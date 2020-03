Radili mi, ať zachovám chladnou hlavu, svěřuje se nový hrdina Karviné

Mimo jiné ještě za bezbrankového stavu vyrazil střelu Michala Škody, který na něj šel sám. „To byla kritická chvíle. Vláďa nás podržel. Celé utkání zvládl na jedničku,“ uvedl trenér Juraj Jarábek po výhře 2:0.

„Že budu chytat, jsem se dozvěděl dva dny před zápasem,“ řekl Vladimír Neuman.

Co to s vámi dělalo?

Měl jsem smíšené pocity, protože šlo o těžké utkání, ale samozřejmě jsem se těšil. Snažil jsem se připravit co nejlépe. Ale před tolika lidmi jsem ještě nechytal.

Pokud byste debutoval proti některému z elitních týmů, neměl byste co ztratit. Ale proti poslední Příbrami ano. Je to tak?

Ano, bylo to psychicky náročné, protože se nám mohli bodově přiblížit. Potřebovali jsme je podržet pod sebou, což se naštěstí povedlo.

Co vám říkal po utkání zkušený gólman Petr Bolek?

Pochválil mě, ale všichni jsme odvedli perfektní výkon.

Nebál se, abyste mu nepokazil sérii s čistým kontem?

To ne, snažil se mě hlavně uklidnit, abych hrál svoje. Ale radili mi i další kluci, ať hlavně zachovám chladnou hlavu a držím si svůj standard.

Váš otec Vladimír byl obránce. Čím to, že z vás je brankář?

Ze začátku jsem hrával v poli, ale pak jsem přešel do brány. Ani nevím proč... Asi mě nebavilo tolik běhat. (usmívá se)

Jaro jste začali výborně. Nedostali jste gól a získali 10 bodů při skóre 7:0. Čím to je?

Obrana pracuje výborně. Je to nejlepší začátek, jaký jsme si mohli přát.

V sobotu vás čeká další zápas o záchranu v Opavě. Tušíte, zda i tam budete chytat?

To zatím nevím. Vše bude záležet na zdravotním stavu Petra Bolka.