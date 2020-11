Karvinské fotbalisty srazila hrubka. Kluci mě podrželi, potěšilo gólmana Neumana

„V kabině jsme si říkali, abychom co nejdéle drželi nulu, protože Olomouc má dobrý začátek, a mně se stane tohle...,“ litoval dvacetiletý Neuman. „Šel jsem si pro balon, ale místo abych ho vyboxoval, věřil jsem, že ho chytnu, ale proklouzl mi.“

Zamávalo to s vámi hodně?

Dalších pět minut nebylo příjemných, ale kluci mě podrželi a dostal jsem se zase zpátky do hry.

Co vám o přestávce řekl trenér?

Snažil se mě hodně podpořit. Nabádal mě, abych chytal dále, nemyslel na to a jel si svoje, že jsem už předtím zmařil domácím šanci. Byl to první gól, který jde takto v lize za mnou.

Trenér Juraj Jarábek: Říkal jsem mu, aby dal hlavu nahoru, že kluci za něj zabojují a určitě vyrovnáme... Je mladý, s takovými chybami bude růst. Pořád jsme měli dost času něco s tím stavem udělat. Zlomový byl druhý gól v sedmdesáté první minutě.

I ten byl, Vladimíre, nešťastný, když Hála byl před vámi sám a střílel mezi vaše nohy?

Určitě jsem to mohl chytil. Nečekal jsem, že balon propadne mezi třemi našimi hráči. A soupeř se trefil mezi moje nohy. Bohužel, stane se.

Přitom jste neodehráli špatný zápas, že?

Měli jsme dost šancí, ale brankář Mandous podržel Olomouc, měl výborné zákroky. V první půli jsme měli dvě tři šance na vyrovnání.