou a Liverpoolem, komu fandit, vyberu si Liverpool. Podvědomě ale nechcete, aby sparťané dostali jedenáct gólů, to jsem si fakt nepřál. Myslel jsem si, že zahrají líp.

Fotbalová legenda Vladimír Šmicer jako trenér Týmu Houška při exhibičním zápase Combatball 3 v děčínské hale.

Slavia vypadla v osmifinále s AC Milán, ale prala se dvakrát v oslabení.

Oba zápasy ovlivnily červené karty. Jestli byly po právu, nebo ne... rozhodčí si je asi obhájí. Nechci brečet, ale obě se mi zdají přísné. I ta Dioufova v Miláně, i když ta byla pochopitelnější než u nás. Ano, od Holeše to bylo jasné šlápnutí, byl tam pozdě, ale ne v situaci, kdy by šel někdo sám na bránu nebo by zabránil brankové příležitosti. Měli jsme možnost dvakrát si to rozdat s Milánem, v podstatě jsme o to dvakrát přišli kvůli vyloučením. Vypadalo to, že bychom s nimi mohli hrát vyrovnané partie. Jestli by tomu tak bylo, to už se nedozvíme. Snad jedině za rok.

Nový reprezentační trenér Ivan Hašek oznámil svoji první nominaci. Překvapila vás?

Omladil. Vybral kluky, kteří si to zaslouží, moc výhrad k tomu nemám. Uvidíme, jak se jim povedou dva přípravné zápasy, z toho se odrazíme. Určitě má nějaké otazníky, někteří hrají míň, než by chtěli. Přeju jim, aby se dali před Eurem dohromady, moc času není. Hlavně aby se nikdo nezranil. Na Euro se těším, bude to zážitek, zvlášť když je v Německu, tedy kousek od nás.

Hašek nepovolal hříšníky z Belmonda, trio flamendrů z posledního reprezentačního srazu Brabec, Kuchta a Coufal. Souhlasíte s jeho krokem?

Nevím, jestli je nepovolal za trest, ale myslím, že alespoň nemusel nic řešit. Ani v kabině. Všichni by se na to ptali. Prostě je nevzal a budou se muset hodně snažit, aby se dostali na Euro. Tohle dává smysl.

Klidně byste mohl dělat manažera národního týmu, ne?

Když vypadl Méďa (Pavel Nedvěd), psalo se, že já a Karel Poborský jsme politicky neprůchodní. Já myslel, že děláme fotbal, ne politiku. Někteří lidé to berou osobně a dívají se na to politicky. Takže my neprošli, pak se asi nikdo nezdál, tak radši nic neudělali. Je to jejich řešení, takhle to chtěli a tak to prostě je.

Není škoda, že i po Berbrově éře se řeší politikaření místo toho, aby se fotbal sjednotil?

Taky tomu nerozumím. Ale já to poznal, když jsem kandidoval na předsedu. Věděl jsem, že můžu mít dobré názory, ale pokud jste bez politické podpory, tak vám nepomůže, ani kdybyste vyhrál Ligu mistrů pětkrát za sebou. To už není o fotbale. Proč jsem pro někoho nepohodlný zrovna já, to se musíte zeptat jiných.

Ostatně, vy byste nechtěl trénovat? V Combatballu jste si tuto roli zkusil.

Tady šlo o takový hurá styl, kluci se střídají sami. Ve velkém fotbale mě to neláká. Nemám na to buňky. Pořád se vidím jako hráč, trenér to musí mít jinak.

Jak se vám exhibice před vyprodanou Maroldovkou líbila?

Zajímavý sport! Viděl jsem ho poprvé. Je potřeba dobře složit tým, samozřejmě důležití jsou baskeťáci, ti dávají body, ale aby se pod koš dostali, potřebují kolem sebe silné chlapy. Bojovalo se naplno.

Combatball 3 v Děčíně, benefiční zápas ve sportu, který je mixem basketbalu, ragby a zápasu. Bojovník Patrik Žralok Hübler křičí po faulu.

Nechtěl jste do utkání zasáhnout jako hráč?

Zahrál bych si, ale musel bych chytře. Dávat míč rychle z ruky. Jak si ho dlouho přidržíš, hned jdou po tobě. Musíš být na to zvyklý, omlácený.

Jaké jsou vaše návraty domů?

Vždycky příjemné. Jezdíme sem hrát hokej proti fotbalistům Děčína se Sigi teamem. A v prosinci si chodím zakopat za starou gardu Pelikánu Děčín. Když jedu do tohoto kraje, vždycky cítím, že se vracím domů. V mládí jsem hrál dva roky za Kovíčko Děčín a do dvanácti za Verneřice. Vyrůstal jsem tady. Čtrnáct let, to v člověku zůstane.