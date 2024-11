Koubek: Od smlouvy jsem musel odstoupit. Dynamo může přijít o licenci

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Je zpět ve hře, byť jen dočasně. Vladimír Koubek jedná o tom, komu předá fotbalové Dynamo. Budějovický fotbalový klub požaduje zpátky od Dalibora Jirky, který mu za něj nezaplatil, co měl. Bývalý majitel už však ve fotbale působit nebude. Jde mu o to dostat zpět své peníze a prodat klub někomu, kdo se o něj bude starat lépe. Redaktor iDNES Premium měl při rozhovoru možnost nahlédnout do dokumentů, které se týkají převodu klubu.